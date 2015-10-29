¡®¹«·á±³À°¡¯ ½É¸®Å×½ºÆ®·Î ºÒ¸éÁõ¡¤±â¸éÁõ µî ¼ö¸éÀå¾ÖÁõ»ó ±Øº¹ µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ

±¹Á¦ÀÚ°Ý°ËÁ¤¿ø¿¡¼´Â ´Ù¾çÇÑ ½É¸®Å×½ºÆ®·Î ºÒ¸éÁõ°ú ±â¸éÁõ µî °¢Á¾ ½É¸®Àå¾ÖÁõ»óÀÇ ±Øº¹À» µ½°í ½É¸®ÇÐ ±âÃÊÀÌ·Ð¿¡ ´ëÇØ Èï¹Ì¸¦ ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 50Á¾ Á¾·ùÀÇ ¿Â¶óÀÎ ÀÚ°ÝÁõ °ÀÇ¸¦ ´©±¸¿¡°Ô³ª ¹«·á·Î Á¦°øÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¹«·á±³À° ½ÅÃ»¹æ¹ýÀº ±¹Á¦ÀÚ°Ý°ËÁ¤¿ø È¨ÆäÀÌÁö È¸¿ø°¡ÀÔ ÈÄ ¿øÇÏ´Â °ÀÇ¸¦ ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ´ë 3°úÁ¤ÀÇ °ÀÇ¼ö°·á¿Í ½ÃÇèÀÀ½Ã·á´Â Àü¾× ¹«·á Áö¿øµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ °ÀÇ´Â 4~6ÁÖÀÇ ±³À°±â°£¿¡ PC¿Í ½º¸¶Æ®ÆùÀ» ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¾î ¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª ¼ö°°ú º¹½ÀÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç, °ÀÇ±³¾È°ú ½ÃÇè¿¹»ó¹®Á¦´Â ÇÐ½ÀÀÚ·á½Ç¿¡¼ ¹«·á ´Ù¿î·Îµå°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¹«·á±³À° ÀÌº¥Æ®´Â 2020³â MBTI¼º°ÝÅ×½ºÆ®, SPTIÅ×½ºÆ® µî ´Ù¾çÇÑ ½É¸®Å×½ºÆ®¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ Áõ°¡ÇÔ¿¡ µû¶ó ÇÐ½ÀÀÚµéÀÇ Àü¹®ÀûÀÎ ½É¸®ºÐ¼®´É·ÂÀ» ³ôÀÌ°í ½É¸®Àå¾ÖÁõ»ó¿¡ ´ëÇÑ ´ëÃ³¹ýÀ» ÅëÇØ ½É¸®Àû ¹®Á¦¸¦ °Þ´Â ÀÌµéÀ» µ½°íÀÚ ±³À°Àç´É±âºÎÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î ±âÈ¹µÇ¾úÀ¸¸ç, ±³À°¿ø °ü°èÀÚ´Â ±³À°À» ÅëÇØ ÇÐ½ÀÀÚµéÀÌ ½É¸®ÇÐ¿¡ ´ëÇÑ Èï¹Ì¸¦ ³ôÀÌ°í ½É¸®Àå¾ÖÁõ»ó¿¡ ´ëÇÑ µÎ·Á¿òÀ» ±Øº¹ÇÏ°í ¿ë±â¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÇ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù°í ÃëÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.
ºÒ¸éÁõÀº Àá¿¡ µéÁö ¸øÇÏ°Å³ª ÀÚÁÖ ±ú´Â ¼ö¸éÀå¾ÖÀÇ ÀÏÁ¾À¸·Î ºÒ¸éÁõ ¿øÀÎÀ¸·Î´Â ½ºÆ®·¹½º·Î ÀÎÇÑ ÆíµÎÅë Áõ»ó, ¿ì¿ïÁõ Áõ»ó°ú µ¿¹ÝµÇ¾î ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÇÇ·Î´©ÀûÁõ»ó°ú ¸é¿ª·Â °¨¼Ò·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¼ö¸éÀå¾ÖÀÇ Á¾·ù¿¡´Â ·¥¼ö¸éÇàµ¿Àå¾Ö(¸ùÀ¯º´), ¼ö¸é¹«È£È©Áõ, ¾ß°æÁõ µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ´Â ´Ù¾çÇÑ ¿¬·É´ë¿¡¼ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.
±â¸éÁõ Áõ»óÀº ÀáÀ» ¸¹ÀÌ ÀäÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³·¿¡ Á¹À½°ú ¹«±â·ÂÁõÀ» ´À³¢¸ç, °©ÀÚ±â Àá¿¡ ºüÁ®µé¸é¼ ¾Ç¸ùÀ» ²Ù°Å³ª °¡À§´¸²(¼ö¸é¸¶ºñ) Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù. ±â¸éÁõ°ú ºÒ¸éÁõÀ» ±Øº¹ÇÏ´Â ¹ýÀ¸·Î´Â ¼ö¸éÅ¬¸®´Ð, ¼ö¸é¼¾ÅÍ¿¡ ¹æ¹®ÇÏ¿© ±â¸éÁõÀÚ°¡Áø´Ü, ¼ö¸é´Ù¿ø°Ë»ç¸¦ ¹Þ´Â °ÍÀÌ ÁÁ°í ¿îµ¿°ú ¸í»óÀ¸·Î ½ºÆ®·¹½º¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ ¼ö¸éÀå¾Ö¿¡ ÁÁÀº À½½Ä°ú Â÷¸¦ ¼·ÃëÇÏ¿© ½ÅÁø´ë»ç¸¦ ¿øÈ°È÷ ÇØÁÖ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ Áõ»ó°ú °ü·ÃµÈ ±¹Á¦ÀÚ°Ý°ËÁ¤¿øÀÇ ÀÚ°ÝÁõ ÃßÃµ °úÁ¤À¸·Î´Â ½ºÆ®·¹½º Å×½ºÆ®¿Í ¿¡´Ï¾î±×·¥(¾Ö´Ï¾î±×·¥) Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ¼ °¢Á¾ ½É¸®Àå¾ÖÀÇ Ä¡À¯¸¦ µ½´Â ½É¸®ºÐ¼®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ, ±×¸²½É¸®Å×½ºÆ®¸¦ È°¿ëÇÏ¿© ¼Ò½Ã¿ÀÆÐ½º·»çÀÌÄÚÆÐ½º µî ÀÎ°ÝÀå¾ÖÁõ»óÀÇ Ä¡À¯¸¦ µ½´Â ¹Ì¼ú½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ ¹Û¿¡µµ °Ü¿ï°£½ÄÅ×½ºÆ®, ¿Â¶óÀÎ Ä¿ÇÃ½É¸®Å×½ºÆ® µîÀ» ¾Ë¾Æº¸°Å³ª °ü½É ÀÖ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ ¹«·á±³À°À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¹é»ö¼ÒÀ½À» ÅëÇØ ½Å°æÁõ°ú °¹ÚÁõÁõ»ó µî ºÒ¾ÈÀå¾Ö Áõ»óÀÇ Ä¡À¯¸¦ µ½´Â À½¾Ç½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ, ¸¸´Ù¶ó¿Í ÄÃ·¯Å×¶óÇÇ¸¦ È°¿ëÇÏ¿© ¿ì¿ïÁõÃÊ±âÁõ»ó°ú ºÒ¸éÁõÀÇ ±Øº¹À» µ½´Â »öÃ¤½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ, È¸¦ ´Ù½º¸®´Â ¹ýÀ» ÅëÇØ Èº´Áõ»ó°ú ºÐ³ëÁ¶ÀýÀå¾ÖÁõ»óÀÇ Ä¡À¯¸¦ µ½´Â ºÐ³ëÁ¶Àý»ó´ã»çÀÚ ¬ÁõÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ±â¸éÁõ Áõ»ó°ú µ¿¹ÝµÇ´Â ¸Á»ó°ú È¯°¢Áõ»óÀ» Ä¡À¯ÇÏ´Â ÀÎÁöÇàµ¿½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÇØ´ç ÀÚ°ÝÁõÀº ½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ¿Í °Ç°¼¾ÅÍ¿¡ È°¿ë µÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¿Ü¿¡µµ Ä¡¸ÅÃÊ±âÁõ»óÀÇ ¿¹¹æÀ» µ½´Â ³ëÀÎ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ, ¾Æ±âÀÚÆóÁõ»ó ¹× Æ½Àå¾ÖÁõ»óÀÇ Ä¡À¯¿Í Á¤¼¾ÈÁ¤À» µ½´Â ¾Æµ¿½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ, ADHDÁõ»ó µî ÇÐ½ÀÀå¾Ö Áõ»óÀ» °Þ´Â Ã»¼Ò³âµéÀ» µ½´Â Ã»¼Ò³â½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ, ÀÓ½Å±ØÃÊ±âÁõ»ó°ú ¿©¼º°»³â±âºÒ¸éÁõÁõ»óÀÇ Ä¡À¯¸¦ µ½´Â º£ÀÌºñÇÃ·¡³ÊÀÚ°ÝÁõ, ¼º½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõÀÌ °³¼³µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, »çÈ¸º¹Áö»çÀÚ°ÝÁõ, º¸À°±³»çÀÚ°ÝÁõ µî ±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ°ú ±¹°¡°øÀÎÀÚ°ÝÁõÀ» ÁØºñÇÏ´Â ÀÌµé¿¡°Ô ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±¹Á¦ÀÚ°Ý°ËÁ¤¿ø¿¡¼ Ãëµæ °¡´ÉÇÑ ¸ðµç ÀÚ°ÝÁõÀº ÀÚ°Ý±âº»¹ý¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© ÇÑ±¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø¿¡ Á¤½ÄÀ¸·Î µî·ÏµÈ ÀÚ°ÝÁõÀ¸·Î, ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ ½Ã ÀÌ·Â¼¿Í ÀÚ±â¼Ò°³¼¿¡ µî·ÏÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÚ°ÝÁõÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÚ°Ý½ÃÇè ÇÕ°Ý ½Ã 1±Þ°ú 2±Þ ÀÚ°ÝÁõÀ» µ¿½Ã¿¡ ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¸°Çº¹ÁöºÎ »çÈ¸¼ºñ½º ¹Ù¿ìÃ³ ÀÎ·ÂÀ¸·Îµµ µî·Ï °¡´ÉÇÑ ÀÌÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ±³À°¿ø¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ±³À°°úÁ¤Àº Æò»ý±³À°¿¡ °ü½ÉÀÌ ÀÖ°Å³ª 40´ë·50´ë ÀÚ°ÝÁõ°ú ³ëÈÄÀÚ°ÝÁõ, ¹Ì·¡À¯¸ÁÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÏ´Â °ÍÀ» Èñ¸ÁÇÏ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ÀÎ±âÀÚ°ÝÁõÀ¸·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç È¨ÆäÀÌÁö ³» Ãë¾÷Á¤º¸¼¾ÅÍ¸¦ ¿î¿µÇÏ¿© Ã»³âÀÏÀÚ¸®»ç¾÷°ú ³ëÀÎÀÏÀÚ¸®»ç¾÷À» ¾Ë¾Æº¸°Å³ª °æ·Â´ÜÀý¿©¼º°ú ÀºÅð ÈÄ ÀçÃë¾÷À» ¾Ë¾Æº¸´Â ÀÌµé¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±¹Á¦ÀÚ°Ý°ËÁ¤¿øÀÇ ¹«·á±³À° ÀÌº¥Æ®¿Í 50Á¾ ÀÚ°ÝÁõÁ¾·ù¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ¼ È®ÀÎ°¡´ÉÇÏ¸ç, ÀüÈ»ó´ã¼¾ÅÍ ¶Ç´Â Ä«Ä«¿ÀÅå 1:1 Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ¼µµ ¹®ÀÇ°¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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