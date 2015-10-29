¿ï»ê½Ã, ±â¼ú °­¼Ò±â¾÷ À¯Ä¡¡¤Áö¿ø»ç¾÷ ÃßÁø

¿ï»ê½Ã´Â 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í°ú °ü·ÃµÈ ¿ì¼ö ±â¼úÇõ½Å Áß¼Ò±â¾÷À» À¯Ä¡ÇÏ°í Áö¿ª °æÁ¦¸¦ È°¼ºÈÇÏ±â À§ÇØ ¡®2021³â ¿ï»ê ±â¼ú °¼Ò±â¾÷ À¯Ä¡¡¤Áö¿ø»ç¾÷¡¯À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½Ã´Â »ç¾÷ Æò°¡¡¤°ü¸® Àü´ã ±â°üÀ¸·Î ¿ï»êÅ×Å©³ëÆÄÅ©¸¦ ÁöÁ¤Çß´Ù. ÃÑ »ç¾÷ºñ´Â 8¾ï¿øÀÌ´Ù.
ÀÌ »ç¾÷Àº °¼Ò±â¾÷ÀÇ ¿¬±¸°³¹ß Á¢±Ù¼º È®´ë ¹× Àå·Á, Àü¹®°¡ ¸àÅä¸µ, ³×Æ®¿öÅ· µîÀ» Áö¿øÇØ Áö¿ª °¼Ò±â¾÷ÀÇ ¿¬±¸°³¹ß Áö¿ø Ã¼°è¸¦ °ÈÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù. ¿¬±¸ºñ´Â »ç¾÷Àå ÀÌÀü ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó ÃÖ´ë 8000¸¸¿ø±îÁö Áö¿øÇÑ´Ù.
ÇØ´ç »ç¾÷Àº ÀÚÀ¯ °ø¸ðÇüÀ¸·Î ÃßÁøµÇ¸ç, °ø¸ð±â°£Àº ¿À´Â 2¿ù26ÀÏ±îÁö´Ù. ±âÅ¸ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¿ï»êÅ×Å©³ëÆÄÅ©(www.utp.or.kr) ´©¸®Áý »ç¾÷ °ø°í¶õ¿¡¼ È®ÀÎÇÏ¸é µÈ´Ù. ÀÌÃáºÀ±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸(www.ksilbo.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö >