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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.1.27 ¼ö 11:59
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Å¬·¡½Ä ¿¬ÁÖÆÀ 'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó', Æ¯º°°ø¿¬ 'FM PIAOLA' ¿£¿£¾ÆÃ÷ ¾ÆÆ®È¦ 30ÀÏ °³ÃÖ
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½ÂÀÎ 2021.01.27  
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Å¬·¡½Ä ¿¬ÁÖÆÀ 'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó'ÀÇ Æ¯º°°ø¿¬ 'FM PIAOLA'°¡ º¸ÀÌ´Â ¶óµð¿À Çü½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.

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'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó'´Â Å¬·¡½Ä Àü°ø Ã»³â ¿¹¼ú°¡µéÀÌ 2019³âºÎÅÍ ¹ßÁ·, ´ëÁß°úÀÇ ¼ÒÅëÀ» '¸ðÅä'·ÎÇÑ  ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ó»óºí ÇüÅÂ°¡ Ãâ¹ßÁ¡ÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌ¹ø 'FM PIAOLA' °ø¿¬ Àå¼Ò´Â ¼­ÃÊ±¸ ¿¹¼úÀÇ Àü´ç ÀÎ±Ù¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿£¿£¾ÆÃ÷ ¾ÆÆ®È¦¿¡¼­ 1¿ù 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã¿¡ À¯Æ©ºê·Î ¼ÛÃâµÈ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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