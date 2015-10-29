°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.2.4 ¸ñ 18:01
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
ÆÛÆ÷¸Õ½º ±×·ì 'N.O.M(³ð)', ¾Æ¸®¶ûtv ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË¿¡¼­ ±Û·Î¹ú K-POP ¹«´ë ¹æ¼Û
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.02.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±×·ì N.O.M / Á¦ÀÌÁö ÆÑÅä¸® Á¦°ø

µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º ±×·ì N.O.M(³ð)ÀÌ ±Û·Î¹ú ¹«´ë·Î ÁøÃâ, ÃÖ±Ù ¹ß¸ÅµÈ ½Å°î 'I can't wait'¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.

'Á¦ÀÌÄÉÀÌ, ÄÞ(K.O.M), ºñ»çÀÌµå' 3ÀÎÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ N.O.M(³ð)Àº ÀÌ¹ø ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË ¹«´ë¿¡¼­´Â 4ÀÎÀÇ ¹é´í¼­°¡ ÇÕ¼¼, ´õ¿í Æ¯º°ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ º¸¿©ÁØ´Ù. 

±¹Á¦TV ¾Æ¸®¶û ¹æ¼Û»çÀÇ '½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË'Àº ¿À´Â 2¿ù 5ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ ÇØ¿Ü·Î ¸ÕÀú ¼ÛÃâµÇ°í, ´ÙÀ½³¯ÀÎ 2¿ù 6ÀÏ ±Ý¿äÀÏ ±¹³» Ã¤³Î·Î ¹æ¼ÛÀÌ µÈ´Ù.

ÀÌµéÀÌ ¹æ¼Û¿¡¼­ º¸¿©ÁÙ 'I can't wait(¾ÆÀÌ ÄµÆ® ¿þÀÌÆ®)´Â  1¿ù 14ÀÏ °ø°³µÈ ½Å°îÀÌ¸ç ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð »ç¿îµå¿Í °­·ÄÇÑ ºñÆ®°¡ ¾î¿ì·¯Áø ´í½º Àå¸£ÀÇ ÆË À½¾ÇÀ¸·Î N.O.M(³ð) Æ¯À¯ÀÇ Ä«¸®½º¸¶ ÀÖ°í È­·ÁÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î Àß ³ì¿©Áø °îÀÌ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç Ãø¿¡¼­´Â "N.O.M(³ð)ÀÌ ÆÒ´ýÀ» À§ÇØ ÁØºñÇÏ´Â '±âÇÁÆ® ¹Ú½º'ÀÇ °ø°³ÀÏ¿¡ ÀÌ¸ñ°ú °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù."¸ç, "Á¶¸¸°£ Ã¹ ÇØ¿Ü ¿Â¶óÀÎ ÆÒ¹ÌÆÃÀ» ÁøÇàÇÏ¸ç ±âÇÁÆ® ¹Ú½º¿Í ÇÔ²² Àü ¼¼°è¿¡ ÇÑ±¹ÀÇ K-POP¹®È­¸¦ ³Î¸® ¾Ë¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù."¶ó°í ¹àÇû´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê½Ã, Çõ½Åµµ½Ã¿¡ Á¦2Ã»»ç °Ç¸³ÇÑ´Ù
2
¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ®°¡°Ý ºÎÀÍºÎ ºóÀÍºó ½ÉÈ­
3
°æÁÖ ¾ÆÆÄÆ® ¿¡ÀÏ¸°ÀÇ ¶ã ºÐ¾ç
4
Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ë»ç, 2³âÄ¡ ÀÓ´ÜÇù ÀáÁ¤ ÇÕÀÇ
5
KTXº¹ÇÕ´ÜÁö °³¹ß ¡®ÀâÀ½¡¯¡¦¼ÒÅë ÇÊ¿ä
6
ÆòÅÃÇ× ¿À¼ÇÆÄÅ© ¼­Èñ½ºÅ¸Èú½º, 700¸¸¿ø´ë °ø±Þ
7
[°æ»ó½Ã·Ð]¸Õ ³ª¶ó ¾î´À ½ÃÀåÀÇ ¿¬¼³
8
¿ï»ê ÁÖÅÃ°¡°Ý ±Þµî¿¡µµ ¡®ÀûÁ¤¼öÁØ¡¯ Áø´Ü
9
¿ø½ºÅ¾¶óÀÌÇÁ, '±èÇØÀ²ÇÏ ´õ½ºÄ«ÀÌ½ÃÆ¼' 3¿ù ºÐ¾ç
10
¿ï»ê ¼®À¯È­ÇÐ¾÷Ã¼µé ¼öÃâÀÔ Â÷Áú ¿ï»ó
¡®¿ï»êÞÈ »õ ¿µ¿ª¡¯ °íÁöµµ·Î º» ¿ï»ê 500³â
¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ¡®ÇÏ¿ì½º ÄÜ¼­Æ®¡¯ ½ÃÁð±Ç ÆÇ¸Å
Àü¼³ÀÇ ¡®¿¡¹Ð·¹Á¾¡¯ ¼Ò¸® µé¾îº¸¼Ì³ª¿ä
¿ï»ê±¹Á¦¿µÈ­Á¦ ¿ì¼öÀÛÇ°, TV·Î ´Ù½Ã ¸¸³­´Ù
¹ÂÁöÄÃ ¡®Ä¹Ã÷¡¯ ³»ÇÑ°ø¿¬¡¦3¿ù ºÎ»ê¼­ °³¸·

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr