°ø±â³², ÀÓ½½¿Ë '³»°¡ ´õ ¸¹ÀÌ ³Î »ç¶ûÇØ¼­' ÇÁ·Îµà½Ì..À½¿øÆÄ¿ö °­ÀÚ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.2.14 ÀÏ 12:00
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½ÂÀÎ 2021.02.14  
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À¥Å÷ ‘¹Ù´Ï¿Í ¿Àºüµé’°ú °ø±â³² À½¾ÇÀÇ ÄÃ·¡¹ö´Â ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. Áö³­ 11¿ù, °ø±â³²ÀÌ ¼ÓÇØ ÀÖ´Â È¥¼ºµà¿À ‘°ø±â³²³à’ÀÇ ³ë·¡ ‘²ø¸²’ÀÌ ¿¡ÀÌÇÁ¸± ³ªÀº°ú ¿¡¸¯³²ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î ¸®¸ÞÀÌÅ©µÈ °Í¿¡ ÀÌ¾î, ÀÌ¹ø °î ‘³»°¡ ´õ ¸¹ÀÌ ³Î »ç¶ûÇØ¼­’±îÁö µÎ ¹øÂ° ¸¸³²ÀÎ °ÍÀÌ´Ù. OST °ü°èÀÚ´Â “°ø±â³²ÀÇ À½¾ÇÀÌ ´ã°í ÀÖ´Â ´©±¸³ª °ÞÀ» ¸¸ÇÑ ÀÏ»óÀûÀÎ ³»¿ëµéÀÌ À¥Å÷°ú ¾î¿ì·¯Á® ´ëÁßµé¿¡°Ô ¸¹Àº °ø°¨À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í, Ã£°Ô µÇ´Â °Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

°ø±â³²Àº ÀÌ·¯ÇÑ °ø°¨À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î µè´Â ÀÌ¿¡°Ô ¼³·½°ú À§¾ÈÀ» ÁÖ´Â À½¾Çµé·Î »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Ù. 2017³âºÎÅÍ ÀÌ¾îÁø ‘»õº®ÀÏ±â(AirmanMorningDiaries)’ ½Ã¸®ÁîÀÇ ‘Gloomy star(feat. 1ho, chan)’, ‘ÀÎ¼Á¼Ç(feat. 1ho, chan)’, ‘ÆÄ¶õ¼¶(feat. 1ho, chan)’ µîÀÇ °îµéÀº À½¿ø ½ºÆ®¸®¹Ö »çÀÌÆ®¿¡¼­ ÁÙÁÙÀÌ »ç¶û¹ÞÀ¸¸ç À½¿ø ÆÄ¿ö¸¦ È®ÀÎÇß´Ù. ÀÌ¾î¼­ Áö³­ 9¿ù °ø°³µÈ EP ¾Ù¹ü ‘¿À¼±Áö’ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘SODA(feat. 1ho, 0back)’°¡ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» °ÅµÎ¸ç ÀÎµð°èÀÇ À½¿ø °­ÀÚ·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù.

°ø±â³²ÀÇ À½¾ÇÀÌ ºûÀ» ¹ßÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â ±×ÀÇ Ä¿¸®¾î¿¡¼­µµ Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. Áß¾Ó´ëÇÐ±³ ÀÛ°î°ú¸¦ Á¹¾÷ÇÑ °ø±â³²Àº ¿©·¯ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¹× OST ´ã´ç È¸»ç¿¡¼­ ÀÛ°î°¡ ¹× ÇÁ·Îµà¼­·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ÀÚ½ÅÀÇ À½¾Ç °æ·ÂÀ» ½×¾Ò°í, ÇÑ±¹¿¹¼ú¿ø º¸ÄÃ°úÀÇ °âÀÓ±³¼ö·Îµµ È°µ¿ÇÏ¸ç ÈÄ¹è ¹ÂÁö¼Çµé°ú ²ÙÁØÈ÷ ¼ÒÅëÇØ¿Ô´Ù. ¶ÇÇÑ 2014³âºÎÅÍ ÀÌ¾î¿Â È¥¼º µà¿À ‘°ø±â³²³à’¿Í, °ø±â³²ÀÇ À½¾ÇÀ¸·Î ÀÛ»ç, ÀÛ°î, Æí°î ¹× ÇÁ·Îµà½Ì ´É·ÂÀ» ¿©½ÇÈ÷ Áõ¸íÇØ¿Ô´Ù. °ø±â³²Àº “´Ù¾çÇÑ Àå¸£¸¦ °æÇèÇÏ°í, ´Ù¾çÇÑ ÇÊµå¿¡¼­ È°µ¿ÇØ ¿Â °ÍÀÌ, °ø±â³²ÀÇ À½¾Ç¿¡ °ø°¨°ú ½Å¼±ÇÔÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â µ¥ Å« µµ¿òÀÌ µÇ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí °ø±â³²Àº ´ÙÀ½ ´Þ ÃÊ, »õ·Î¿î ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ À§ÇØ °î ÀÛ¾÷¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ±ÙÈ²À» ¹àÇû´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÚ½ÅÀÌ ¼³¸³ÇÑ À½¾Ç ·¹ÀÌºí ‘¿¡¾î¹ÂÁ÷’À» ÅëÇØ ÈÄ¹è ¹ÂÁö¼Çµé°ú ÇÔ²² ´Ù°¡¿À´Â º½¿¡ Èñ¸ÁÀ» ÀüÇÏ´Â À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÏ °ÍÀ» ¿¹°íÇß´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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