½ºÆ®¸´ ºê·£µå ³Îµð, »õ·Î¿î ½Éº¼°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â Ã¹ ÄÃ·º¼Ç ¡®21SS vol.2 DNA-SYMBOL' Ãâ½Ã

½ºÆ®¸´ ºê·£µå ³Îµð(NERDY)°¡ 21SS "DNA-SYMBOL ÄÃ·º¼Ç”À» Ãâ½ÃÇÏ¸ç »õ·Î¿î ºê·£µå ·Î°í¸¦ Ã³À½À¸·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.
´º ½Éº¼Àº '¿ÂÀüÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÚÀ¯·Ó°Ô ³ª¾Æ°¡¶ó'´Â ³ÎµðÀÇ ¸Þ¼¼Áö°¡ Çü»óÈ µÈ °ÍÀ¸·Î, ºê·£µå°¡ Áß¿ä½Ã »ý°¢ÇÏ´Â ´Ù¾ç¼º°ú °³¼º¿¡ ´ëÇÑ ¸Þ¼¼Áö¸¦ ´ãÀº °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. »çÈ¸ÀÇ Àã´ë¿Í ³ª¸¸ÀÇ ÀÚ¾Æ°¡ ³ª¶õÈ÷ ´Þ¸®´Â ÆòÇà¼±À» DNA·Î Çü»óÈ ÇÏ¿´´Ù.
³ÎµðÀÇ 21SS µÎ¹øÂ° ÄÃ·º¼ÇÀÎ ‘DNA-SYMBOL’ ÄÃ·º¼ÇÀº ½ºŸ‡, Æ¼¼ÅÃ÷, ÈÄµð µî ´©±¸³ª µ¥ÀÏ¸®·Î È°¿ëÇÏ±â ÁÁÀº ¾ÆÀÌÅÛµé·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ°í, ÆäÀÌÁñ¸® ÆÐÅÏ°ú º¸ÅÂ´ÏÄÃ ÆÐÅÏÀ» È°¿ëÇÑ ´º ½Éº¼ÀÇ ±×·¡ÇÈÀ¸·Î Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ÁÖ¾î ¼¼·ÃµÇ°Ô ½ºÅ¸ÀÏ¸µ °¡´ÉÇÏ´Ù. Æ¯È÷, ÆäÀÌÁñ¸® ÆÐÅÏÀÇ ¹é ÇÁ¸°ÆÃÀÌ ÀÎ»óÀûÀÎ ·Õ ½½¸®ºê Æ¼¼ÅÃ÷´Â ·¹ÀÌ¾îµå ·èÀ» ¿¬ÃâÇÏ±â ÁÁÀº ³ÎµðÇÍÀ¸·Î Á¦ÀÛµÇ¾ú´Ù.
³ÎµðÀÇ »õ·Î¿î ½Éº¼°ú ÇÔ²¾ÇÏ´Â 'DNA-SYMBOL' ÄÃ·º¼ÇÀº ³Îµð °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
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