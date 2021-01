박진식 의정부영상미디어센터장이 2021. 1. 11.(월) ~ 12.(화), 이틀 간 진행된 ICNCT 2021(International Conference on Network Computing Technologies 2021) 국제학술대회에서 미디어 산업에 대한 논문을 발표해 이목을 끌었다.



이미 십여 편의 국제 연구논문을 발표한 박진식 센터장은 세계 3대 인명사전인 마르퀴즈 후즈후에 등재된 바 있으며, 국외 저명학술지 ‘Indian Journal of Science and Technology’에 연구논문이 실리는 등 학문 간의 융합과정을 통해 새로운 분야를 개척하고 있다고 학계의 인정을 받아왔다. 그리고 이번에 ICNCT 2021 국제학술대회를 통해 새로운 논문을 발표하며 박진식 센터장은 또 다시 연구의 지평을 확장했다.



‘정부 콘텐츠 제작지원 사업의 중간평가 효율성 연구’(A study of production support and interim evaluation on Production Performance web drama)를 주제로 한 이번 논문은 <뷰티풀 뱀파이어>, <세상의 모든 연애>, <오늘도 형제는 평화롭다>, 등 박진식 센터장이 직접 콘텐츠 제작지원을 심사·평가한 경험을 바탕으로 연구의 전문성과 실효성을 더했다.



특히 이번 논문에서 박진식 센터장은 코로나19 환경 속에서 웹드라마를 비롯한 뉴미디어 콘텐츠와 OTT 등 미디어 산업의 동향을 진단하고, 정부의 콘텐츠 제작지원과 지역사회 미디어 산업발전의 선순환 구조를 강조했다.



이어서 정부의 콘텐츠 제작지원을 단계화하고, 행정을 간소화하는 등 효율적인 제작지원 환경을 구축함으로써 산업 발전에 기여해야 한다고 논지를 펼쳤다.



또한 박진식 센터장은 이러한 자신의 논지를 토대로 지역문화예술인 발굴 프로젝트 등 콘텐츠 제작 지원 사업을 펼치고 있으며, 지역사회는 이를 통해 지역문화예술을 진흥하고 미디어 전문성을 고취했다고 평했다.



한편, 의정부영상미디어센터는 의정부 시민의 영상 활용 능력을 높이고 시민 간의 소통과 지역사회의 원활한 교류를 목적으로 하는 공공미디어 서비스 시설로, 신한대학교 산학협력단이 위탁받아 운영 중이다.



[경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr]

