°É¹êµå 'ÇÇ½Ì°É½º', '³¬½Ã¿Õ'À¸·Î ¹æ¼Û È°µ¿ ÄÄ¹é!

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.2.20 Åä 00:01
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½ÂÀÎ 2021.02.19  
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ÇÇ½Ì°É½º´Â ÀÌ¹ø ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼Û È°µ¿°ú ÇÔ²² ±×µ¿¾È ÄÚ·Î³ª 19·Î ÀÎÇØ °è¼Ó ¹Ì·ïÁ³´ø EP ¹ß¸Å ±â³ä ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®(2021³â 3¿ù 6ÀÏ Åä¿äÀÏ)¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â µî È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇßÀ¸¸ç ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß È°µ¿À» ÇÏ¸ç ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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