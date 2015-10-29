Å¬·¡½Ä ¿¬ÁÖÆÀ 'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó', Æ¯º°°ø¿¬ 'FM PIAOLA' ¿£¿£¾ÆÃ÷ ¾ÆÆ®È¦ 30ÀÏ °³ÃÖ

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Å¬·¡½Ä ¿¬ÁÖÆÀ 'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó'ÀÇ Æ¯º°°ø¿¬ 'FM PIAOLA'°¡ º¸ÀÌ´Â ¶óµð¿À Çü½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
±×µ¿¾È Á¤Åë Å¬·¡½ÄÀ» ¿¬ÁÖÇØ¿À´ø 'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó'´Â ÀÌ¹ø °ø¿¬À» ÅëÇØ 'µðÁî´Ï, Áöºê¸®, µ¿¿ä' µî ±Í¿¡ ÀÍÀº ´ëÁßÀ½¾ÇÀ» Æí°îÇÏ¿© ÃÊ¿¬¿¡ ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº MC ¾ÆÃòÅ´ÀÇ ÁøÇàÀ¸·Î ÆîÃÄÁö¸ç À¯Æ©¹ö '¿£Åæ À±'ÀÌ ÇÔ²² Âü¿©ÇØ Æ¯º°ÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ °¡Á®¿Â´Ù.
ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó ¾Ó»óºíÆÀ ´ëÇ¥ Á¶¼ÒÈñ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø ÆÀ 'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó'´Â ¾ÕÀ¸·Îµµ ´Ù¾çÇÏ°í ½ÇÇèÀûÀÎ À½¾ÇÀ¸·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô ´Ù°¡°¥ ±âÈ¹À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
'ÇÇ¾Æ¿Ã¶ó'´Â Å¬·¡½Ä Àü°ø Ã»³â ¿¹¼ú°¡µéÀÌ 2019³âºÎÅÍ ¹ßÁ·, ´ëÁß°úÀÇ ¼ÒÅëÀ» '¸ðÅä'·ÎÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¾Ó»óºí ÇüÅÂ°¡ Ãâ¹ßÁ¡ÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø 'FM PIAOLA' °ø¿¬ Àå¼Ò´Â ¼ÃÊ±¸ ¿¹¼úÀÇ Àü´ç ÀÎ±Ù¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿£¿£¾ÆÃ÷ ¾ÆÆ®È¦¿¡¼ 1¿ù 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã¿¡ À¯Æ©ºê·Î ¼ÛÃâµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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