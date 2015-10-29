¿ï»ê½Ã±³À°Ã»Àº ¡®2020³â ¹Î¿ø¼ºñ½º Á¾ÇÕÆò°¡¡¯ ¹Î¿øÇàÁ¤ Àü·«°ú Ã¼°è ºÎ¹®¿¡¼ ÃÖ¿ì¼ö µî±ÞÀÎ ¡®°¡¡¯ µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¹Î¿ø¼ºñ½º Æò°¡´Â ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ¿Í ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸°¡ °øµ¿ ÁÖ°üÇØ Àü±¹ 304°³ ±â°üÀ» ´ë»óÀ¸·Î 2019³â 10¿ùºÎÅÍ Áö³ÇØ 8¿ù±îÁö ¹Î¿øÇàÁ¤ Àü·«°ú Ã¼°è, ¹Î¿øÁ¦µµ ¿î¿ë, ±¹¹Î½Å¹®°í ¹Î¿øÃ³¸®, °íÃæ ¹Î¿ø Ã³¸®, ¹Î¿ø¸¸Á·µµ 5°³ Ç×¸ñ¿¡ ¹Î¿ø¼ºñ½º ½ÇÀûÀ» Æò°¡Çß´Ù. Á¾ÇÕÁ¡¼ö ¼øÀ§¿¡ µû¶ó ±â°ü À¯Çüº° Æò°¡µî±Þ(°¡~¸¶ µî±Þ)À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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