전국뉴스건설/부동산 강남역세권 르피에드 in 강남 오피스텔 선착순 계약진행중 승인 2021.01.07 00:05:51 서울 강남은 대규모 업무지구, 쇼핑·문화 등 여가 생활인프라, 자산가와 고소득 직장인 수요자 등이 모인 국내 대표 부촌으로 꼽힌다. 이에 이른바 '영 앤 리치'로 불리는 젊은 부자들이 고품격 라이프를 누리고자 주거를 희망하기도 한다. 이러한 평가를 받는 강남의 중심 입지에서 프리미엄 라이프를 경험할 하이엔드 오피스텔 '르피에드 in 강남'이 공급에 나설 예정이다. 이 단지는 지난해 송파구 문정동에서 분양해 하이엔드 주거상품의 가치를 입증한 르피에드의 두 번째 고급 주거상품으로 이번에는 강남의 중심입지 외에도 국내 첫 브랜디드 레지던스로 공급에 나선다. 강남 르피에드가 들어서는 인근에는 대규모 업무·상업지구가 동시에 형성된 강남역 인근 입지에 들어서 직주근접 특징을 지니게 되며 교통·쇼핑·문화·여가 인프라를 집 앞에서 누릴 전망이다. 생활 편의시설로는 신사동 가로수길∙압구정 로데오∙청담동 명품거리∙강남역 일대 등 강남 주요 상권이 가까운 거리에 있다. 라움∙코엑스∙신세계백화점∙현대백화점 등 대형 문화 및 쇼핑시설도 이용할 수 있다. 강남구는 2017년 MICE 산업을 비롯, 한류관광 및 문화 산업∙상업 및 의료관광 산업∙벤처 산업∙의료 및 연구개발 산업∙IT 및 벤처산업 육성 등을 주요 골자로 하는 ‘비전2030 글로벌 강남 종합발전계획’을 발표한 바 있다. 해외에서 수요가 유입하면서 고급 주거상품의 가치가 높아질 것으로 예상된다. 인근에는 '서초로 지구단위계획 재정비안'을 통한 개발이 이뤄질 계획이다. 서초대로 주변 롯데칠성부지, 코오롱부지, 삼성부지, 라이온미싱부지 등이 특별계획구역으로 지정될 예정으로 재개발을 통해 업무·상업·주거 기능을 모두 갖춘 복합타운이 계획됐다. 이외에도 경부고속도로 지화화 및 상부 공원화 사업도 추진 중이다. 분양 관계자는 "르피에드 in 강남은 입지와 상품 모든 면에서 프리미엄 가치를 제시해 고소득 자산가 수요층의 니즈를 충족시킬 수 있을 것"이라며 "강남 최중심에서 비즈니스, 문화, 쇼핑 등을 보다 빠르고 편하게 경험할 수 있을 뿐만 아니라 단지 내 고품격 컨시어지 서비스 및 어메니티 시설로 삶의 질도 높이질 것"이라고 말했다. 단지에는 주거 서비스 전문기업인 쏘시오리빙의 맞춤형 어메니티 시설과 컨시어지 서비스가 적용될 예정이다. 상류층 입주민의 특성을 고려해 하우스키핑, 버틀러 서비스, 조식 서비스, 발렛파킹 서비스 등 다양한 컨시어지 서비스가 제공되고 피트니스 시설, 프라이빗 스토리지, 럭셔리 풀 등의 어메니티 시설도 갖출 계획이며 어반 스파 시설이 추가로 도입된다. 또 단지는 국내 첫 브랜디드 레지던스로 공급돼 다양한 PB(자체브랜드)상품을 통한 생활 속 르피에드 가치를 적용으로 주거 자체를 브랜드화한다는 계획이다. 외관의 경우 고대 로마와 르네상스 시대의 건축 양식인 아치를 본뜬 설계가 도입될 예정이다. 분양 관계자는 "오피스텔인 만큼 규제에서 비교적 자유롭다"면서 "중도금 무이자 대출이 가능하고 규제지역에서 주택을 구매할 경우 의무사항인 주택 구입자금 출처 증명과 자금조달계획서를 제출하지 않아도 된다"고 설명했다. 견본주택 르피에드 갤러리는 청담사거리 인근에 마련됐으며 100% 사전예약을 통해 방문이 가능하다. 단지는 서울 서초구 서초동 일원에 지하 7층~지상 19층, 140실 규모로 조성된다. 시공은 현대건설이 맡았다. 인근에는 논현 아츠, 삼성역 파크텐이 분양중에 있다. 르피에드 in 강남은 대표번호를 통해 방문예약 및 상담을 받을 수 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)