µðÁ¦ÀÌ °â ÇÁ·Îµà¼­ 'Stann Lumo', Pole Position (Æú Æ÷Áö¼Ç) ¹ß¸Å ÀÓ¹Ú

±¹³» µðÁ¦ÀÌ °â ÇÁ·Îµà¼ 'Stann Lumo'°¡ Ã¹ ¹øÂ° EP ‘Pole Position’À» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
2°³ÀÇ Æ®·¢À¸·Î ±¸¼ºµÈ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº Å×Å©³ë À½¾ÇÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÛ¾÷ÇÑ ÀÛÇ°À¸·Î ¹ÚÁø°¨ ³ÑÄ¡´Â Àü°³¿Í °·ÂÇÑ »ç¿îµå¸¦ Æ¯Â¡À¸·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
‘Pole Position’, ‘One Small Step’À¸·Î ±¸¼ºµÈ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº °æ±â Ãâ¹ß Àü ¸Ç ¾ÕÀÚ¸®¸¦ ¶æÇÏ´Â ´Ü¾î ‘Pole Position’¿Í ÀÛÀº ¹ß°ÉÀ½ ‘One Small Step’ÀÌ¶ó´Â ´Ù¾çÇÑ ÀÇ¹Ì°¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Ù.
ÆÄ¿öÇ®ÇÑ »ç¿îµå·Î ¹«Àå, ¹ÚÁø°¨ ³ÑÄ¡´Â Àü°³°¡ Æ¯Â¡ÀÎ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº Ameniia Records(¾Æ¸Þ´Ï¾Æ ·¹ÄÚÁî)¿¡¼ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
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Marcus LÀÌ ¼öÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â Ameniia Records(¾Æ¸Þ´Ï¾Æ ·¹ÄÚÁî)¿¡¼´Â "¿ùµå ºñÁî´Ï½º¿¡ °ÇÑ ¸é¸ð¸¦ »ì·Á Bandcamp, Beatport µî¿¡¼ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ°í Apple Music°ú Spotify¿¡¼ ½ºÆ®¸®¹ÖÀ¸·Î µé¾îº¼ ¼ö ÀÖ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
ÆÒ´ý¿¡°Ô Å« ±â´ë°¨À» ¼±»çÇÏ¸ç °·ÂÇÑ »ç¿îµå·Î ¾îÇÊµÉ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº ¿À´Â 1¿ù 31ÀÏ ¹ß¸ÅµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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