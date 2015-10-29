°¡¼ö '¼³³ì¼ö', »õÇØÃ¹°î! 4Áý¡®¾Æ¸®¼Û»ç¶û¡®,5Áý¡¯´Ù¸ô¶ó¡® µî Æ®·ÎÆ®½Å°î 4°î µ¿½Ã¹ß¸Å

²É¹Ì³à Ç°¹Ù½Ì¾î·Î È°¾àÇÏ¸ç ¹«¾ÈÇ°¹ÙÃàÁ¦ À¯Æ©ºê¿µ»óÀÇ Á¶È¸¼ö 457¸¸È¸¸¦ ³Ñ±â¸ç Áö¼ÓÀûÀÎ »ç¶ûÀ» ¹Þ°íÀÖ´Â °¡¼ö ¼³³ì¼ö°¡ 1¿ù29ÀÏ ºÒÅ¸´Â ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ2½Ã, ÀüÃ¼À½¿ø¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ 4°îÀÇ »õÇØ Ã¹ Æ®·ÎÆ®½Å°î '¾Æ¸®¼Û»ç¶û.´Ù¸ô¶ó.Áö±Ý¿©±â.°¡¾ßÇÏ³ª'¸¦ °ø½Ä¹ß¸ÅÇÏ¸ç 2021³â »õÇØÀÇ Æ÷¹®À» ¿¬´Ù.
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2017³â 11¿ù26ÀÏ ³²¾çÁÖ½Ã¿¡ ‘¼³³ì¼ö Àü¿ëÈ¦-Èú·¯¸®¿ò’À» °³°üÇÑ Ç°¹Ù½Ì¾î ¼³³ì¼ö´Â 2018³â 1¿ù20ÀÏ Èú·¯¸®¿ò ½Å³â ÄÜ¼Æ®¿¡ ÀÌ¾î ¿ÍºÎÀ¾ È¿ÀÜÄ¡ ¹× ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â µî ¶æ±íÀº ºÀ»çÈ°µ¿À¸·Î ±¹¹ÎÀÇ ¼º¿ø¿¡ º¸´äÇØ ¿ÔÀ¸¸ç Producer ‘À½¾ç’, ‘ÀüÁø’ÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â ‘Èú·¯¸®¿ò Studio’¸¦ ÅëÇØ ÀÌ¹ø ½Å°îÀ» ¼±º¸ÀÌ°Ô µÇ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ¼³³ì¼ö ½Åº¸´Â À½¾çÀÌ ÀÛ»çÇÏ°í, À½¾ç°ú ÀüÁøÀÌ ÀÛ°î ¹× Æí°îÀ» ÇÏ¿´À¸¸ç, ³ìÀ½ ¹Í½Ì ¸¶½ºÅÍ¸µ Àü°úÁ¤À» ‘Èú·¯¸®¿ò Studio’¿¡¼ ÀÚÃ¼ÀûÀ¸·Î ¼ÒÈÇÑ ·±Äª¾Ù¹üÀ¸·Îµµ Å« ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ´Ù.
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¶ÇÇÑ Áß±¹ ÇöÁö Çö º¯°Ë¼úÀ» Àü¼ö ¹Þ±âµµ ÇÑ ¼³³ì¼ö´Â Áß±¹ ¿¬±æ ±èÁÂÁøÀå±º ¹Ú¹°°ü ¼³¸³ ÃÊÃ»°ø¿¬, 2016 ÇÊ¸®ÇÉ ¹Ìµµ¸®È£ÅÚ ±³¹ÎÀ§ÇÑ ÃÊÃ»°ø¿¬, 2017 ºÎ»ê~ÀÏº» ½Ã¸ð³ë¼¼Å° Å©·çÁî ¼±»ó ´Üµ¶°ø¿¬, 2019 º¹ÁöTVÃÊÃ» Áß±¹ ¿¬ÅÂ °¡¿äÄÜ¼Æ®, 2019 ºí¶óµðº¸½ºÅå ¼±»ó Å©·çÁî, 2019 ÀåÈ¼øÃÑÀç Ä¯º¸µð¾Æ ÈÆ¼¾ÃÑ¸® ±ÝÀåÈÆÀå ¼ö¿© ÃàÇÏ°ø¿¬ µî ÇØ¿ÜÈ°µ¿°ú
KBS2TV ±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹, MBC ´Þ·Á¶ó È°·ÂÃµ±¹, KBS¾ÆÄ§¸¶´ç, KBS ½Ã»ç´ÙÅ¥, ºÎ»êKBS ¾ÆÄ§¸¶´ç, MBC´ÙÅ¥ µ¿±×¶ó¹Ì¼¼»ó, ¼¿ï°æÁ¦TV Á¶¿µ±¸ÀÇ ÇÖÀÌ½´, ¾ÆÀÌ³ÝTV À¯ÄèÇÑÅå¼î µîÀÇ ¹æ¼ÛÃâ¿¬À¸·Î ±Û·Î¹ú ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î½á ÇÑ·ù Ç°¹Ù½Ì¾îÀÇ À§»óÀ» ¼¼°è¿¡ ¾Ë¸° °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ, 2016ÇÑ±¹À»ºû³½ ´ëÇÑ¹Î±¹ÃæÈ¿´ë»ó ½Ã»ó½Ä °¡¿ä¹ßÀü°ø·Î´ë»ó ¼ö»óÀ» ¼ö»óÇÏ¿´À¸¸ç,
Á¦4È¸,Á¦5È¸ ¹«¾È ÀÏ·Î Ç°¹Ù´ëÈ¸ Ç°¹Ù»ó, 2016 ´ëÇÑ¹Î±¹À»ºû³½ ÀÚ¶û½º·¯¿î ÃÖ°íÇÑ±¹ÀÎ´ë»ó ½ÅÀÎ°¡¼ö´ë»ó ¼ö»ó, 2016 ´ëÁß°¡¿äÀç´É±âºÎ ºÀ»ç´ë»ó ¼ö»ó, 2017 ´ëÁß°¡¿ä Æä½ºÆ¼¹ú °¡¿ä´ë»ó ¼ö»ó, 2018 ÇÑ±¹ÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸ NU K-POP 2018 top10concert ÀÎ±â´ë»ó ¼ö»ó, 2019 ´ëÇÑ¹Î±¹ ¹®È¿¹¼ú´ë»ó ¼ö»ó¿¡ ÀÌ¾î,
2019 ¹àÀºÇÑÀÚ(ÁÖ) È«º¸´ë»ç, 2019 ÇÑ±¹À¯±ÇÀÚÁß¾ÓÈ¸ È«º¸´ë»ç, 2019 ´ëÇÑ¹Î±¹ ÀÎ¼º¿µÈÁ¦ È«º¸´ë»ç·Î À§ÃË¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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