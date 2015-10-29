°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.1.11 ¿ù 15:16
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
°¡¼ö ±èÇØ¸®, ¾ðÅÃÆ®·Î ÆÒ°ú ½Ç½Ã°£ ¼ÒÅë '¸Å·Â ¹ß»ê'
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.01.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã [»çÁø Á¦°ø: ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï]

°¡¼ö °â Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ µÎ ¹øÂ° ¿Â¶óÀÎ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ¼º·á, ¶æ±í°Ô ¸¶¹«¸®Çß´Ù. 

±èÇØ¸®´Â Áö³­ 10ÀÏ ¿Â¶óÀÎ ÄÜ¼­Æ® '³»Ãò·²¸® ¹ÂÁ÷°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼­Æ®'À» °³ÃÖÇÏ°í ÆÒµé°ú ÇÔ²² Æ¯º°ÇÑ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù

ÀÌ¹ø ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼­Æ® ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ¾ÆÆ¼½ºÆ® À½¾ÇÀ» ´«¾Õ¿¡¼­ º¸´Â °ÍÃ³·³ »ý»ýÇÏ°í °¨°¢ÀûÀÎ °íÄ÷¸®Æ¼ÀÇ ·£¼± ÄÜ¼­Æ® °ø¿¬À» ¼±º¸¿´À¸¸ç, Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õ¿Í ÇÔ²² °æ±âÀå¿¡¼­ º¼¼ö ¾ø¾ú´ø ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ¸ç ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµå µÈ °ø¿¬À» ¼±º¸¿´´Ù.

¶ÇÇÑ ÄÚ·Î³ª19 »çÅÂ°¡ Àå±âÈ­µÇ¸é¼­ ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î ÆÒµéÀ» ¸¸³ªÁö ¸øÇÏ´Â ¾Æ½¬¿òÀ» ´Þ·¡°íÀÚ ´Ù¾çÇÑ Àå¸£¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â Æø ³ÏÀº ¼±°î°ú ¾ðÅÃÆ® °ø¿¬ÀÇ ÀåÁ¡À» »ì¸° ½Ö¹æÇâ ¼ÒÅë°ú ÀÌº¥Æ®·Î Æí¾ÈÇÏ°Ô Ã¤¿öÁ³´Ù.

ÀÌ³¯ ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼­´Â °ø¿¬ÀÇ Æ÷¹®Àº Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õ ±èÁö¹Î(Áö¹Ì³ª)Áö³­ 12¿ù ¼Ö·Î(Æ®·ÎÆ®) µ¥ºß°î ‘ÂòÀÌ¾ß’ ·Î °ø¿¬ÀÇ Æ÷¹®À» È°Â¦ ¿­¾úÀ¸¸ç Áß°£Áß°£ Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õµéÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¾È¹«¿Í ÆÀÀ» ¼±Á¤ÇÏ¿© ÀÌº¥Æ®¸¦ ÅëÇØ ¿ôÀ½°ú ±×³àµéÀÇ ´Ù¾çÇÑ ³¢¸¦ ¹ß»êÇÏ¸ç ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼­Æ®¸¦ ½ÃÃ»ÇÏ´Â ÆÒµé¿¡°Ô Èú¸µ°ú Àç¹Ì¸¦ ¼±»çÇß´Ù.

   
¡ã [»çÁø Á¦°ø: ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï]

ÀÌ¾î ±èÇØ¸®´Â 12¿ù µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘·¯ºê ½ÃÁð(Love Season)’À¸·Î °¨¹Ì·Î¿î º¸ÀÌ½º¿Í µðÅ×ÀÏÇÑ Ç¥Çö·Â, ¾Æ¸§´Ù¿î ¼±À²·Î Å¬·ÎÂ¡À» ¹«´ë¸¦ Àå½ÄÇßÀ¸¸ç. »ý»ýÇÑ ¿Â¶óÀÎ ¶óÀÌºê ÄÜ¼­Æ®·Î ÆÒµéÀ» ¸Å·á½ÃÄ×À¸¸ç È­·ÁÇÑ ºñÁÖ¾ó°ú Æ®·»µðÇÏ¸é¼­µµ Áßµ¶¼º ÀÖ´Â ¸á·Îµð, °¨¹Ì·Î¿î ÇÇ¾Æ³ë¿Í ¾îÄí½ºÆ½ ±âÅ¸ »ç¿îµå°¡ ¾î¿ì·¯Áö¸ç ±èÇØ¸®ÀÇ ºÎµå·´°í µû¶æÇÑ ¸Å·ÂÀ» ÇÑÃþ ±Ø´ëÈ­Çß´Ù

¶ÇÇÑ ±¹³»¿Ü ´Ù¾çÇÑ °îµé·Î ±èÇØ¸® ÀÇ ¸Å·ÂÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ¹«´ë¸¦ ¼±»çÇÏ¸ç ÆÒµé¿¡°Ô ´«°ú ±Í°¡ Áñ°Å¿î ½Ã°£À» ¼±¹°Çß´Ù. 

´õºÒ¾î ±èÇØ¸®¿Í Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õµéÀº "¿ÂÅÃÆ® ÄÜ¼­Æ®¸¦ ÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù. ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇØ ¸ðµÎ ¾î·Á¿î ½Ã±âÀÌÁö¸¸ ÁöÄ¡Áö ¸»°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸¶À½À¸·Î Èû³»¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"°í ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇØ ÈÆÈÆÇÔÀ» ´õÇß´Ù.

±èÇØ¸®ÀÇ »õ ½Ì±Û ‘·¯ºê ½ÃÁð’Àº °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±èÇØ¸®´Â ÇöÀç ¾È¾ç KGC ÀÎ»ï°ø»ç ÇÁ·Î³ó±¸´Ü,Ã»ÁÖ SKÈ£Å©½º ÇÚµåº¼ÆÀ Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ¾ÖÇÃ°ú Àü±âÂ÷ »ý»êÇù·Â ÇùÀÇÁß
2
¡°½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ ¹«·á±³À°¡± °­¹ÚÁõ¡¤ºÒ¸éÁõ¡¤±â¸éÁõ °øÈ²Àå¾ÖÃÊ±âÁõ»ó »ó´ã¼¾ÅÍÀÇ Å×½ºÆ®°Ë»ç ½ºÅÍµð
3
¡®ÀÚ±â°³¹ß ¹«·áÁö¿ø¡¯ »çÈ¸º¹Áö»ç¡¤¿ä¾çº¸È£»ç Ãë¾÷°ü½ÉÀÚÀÇ ¾÷¹«¿ª·® À§ÇÑ ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
4
¿ï»ê Áß±¸, ÁöÀûÀü»êÀÚ·á ½ÇÅÂÆò°¡ ¿ì¼ö±â°ü¿¡
5
¡®È®ÁøÀÚ ¹ß»ý¡¯ ³²±¸Ã»¿¡ ¼±º°Áø·á¼Ò ¼³Ä¡
6
»çÈêµ¿¾È 60¸í È®Áø¡¦¿ï»ê ÄÚ·Î³ª ´Ù½Ã È®»ê¼¼
7
Çö´ëÂ÷±×·ì, Àü±âÂ÷ ¹èÅÍ¸® Àç»ç¿ëÇÑ Ä£È¯°æ ¹ßÀü¼Ò ÃßÁø
8
ÇàÁ¤±â°üµµ ¶Õ·È´Ù¡¦³²±¸Ã» Á÷¿ø ÄÚ·Î³ª È®Áø
9
¿ï»ê ¹ßÀü æ¨ Çù·ÂÀÇ¿ø´Ü ±¸¼º¿ø ³í¶õ
10
ÅÂÈ­°­µµ ¾ó¾ú´Ù¡¦¿ï»ê ¡®ÃÖ°­ÇÑÆÄ¡¯ ÇÇÇØ ¼ÓÃâ
¿ÃÇØ Å¬·¡½Ä°è ¡®ÅºÅºÇÑ ¶óÀÎ¾÷¡¯ ÁÖ¸ñ
¡°¿ÃÇØ ¹®¿¹Çà»ç, °ø¿¬º¸´Ù Àü½Ã¿¡ ÁýÁß¡±
¶ó¿ÂC&A ¡®¿ï»ê Ã»³âÀÛ°¡ Áö¿ø»ç¾÷¡¯ ÀÌ´Þ¸»±îÁö Á¢¼ö
Å¬¶ó¸®³Ý ¸¼Àº ¼±À², ¿ï»êÀÇ °Ü¿ï ³ìÀÎ´Ù
¿ï»ê Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç ¡®¾¾³× ½ºÅ×ÀÌÁö¡¯ ¿ÃÇØµµ °è¼Ó

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr