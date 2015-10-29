¿ï»ê°úÇÐ´ëÇÐ±³´Â ÇÑ±¹»ê¾÷ÀÎ·Â°ø´ÜÀÌ ½Ç½ÃÇÑ ¡®2020³â ÀÏÇÐ½Àº´Çà ¿ÜºÎÆò°¡¡¯¿¡¼ Àü±¹ ÇÕ°Ý·üÀ» Å©°Ô ¿ôµ¹¾Ò´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¿ï»ê°úÇÐ´ë´Â °í¼÷·ÃÀÏÇÐ½Àº´Çà(P-TECH) »ç¾÷ °úÁ¤¿¡ ÀÔÇÐÇÑ 2ÇÐ³â ÇÐ»ý 40¸íÀÌ ÀÌ¹ø ¿ÜºÎÆò°¡¿¡ ÀÀ½ÃÇØ 20¸íÀÌ ÇÕ°Ý, ÇÕ°Ý·ü 50%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿ï»ê°úÇÐ´ë ¿ÜºÎÆò°¡ ÇÕ°Ý·üÀº Àü±¹ ÇÕ°Ý·ü 25%ÀÇ µÎ ¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¼öÄ¡´Ù.
ÀÏÇÐ½Àº´Çà ¿ÜºÎÆò°¡´Â ÀÏÇÐ½Àº´Çà ±³À°¡¤ÈÆ·Ã ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿© ÇÐ½À±Ù·ÎÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î »ê¾÷ÇöÀå Á÷¹«´É·Â¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°ÝÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÇÊ¼ö´É·Â´ÜÀ§ °³¼ö Áß 70% ÀÌ»ó ¿ÜºÎÆò°¡¿¡ Åë°úÇÑ ÀÚ¸¦ ÇÕ°ÝÀÚ·Î °áÁ¤ÇÑ´Ù.
¿ï»ê°úÇÐ´ë P-TECH »ç¾÷´ÜÀº ¿ÃÇØ 2¿ù 2019³â ½Ç½Ã°úÁ¤ 45¸íÀÇ 2ÇÐ³â ÇÐ»ýµéÀÇ Ã¹ Á¹¾÷½ÄÀ» ¿¹Á¤ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2021³âµµ¿¡´Â 38¸íÀÇ P-TECH ½ÅÀÔ»ýÀÌ ÀÔÇÐÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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