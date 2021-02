전국뉴스기업 아너스톤, ‘IF 디자인 어워드 2021’ 최종 라운드 진출 승인 2021.02.10 10:42:09 46년 전통 (재)용인공원이 만든 프리미엄 봉안당 아너스톤의 새로운 BI(Brand Identity)가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 ‘2021 IF 디자인 어워드’의 1차 심사 과정을 거쳐 파이널리스트로 선정되었다. 최종 후보로 선정된 아너스톤 BI는 다른 경쟁 후보 작품들과 함께 심층적인 평가가 이루어지며, 본 심사 진행 및 수상 발표는 현재 4월 첫째 주로 예정되어 있다. IF 디자인어워드는 세계 각국 디자인 분야의 영향력이 있는 심사위원단 91명이 선정하는 시상식으로 독일의 레드도트 디자인어워드, 미국의 IDEA와 함께 가장 공신력을 가진 디자인 시상식이다. 이번 어워드는 전 세계 52개 국가에서 1만여 건에 달하는 출품작들이 접수됨으로써 역대 최다 출품 수를 기록해 그 권위가 다시 한번 입증되기도 하였다. 아너스톤 BI는 IF 디자인어워드 1차 심사에서 디자인 표현에 대한 점수를 가장 높게 평가받은 것으로 알려졌다. 골호를 보관하고 있는 견고한 공간을 은유적으로 표현함과 동시에 고귀한 청자에서 유래한 하늘빛의 컬러인 민트색을 사용해 아너스톤의 가치인 고인의 명예와 추억을 그대로 표현했다는 평가를 받는다. 올해부터 새로운 심사 방식을 도입한 IF 디자인어워드는 1차 심사 진행 후 최종 후보를 선정하고 이후에 파이널 심사를 거쳐 본상 수상을 발표할 예정이다. 한편 아너스톤은 (재)용인공원이 그동안 축척해온 노하우를 통해 10년에 걸쳐 만든 실내 봉안당으로, 수도권에서 50분 내외로 방문할 수 있는 편리한 교통권과 절제된 재료 사용으로 자연이 최대한 드러나는 디자인을 자랑한다. 아너스톤에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr] < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

