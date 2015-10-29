'À¯´ÏÆÄÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®', ¿ù°£ ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¡®Love Forever¡¯ 18ÀÏ °ø°³

|
|
|
|¡ã ¿ù°£ ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¡®Love Forever¡¯ / »çÁø À¯´ÏÆÄÀÌ Á¦°ø
»îÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¿ù°£ ½Ì±Û ¾Ù¹üÀ¸·Î ÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ‘À¯´ÏÆÄÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®’, ±× ´Ù¼¸ ¹øÂ° ÀÌ¾ß±â ‘Love Forever’¸¦ ¹ß¸Å¸ç ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
À¯´ÏÆÄÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ±×µ¿¾È °³¼º ÀÖ´Â ¿©¼ºµà¿À º¸ÄÃ°ú ¹êµå »ç¿îµå¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ‘µöµö’, ‘¼ö¼³¹ã’, ‘¿ì¸®¸¸ÀÇ ¿©Çà’, ‘³»°¡ ¿¬¾Ö ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯‘ µî ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ½Ì±Û ¾Ù¹üÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¿© ´ëÁß¿¡°Ô ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
‘Love Forever’´Â ¿¬ÀÎÀ» ±â´Ù¸®´Â °íµ¶ÇÑ »ç¶û ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ì¿©³½ °¨¼º À½¾ÇÀ¸·Î ¸ÅÀÏ ¹Ýº¹µÇ´Â »î¿¡¼ »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷À» ÇÏ¿°¾øÀÌ ¼Õ²Å¾Æ ±â´Ù¸®¸ç ±×¸®¿öÇÏ´Â ¾ÖÆ¶ÇÑ ¸¶À½À» Ç¥ÇöÇß´Ù.
À¯´ÏÆÄÀÌ ÃøÀº “ÀÌ¹ø °îÀº ¹¬Á÷ÇÏ°Ô ±ò¸®´Â ÇÇ¾Æ³ë ¼±À²°ú ¾µ¾µÇÏ°í ³ªÁö¸·ÇÏ°Ô ºÎ¸£´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ¿ì¸®ÀÇ ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ±â¿¡ ÃæºÐÇÏ´Ù.”¶ó°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “ÀÌ·± ±¸¼ºÀÇ 'Love Forever'´Â ±â´Ù¸²¿¡ ÁöÃÄ °¡½¿ ÇÑ±¸¼®ÀÌ »½ ¶Õ·ÁÀÖ´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô °íµ¶ÀÇ ÀÇ¹Ì¶õ »ç¶ûÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ¾ðÁ¦±îÁö³ª ³ ´ç½ÅÀ» ±â´Ù¸°´Ù´Â ¸¶À½À» Àü´ÞÇÏ´Â ³ë·¡´Ù.”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
½Å°îÀ» ¸ð´ÏÅÍ ÇÑ ÇÑ±¹ µðÁ¦ÀÌÅ¬·´ ±èÀÎ¿µ È¸ÀåÀº “´ÙÀÌ³»¹ÍÇÑ ÆËÀûÀÎ ±¸¼º¿¡ È£¼Ò·Â ±íÀº ¸ñ¼Ò¸®¿Í ¹êµå »ç¿îµå°¡ Á¶È·Ó°Ô ¾î¿ì·¯Áø ÀÌ¹ø ½Å°îÀº ´©±º°¡¸¦ ±â´Ù¸®´Â ¸ðµç ÀÌµéÀÇ ¸¶À½¼Ó¿¡ À§·Î°¡ µÇ´Â °îÀ¸·Î ÃæºÐÈ÷ ¾îÇÊµÉ¸¸ÇÑ °îÀÌ´Ù.”¸ç
±×µéÀÇ À½¾Ç¼ºÀÇ ±íÀÌ¸¦ °Á¶Çß´Ù. ÇÑÆí ±âÈ¹»ç 'À¯´ÏÆÄÀÌ ¹ÂÁ÷'Àº '¼·Î ´Ù¸§ ÇÏ³ª µÇ´Ù'¸¦ ¸ðÅä·Î 2008³â ½ÃÀÛ, ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßÀÇ ¹ÂÁö¼Ç°ú ±³·ùÇÏ¸ç Àå¸£ÀÇ ÇÑ°è¸¦ µÎÁö ¾Ê°í °¡´É¼º ÀÖ´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ À§ÇÑ ²Þ°ú ºñÀüÀ» ÇÔ²² ¸¸µé¾î °¡´Â °ÍÀ» ¸ñÇ¥ »ï¾Ò´Ù.
ÀÌµéÀº Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹®È¿¹¼ú È°µ¿À» Ãß±¸ÇÏ¸ç ÇöÀç±îÁö È°¹ßÇÑ °ø¿¬°ú ¿ù°£ ¾Ù¹üÀ» ±âÈ¹ ¹× Á¦ÀÛÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ‘À¯´ÏÆÄÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®’ÀÇ ´Ù¼¸ ¹øÂ° ÀÌ¾ß±â ‘Love Forever’´Â 1¿ù 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 12½Ã¿¡ ±¹³»¿Ü ¿Â¶óÀÎ¿¡¼ °ø°³µÇ¾î ½ºÆ®¸®¹ÖÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >