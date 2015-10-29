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|¡ã »çÁøÃâÃ³: H&M
±Û·Î¹ú ÆÐ¼Ç ºê·£µå H&MÀº ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå ¿µ°¨À» ÁÖ´Â Ãà±¸ ¼±¼ö Áß ÇÑ ¸íÀÎ ¿¢Åä¸£ º£¿¹¸°(Héctor Bellerin)°úÀÇ ±ä¹ÐÇÑ Çù¾÷À¸·Î Åº»ýÇÑ Edition by Héctor Bellerín ÄÃ·º¼ÇÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
º£¿¹¸°Àº ±×ÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ°ú È¯°æ¿¡ ´ëÇÑ »ç¸í°¨À¸·Î À¯¸íÇÏ¸ç, Edition by Héctor Bellerín ÄÃ·º¼ÇÀÇ ¸ðµç Á¦Ç°Àº Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¼ÒÀç·Î ¸¸µé¾îÁ³´Ù. º£¿¹¸°Àº Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¼ÒÀç ¼±ÅÃºÎÅÍ ½ºÇÁ¸µ ½ÃÁð ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ¹æÇâ¼º±îÁö µðÀÚÀÎÀÇ ¸ðµç ´Ü°è¿¡ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç, ÀÌ ÄÃ·º¼ÇÀº H&MÀÇ ³²¼ºÀ» À§ÇÑ ÃÖ½Å ¿¡µð¼ÇÀ¸·Î °¢ ½ÃÁðÀÇ Å° ·èÀ» ¿ä¾àÇØ º¸¿©ÁØ´Ù.
Edition by Héctor BellerínÀº 2¿ù 18ÀÏºÎÅÍ Àü ¼¼°è ¼±º°µÈ ¸ÅÀå¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±¹³»¿¡¼´Â ½ºÅ¸ÇÊµåÁ¡ ÇÏ³²Á¡°ú ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î¿¡¼ Ãâ½ÃµÈ´Ù.
¿¢Åä¸£ º£¿¹¸°Àº “ÆÐ¼ÇÀº Çàµ¿ÁÖÀÇ¿Íµµ °°¾Æ¼, ¿ì¸®ÀÇ ¿ÊÀº ´Ù¸¥ »ç¶÷µé¿¡°Ô ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¼ÒÀç·Î ¸¸µé¾îÁø ÀÌ ÄÃ·º¼ÇÀ» À§ÇØ H&M°ú Çù¾÷ÇÏ°í, ÆÐ¼Ç°ú Áö±¸¸¦ À§ÇÑ ´õ ³ªÀº ¹Ì·¡¸¦ Ãß±¸ÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
H&MÀÇ ³²¼ºº¹ µðÀÚÀÎ ÇìµåÀÎ ·Î½º ¶óÀÌ´ø(Ross Lydon)Àº “¿¢Åä¸£ º£¿¹¸°Àº ³²¼º ½ºÅ¸ÀÏÀ» ÀçÁ¤ÀÇÇÏ°í ±àÁ¤ÀûÀÎ º¯È¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â ¼¼´ëÀÇ ¸®´õÀÌ´Ù. H&MÀÇ ¸ðµç Á÷¿øÀº ¿¢Åä¸£¿Í Çù¾÷ÇÏ¿© ³²¼ºÀ» À§ÇÑ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ÄÃ·º¼ÇÀÎ Edition by Héctor BellerínÀ» Á¦ÀÛÇÏ°Ô µÇ¾î ¸Å¿ì ±â»Ú°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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|¡ã »çÁøÃâÃ³: H&M
Edition by Héctor BellerínÀº Áö¼Ó°¡´É¼º°ú ½ºÅ¸ÀÏÀ» ÇÙ½ÉÀ¸·Î ÇÏ´Â ÄÃ·º¼ÇÀÌ´Ù. ÀÌ ÄÃ·º¼ÇÀº º£¿¹¸°ÀÇ È¯°æÀû °¡Ä¡¿Í H&MÀÇ º¯È¿¡ ´ëÇÑ Åõ¸íÇÑ ¾à¼Ó¿¡ µû¶ó ÀüÃ¼ Á¦Ç°ÀÌ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¼ÒÀç·Î ¸¸µé¾îÁ³´Ù. ÀÌ¹ø ÄÃ·º¼Ç¿¡ »ç¿ëµÈ ¸éÀº ¿À°¡´Ð ÄÚÆ° ¶Ç´Â ¼¶À¯ »ý»ê Æó±â¹°¿¡¼ ÀçÈ°¿ë µÈ ¸éÀÌ¸ç, ³ªÀÏ·Ð°ú Æú¸®¿¡½ºÅ×¸£ ¿ª½Ã ÀçÈ°¿ë ¼ÒÀç¸¦ »ç¿ëÇÏ¿´´Ù. ºñ½ºÄÚ½º ¼¶À¯´Â Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁ³´Ù. º£¿¹¸°Àº ÀçÈ°¿ëÀ» ½±°Ô ÇÏ°Ô À§ÇØ °¡´ÉÇÑ ´ÜÀÏ ¼ÒÀç·Î Á¦Ç°À» ¸¸µé±â¸¦ ¹Ù¶ú´Ù.
Áö¼Ó°¡´É¼º°ú ´õºÒ¾î º£¿¹¸°Àº ¸ðµç ´Ü°èÀÇ µðÀÚÀÎ ÇÁ·Î¼¼½º¿¡ ½Éµµ ±í°Ô Âü¿©Çß´Ù. ±×ÀÇ ½Ã±×´ÏÃ³ ½ºÅ¸ÀÏÀ» ÄÃ·º¼Ç Àü¹Ý¿¡ °ÉÃÄ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Âµ¥, ¿À¹ö»çÀÌÁî ½ºÆ®¸´¿þ¾î¿Í ±â´É¼ºÀ» °Á¶ÇÑ À¯Æ¿¸®Æ¼ Á¦Ç°, Çö´ë¼ºÀ» °¡¹ÌÇÑ º£ÀÌÁ÷ÇÑ ³²¼º ÇÊ¼ö ¾ÆÀÌÅÛ µîÀÌ ±×°ÍÀÌ´Ù. Áß¼ºÀûÀÎ Â÷ºÐÇÑ ÄÃ·¯ÅæÀº º£¿¹¸°ÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ ½ºÅ¸ÀÏÀÎ ²Ù¹ÌÁö ¾ÊÀº µíÇÑ ÀÚ¿¬½º·¯¿òÀ» ¹Ý¿µÇßÀ¸¸ç À¯¸Ó·¯½ºÇÑ ±×·¡ÇÈÀº º£¿¹¸°ÀÌ ½É°¢ÇÑ ÀÌ½´¸¦ ¾î¶»°Ô ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ º¸¿©ÁØ´Ù.
Edition by Héctor Bellerín ÄÃ·º¼ÇÀÇ °¢ Á¦Ç°Àº ½ÃÁðÀÇ Å° ·è°ú Áö¼Ó°¡´É¼ºÀÌ °øÁ¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» Áõ¸íÇØ º¸ÀÎ´Ù. ¿À¹ö »çÀÌÁî·Î ¼±º¸ÀÌ´Â °æ·® ±×·¹ÀÌ ÇÊµå ÆÄÄ«´Â ³»·Á°£ ¾î±ú¼±, ¼û°ÜÁø ÈÄµå, Ä®¶óÀÇ ÅÇ ¿©¹Ò Àå½Ä, Çã¸®¿Í ¹Ø´ÜÀÇ µå·Î¿ì ½ºÆ®¸µ µîÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ¹Ú½ÃÇÑ ÇÍÀÇ º£ÀÌÁö ºí·¹ÀÌÀú´Â ºñ±¸Á¶ÈµÈ µðÀÚÀÎÀ¸·Î ¿ÍÀÌµå Å©·Ó ÆÒÃ÷¿Í ÇÔ²² ¸ÅÄ¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÄÚÆ° Æ÷ÇÃ¸° ½ºÆ®¶óÀÌÇÁ ¼ÅÃ÷´Â ³Ë³ËÇÑ Àç´Ü°ú Å©°í ±â´ÉÀûÀÎ Æ÷ÄÏÀÌ µ¸º¸ÀÌ¸ç, Ä«°í ÆÒÃ÷¿¡´Â ÁöÆÛ µðÅ×ÀÏÀÌ Ãß°¡µÇ¾î ±ä ¹ÙÁö¸¦ ¹Ý¹ÙÁö·Î ¹Ù²Ü ¼ö ÀÖ´Ù.
¸®Á¶Æ® ¼ÅÃ÷¿Í ¿©À¯·Î¿î ÇÍÀÇ ÆÒÃ÷´Â ´ÏÆ® ¼ÅÃ÷, Æ¼¼ÅÃ÷¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î »õ ½ÃÁðÀ» ÁØºñÇÏ±â ÁÁÀº ¾ÆÀÌÅÛÀÌ¸ç ¸ðµÎ ³Ë³ËÇÑ ½Ç·ç¿§À¸·Î ¸¸µé¾îÁ³´Ù. ÈÄµð, ½ºŸ‡¼ÅÃ÷, Æ¼¼ÅÃ÷¿¡´Â “Live With Purpose” ¿Í “To Protect Our Future Together”¿Í °°ÀÌ ±àÁ¤ÀûÀÎ ½½·Î°Ç°ú ¿òÁ÷ÀÌ´Â ¸ð½ÀÀÇ Áö±¸ ±×·¡ÇÈÀÌ ÇÁ¸°Æ® µÇ¾ú´Ù. ÄÃ·º¼ÇÀ» ¿Ï¼ºÇØÁÖ´Â ¾Ç¼¼¼¸®·Î´Â ±×·¡ÇÈ ÇÁ¸°Æ®ÀÇ Ã¼Å© ¼îÆÛ¹é°ú Ã¼Å© Ä¸¸ðÀÚ, ¹öÅ¶ÇÞ µîÀÌ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
ÇÑÆí, ¿¢Åä¸£ º£¿¹¸°Àº ½ºÆäÀÎÀÇ ¼¼°èÀûÀÎ Ãà±¸ ¼±¼öÀÌÀÚ ¾Æ½º³¯ FCÀÇ ºÎÁÖÀåÀÌ´Ù. °æ±âÀå ¹ÛÀÇ º£¿¹¸°Àº Áøº¸Àû »ç°í¿Í ½ºÅ¸ÀÏ·Î Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î Á¸°æÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç Áö¼Ó°¡´É¼º, Ã¤½ÄÁÖÀÇ ¹× »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓ¿¡ ´ëÇÑ ¿¼ºÀûÀÎ ÁöÁöÀÚÀÌ´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
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