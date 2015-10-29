3ÀÎÁ¶ ÆãÅ©¶ô ¹êµå 'ÇÇ½Ì°É½º', 2021³â ÈûÀÖ´Â È°µ¿ ½ÃÀÛ

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½ÂÀÎ 2021.02.10  
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3ÀÎÁ¶ ÆãÅ©¶ô ¹êµå ÇÇ½Ì°É½º°¡ 2021³â ½Å³âÀ» ¸ÂÀÌÇÏ¸ç Á¶¿ëÇÏÁö¸¸ ÈûÀÖ´Â Çàº¸¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. 

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ÇÏÁö¸¸ 2021³â »õÇØ¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ¿© ³»Ãò·²¸®¹ÂÁ÷¿¡¼­ ÁøÇàÇÑ K-stage ¾ðÅÃÆ® ÄÜ¼­Æ®(K-con special), »ó»ó¸¶´ç°ú ¶óÀÌºê°¡°¡(°æÀÎ¹æ¼Û)¿¡¼­ ÁøÇàÇÑ ‘¹êµåÀÇ ½Ã´ë’ ¾ðÅÃÆ® °ø¿¬, È«´ë 3´ë ¸íÀýÀÌ¶ó ÀÏÄÃ¾îÁö´Â ‘°æ·ÏÀý’ ¿Â¶óÀÎ Æä½ºÆ¼¹ß µî¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ½Ãµ¿À» °É±â ½ÃÀÛÇß°í, 2¿ù 19ÀÏ ¾Æ¸®¶û TV ‘½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË’ Ãâ¿¬À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼Û È°µ¿À» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

¶ÇÇÑ ÇÇ½Ì°É½º ¸â¹öµéÀº ´Ù¾çÇÑ Ä¿¹ö°î ¿µ»ó ÀÛ¾÷°ú À¯Æ©ºê ¶óÀÌºê ¹æ¼Û µîÀ» ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎ ½Ã´ë¿¡ °É¸Â´Â ÄÁÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ°ú ÆÒµé°úÀÇ ¼ÒÅëÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °èÈ¹, ÁøÇà Áß¿¡ ÀÖ´Ù. 

¼Ò¼Ó»ç ³»Ãò·²¸® ¹ÂÁ÷Àº ‘¾î·Á¿î ½Ã±â¿¡ È°µ¿ÀÌ ¿©ÀÇÄ¡ ¾ÊÀº °¡¿îµ¥¿¡¼­µµ ÀÇ¿åÀ» ÀÒÁö ¾Ê°í ¿­½ÉÈ÷ À½¾Ç ÀÛ¾÷°ú ´Ù¾çÇÑ ÄÁÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÇ½Ì°É½º ¸â¹öµé¿¡°Ô ÀÀ¿øÀÇ ¹Ú¼ö¸¦ º¸³»´Þ¶ó’ °í ÀüÇß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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