|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø: ¹Ì½ºÆ®·Ô È¸éÄ¸ÃÄ
¹Ì½ºÆ®·Ô2 '±è´Ù³ª'¿Í 'Àº°¡Àº'ÀÇ °íÀ½¿©Á¦ ´ë°áÀÌ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù
Áö³ 21ÀÏ ¹ã ¹æ¼ÛµÈ TVÁ¶¼± ‘¹Ì½ºÆ®·Ô2’¿¡¼´Â ±è´Ù³ª¿Í Àº°¡ÀºÀÇ 1:1 µ¥½º¸ÅÄ¡ ¹«´ë°¡ ±×·ÁÁ³´Ù.
±è´Ù³ª´Â º»¼± 1Â÷ ÆÀ¹Ì¼Ç ¸®Çã¼³ Áß °¥ºñ»À¿¡ ±ÝÀÌ °¡´Â ºÎ»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù.
°íÀ½°ú ±â±³°¡ ¸ðµÎ ÇÊ¿äÇÑ ºû³ª¸®ÀÇ ‘´Ä¾î¼ ºÁ’¸¦ ¼±°îÇÑ ±è´Ù³ª´Â ºÎ»óÀÌ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ´«Ä¡ Ã¤±â Èûµé Á¤µµ·Î
¿©À¯·Î¿î ¹«´ë ¸Å³Ê¿Í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¼º·®À» º¸¿©ÁÖ¸ç “ÃÊ´ë°¡¼ö °°¾Ò´Ù”µð³Ê¼î¸¦ º¸´Â µí Çß´Ù”¶ó´Â¸¶½ºÅÍµéÀÇ ±ØÂùÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
±×¸®°í ÀÌ¾îÁø °á°ú ¹ßÇ¥¿¡¼±è´Ù³ª´Â 1Ç¥ Â÷ÀÇ ¹ÚºùÀÇ ½ÂºÎ·ÎÀº°¡ÀºÀ» ²ª°í ´ÙÀ½ ¶ó¿îµå¿¡ ÁøÃâÇß´ÙÇÑÆí ±è´Ù³ª´Â Áö³ 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ TVÁ¶¼± ‘¹Ì½ºÆ®·Ô2’ 1´ë1 µ¥½º¸ÅÄ¡ ¹æ¼Û ÈÄÃ»·®°íÀ½ Æ®·Ô°í¼öÀÇ ¸é¸ð¸¦ Á¦´ë·Î º¸¿©ÁÖ¾î½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½¼Ó¿¡ È®½ÇÈ÷ ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ¸ç¶ß°Å¿î °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >