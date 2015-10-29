°¡¼ö ±èÇØ¸®, ¾ðÅÃÆ®·Î ÆÒ°ú ½Ç½Ã°£ ¼ÒÅë '¸Å·Â ¹ß»ê'

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°¡¼ö °â Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ µÎ ¹øÂ° ¿Â¶óÀÎ ÄÜ¼Æ®¸¦ ¼º·á, ¶æ±í°Ô ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
±èÇØ¸®´Â Áö³ 10ÀÏ ¿Â¶óÀÎ ÄÜ¼Æ® '³»Ãò·²¸® ¹ÂÁ÷°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼Æ®'À» °³ÃÖÇÏ°í ÆÒµé°ú ÇÔ²² Æ¯º°ÇÑ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù
ÀÌ¹ø ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼Æ® ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ® À½¾ÇÀ» ´«¾Õ¿¡¼ º¸´Â °ÍÃ³·³ »ý»ýÇÏ°í °¨°¢ÀûÀÎ °íÄ÷¸®Æ¼ÀÇ ·£¼± ÄÜ¼Æ® °ø¿¬À» ¼±º¸¿´À¸¸ç, Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õ¿Í ÇÔ²² °æ±âÀå¿¡¼ º¼¼ö ¾ø¾ú´ø ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ¸ç ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµå µÈ °ø¿¬À» ¼±º¸¿´´Ù.
¶ÇÇÑ ÄÚ·Î³ª19 »çÅÂ°¡ Àå±âÈµÇ¸é¼ ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÆÒµéÀ» ¸¸³ªÁö ¸øÇÏ´Â ¾Æ½¬¿òÀ» ´Þ·¡°íÀÚ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â Æø ³ÏÀº ¼±°î°ú ¾ðÅÃÆ® °ø¿¬ÀÇ ÀåÁ¡À» »ì¸° ½Ö¹æÇâ ¼ÒÅë°ú ÀÌº¥Æ®·Î Æí¾ÈÇÏ°Ô Ã¤¿öÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼´Â °ø¿¬ÀÇ Æ÷¹®Àº Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õ ±èÁö¹Î(Áö¹Ì³ª)Áö³ 12¿ù ¼Ö·Î(Æ®·ÎÆ®) µ¥ºß°î ‘ÂòÀÌ¾ß’ ·Î °ø¿¬ÀÇ Æ÷¹®À» È°Â¦ ¿¾úÀ¸¸ç Áß°£Áß°£ Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õµéÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¾È¹«¿Í ÆÀÀ» ¼±Á¤ÇÏ¿© ÀÌº¥Æ®¸¦ ÅëÇØ ¿ôÀ½°ú ±×³àµéÀÇ ´Ù¾çÇÑ ³¢¸¦ ¹ß»êÇÏ¸ç ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼Æ®¸¦ ½ÃÃ»ÇÏ´Â ÆÒµé¿¡°Ô Èú¸µ°ú Àç¹Ì¸¦ ¼±»çÇß´Ù.
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ÀÌ¾î ±èÇØ¸®´Â 12¿ù µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘·¯ºê ½ÃÁð(Love Season)’À¸·Î °¨¹Ì·Î¿î º¸ÀÌ½º¿Í µðÅ×ÀÏÇÑ Ç¥Çö·Â, ¾Æ¸§´Ù¿î ¼±À²·Î Å¬·ÎÂ¡À» ¹«´ë¸¦ Àå½ÄÇßÀ¸¸ç. »ý»ýÇÑ ¿Â¶óÀÎ ¶óÀÌºê ÄÜ¼Æ®·Î ÆÒµéÀ» ¸Å·á½ÃÄ×À¸¸ç È·ÁÇÑ ºñÁÖ¾ó°ú Æ®·»µðÇÏ¸é¼µµ Áßµ¶¼º ÀÖ´Â ¸á·Îµð, °¨¹Ì·Î¿î ÇÇ¾Æ³ë¿Í ¾îÄí½ºÆ½ ±âÅ¸ »ç¿îµå°¡ ¾î¿ì·¯Áö¸ç ±èÇØ¸®ÀÇ ºÎµå·´°í µû¶æÇÑ ¸Å·ÂÀ» ÇÑÃþ ±Ø´ëÈÇß´Ù
¶ÇÇÑ ±¹³»¿Ü ´Ù¾çÇÑ °îµé·Î ±èÇØ¸® ÀÇ ¸Å·ÂÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ¹«´ë¸¦ ¼±»çÇÏ¸ç ÆÒµé¿¡°Ô ´«°ú ±Í°¡ Áñ°Å¿î ½Ã°£À» ¼±¹°Çß´Ù.
´õºÒ¾î ±èÇØ¸®¿Í Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õµéÀº "¿ÂÅÃÆ® ÄÜ¼Æ®¸¦ ÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù. ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇØ ¸ðµÎ ¾î·Á¿î ½Ã±âÀÌÁö¸¸ ÁöÄ¡Áö ¸»°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸¶À½À¸·Î Èû³»¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇØ ÈÆÈÆÇÔÀ» ´õÇß´Ù.
±èÇØ¸®ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘·¯ºê ½ÃÁð’Àº °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±èÇØ¸®´Â ÇöÀç ¾È¾ç KGC ÀÎ»ï°ø»ç ÇÁ·Î³ó±¸´Ü,Ã»ÁÖ SKÈ£Å©½º ÇÚµåº¼ÆÀ Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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