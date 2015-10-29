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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.2.10 ¼ö 13:02
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½ºÆ®¸´ ºê·£µå ³Îµð, »õ·Î¿î ½Éº¼°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â Ã¹ ÄÃ·º¼Ç ¡®21SS vol.2 DNA-SYMBOL' Ãâ½Ã
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½ÂÀÎ 2021.02.10  10:35:45
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½ºÆ®¸´ ºê·£µå ³Îµð(NERDY)°¡ 21SS "DNA-SYMBOL ÄÃ·º¼Ç”À» Ãâ½ÃÇÏ¸ç »õ·Î¿î ºê·£µå ·Î°í¸¦ Ã³À½À¸·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.

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³ÎµðÀÇ 21SS µÎ¹øÂ° ÄÃ·º¼ÇÀÎ ‘DNA-SYMBOL’ ÄÃ·º¼ÇÀº ½ºŸ‡, Æ¼¼ÅÃ÷, ÈÄµð µî ´©±¸³ª µ¥ÀÏ¸®·Î È°¿ëÇÏ±â ÁÁÀº ¾ÆÀÌÅÛµé·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ°í, ÆäÀÌÁñ¸® ÆÐÅÏ°ú º¸ÅÂ´ÏÄÃ ÆÐÅÏÀ» È°¿ëÇÑ ´º ½Éº¼ÀÇ ±×·¡ÇÈÀ¸·Î Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ÁÖ¾î ¼¼·ÃµÇ°Ô ½ºÅ¸ÀÏ¸µ °¡´ÉÇÏ´Ù. Æ¯È÷, ÆäÀÌÁñ¸® ÆÐÅÏÀÇ ¹é ÇÁ¸°ÆÃÀÌ ÀÎ»óÀûÀÎ ·Õ ½½¸®ºê Æ¼¼ÅÃ÷´Â ·¹ÀÌ¾îµå ·èÀ» ¿¬ÃâÇÏ±â ÁÁÀº ³ÎµðÇÍÀ¸·Î Á¦ÀÛµÇ¾ú´Ù.
 
³ÎµðÀÇ »õ·Î¿î ½Éº¼°ú ÇÔ²¾ÇÏ´Â 'DNA-SYMBOL' ÄÃ·º¼ÇÀº ³Îµð °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr] 

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