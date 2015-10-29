°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.1.29 ±Ý 15:03
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
µðÁ¦ÀÌ °â ÇÁ·Îµà¼­ 'Stann Lumo', Pole Position (Æú Æ÷Áö¼Ç) ¹ß¸Å ÀÓ¹Ú
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.01.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

±¹³» µðÁ¦ÀÌ °â ÇÁ·Îµà¼­ 'Stann Lumo'°¡ Ã¹ ¹øÂ° EP ‘Pole Position’À» ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.

2°³ÀÇ Æ®·¢À¸·Î ±¸¼ºµÈ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº Å×Å©³ë À½¾ÇÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÀÛ¾÷ÇÑ ÀÛÇ°À¸·Î ¹ÚÁø°¨ ³ÑÄ¡´Â Àü°³¿Í °­·ÂÇÑ »ç¿îµå¸¦ Æ¯Â¡À¸·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

‘Pole Position’, ‘One Small Step’À¸·Î ±¸¼ºµÈ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº °æ±â Ãâ¹ß Àü ¸Ç ¾ÕÀÚ¸®¸¦ ¶æÇÏ´Â ´Ü¾î ‘Pole Position’¿Í ÀÛÀº ¹ß°ÉÀ½ ‘One Small Step’ÀÌ¶ó´Â ´Ù¾çÇÑ ÀÇ¹Ì°¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î ÀÖ´Ù.

ÆÄ¿öÇ®ÇÑ »ç¿îµå·Î ¹«Àå, ¹ÚÁø°¨ ³ÑÄ¡´Â Àü°³°¡ Æ¯Â¡ÀÎ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº Ameniia Records(¾Æ¸Þ´Ï¾Æ ·¹ÄÚÁî)¿¡¼­ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.

   
¡ã µðÁ¦ÀÌ °â ÇÁ·Îµà¼­ 'Stann Lumo'

Marcus LÀÌ ¼öÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â Ameniia Records(¾Æ¸Þ´Ï¾Æ ·¹ÄÚÁî)¿¡¼­´Â "¿ùµå ºñÁî´Ï½º¿¡ °­ÇÑ ¸é¸ð¸¦ »ì·Á Bandcamp, Beatport µî¿¡¼­ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ°í Apple Music°ú Spotify¿¡¼­ ½ºÆ®¸®¹ÖÀ¸·Î µé¾îº¼ ¼ö ÀÖ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.

ÆÒ´ý¿¡°Ô Å« ±â´ë°¨À» ¼±»çÇÏ¸ç °­·ÂÇÑ »ç¿îµå·Î ¾îÇÊµÉ ÀÌ¹ø À½¹ÝÀº ¿À´Â 1¿ù 31ÀÏ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.       µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ºÎ»ê ±âÀå±º, Á¤°üÀ¾ ¡®¸íÇ°µµ½Ã¡¯ °Ç¼³ ¹ÚÂ÷
2
»êÀçÀü¹®°ø°øº´¿ø, ¹®È­Àç ½Ã±¼Á¶»ç ÇÑÃ¢-¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î ,±¹µµ¡¤°í¼Óµµ·Î ¼³°èÁß
3
¡°¹«·á±³À°¡± »çÈ¸º¹Áö»ç¡¤¿ä¾çº¸È£»ç °ü½ÉÀÚÀÇ ÀÚ±â°³¹ß ¹× Ãë¾÷ µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
4
ÀÌµ¿±Ç ¿ï»ê ºÏ±¸Ã»Àå, ÂøÇÑ ÀÓ´ë·á È®»ê Ã§¸°Áö µ¿Âü
5
Ã¹ ½ÃÇè´ë ¼± È«¸íº¸ûÜ, 29ÀÏ Ä«Å¸¸£ú¼
6
¿ï»ê Áß±¸, Áö¿ª ³» ÀüÅë½ÃÀå ¾ÆÄÉÀÌµå 11°÷ ³» ¼Ò¹æ¾ÈÀü½Ã¼³ Á¡°Ë ½Ç½Ã
7
ÅÃ¹èÆÄ¾÷ ¼Ò½Ä¿¡ ½Ã¹Îµé ¡®ÀüÀü±à±à¡¯
8
¿ï»ê µ¿±¸ ³²¸ñ¸¶¼º½ÃÀå ½Ã¼³Çö´ëÈ­ »ç¾÷À¸·Î °æÀï·Â ³ô¿©
9
Çö´ë-»ï¼º, 10³â¸¸¿¡ ¸Â¼Õ¡¦Àü±âÂ÷¿¡ OLED Å¾Àç
10
À¯È­¡¤Â÷¡¤Ã¶°­ ¿ï°í¡¦IT¡¤°ÇÃàÀÚÀç ¿ô¾ú´Ù
¿ï»ê ÇÇ¾Æ³ë ¿µÀç ±è¿ÂÀ¯¾ç, º£Åäº¥ ¹Ì¹ßÇ¥°î ÃÊ¿¬
¾Ó»óºí ³×ÀÓµå ¿¬ÁÖÈ¸, 28ÀÏ Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç
¿ï»êÁö¿ª ¹Ú¹°°ü ¡®ºñ´ë¸é Ã¼ÇèÇà»ç¡¯ ÀÕµû¶ó ¸¶·Ã
»ýÀÇ ±ËÀûÀ» º¸ÀÌ´Ù¡¦±è½ÂÀÏ »çÁøÀü ¡®È­ºÐ¡¯, 28ÀÏºÎÅÍ °¡±â»ç...
Åº»ý 100ÁÖ³â ¸ÂÀº ¿ìÇâ ¹Ú·¡Çö ÀçÁ¶¸í

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr