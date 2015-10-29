°É¹êµå 'ÇÇ½Ì°É½º', '³¬½Ã¿Õ'À¸·Î ¹æ¼Û È°µ¿ ÄÄ¹é!

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3ÀÎÁ¶ ÆãÅ©¶ô °É¹êµå ÇÇ½Ì°É½º°¡ ¾Æ¸®¶ûTV ½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î EP ¾Ù¹ü Funiverse È°µ¿À» Àç°³Çß´Ù.
ÇÇ½Ì°É½º´Â 2¿ù 19ÀÏ ¾Æ¸®¶ûTV ½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË¿¡¼ EP ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ² °îÀÎ ³¬½Ã¿ÕÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ±×µé¸¸ÀÌ ¼±º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Â À¯´ÏÅ©ÇÑ ÆãÅ©¶ôÀÇ Áø¼ö¸¦ º¸¿©Áá´Ù.
³¬½Ã¿ÕÀº ¸®´õ ºñ¿£³ªÇÎ°Å(º¸ÄÃ, ±âÅ¸)ÀÇ ÀÚÀÛ°îÀ¸·Î °·ÂÇÑ ¶ô¾Ø·Ñ ±âÅ¸ »ç¿îµå¿Í ¾î·ù µµ°¨ÀÌ¶ó°í ÇØµµ ¹«¹æÇÒ ¿Â°® ¹°°í±â ¾îÁ¾À» ³ª¿ÇÑ °¡»ç°¡ ´ëÁßÀÇ ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ´Â ¸Å·ÂÀûÀÎ °îÀÌ´Ù.
ÇÇ½Ì°É½º´Â ÀÌ ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ±×µé¸¸ÀÌ º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â È·ÁÇÑ ¹«´ë ¸Å³Ê, ±×¸®°í º¸ÄÃ ºñ¿£³ªÇÎ°ÅÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¶óÀÌºê¿¡ ÇöÀåÀÇ °ü°èÀÚµéÀÌ ¹Ú¼ö¸¦ º¸³Â´Ù´Â Àü¾ðÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø Å¸ÀÌÆ² °î ³¬½Ã¿ÕÀº ÀÌ¹Ì ¹ßÇ¥ ÀüºÎÅÍ ÆÒµé°ú °ü°èÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ ÀÔ¼Ò¹®ÀÌ ³ª¸é¼ ÀÎ±â ¿¹´É ³¬½Ã ÇÁ·Î±×·¥ ‘µµ½Ã¾îºÎ’¿¡ ¼öÂ÷·Ê BGMÀ¸·Î ³ª¿À´Â µî ÀÌ½´°¡ µÇ°í ÀÖ´Â °îÀÌ´Ù.
ÇÇ½Ì°É½º´Â 2019³â Ã¹ ¹øÂ° Á¤±Ô¾Ù¹üÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘ºüÁ®µç´Ù’¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ‘ÀÀ ´Ï¾ó±¼’, ±×¸®°í ÀÌ¹ø EP ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ² ‘³¬½Ã¿Õ’ ±îÁö, ¼±º¸ÀÌ´Â ¸ðµç °îµéÀÌ ¶ô ÀÌ¶ó´Â Àå¸£ ¾È¿¡¼ ¿ÀÁ÷ ÇÇ½Ì°É½º ¸¸ÀÌ º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â µ¶Æ¯ÇÑ »ö±òÀÌ ÀÔÇôÁø, ´©±¸µµ µû¶óÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±×µé¸¸ÀÇ À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÇÇ½Ì°É½º´Â ÀÌ¹ø ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼Û È°µ¿°ú ÇÔ²² ±×µ¿¾È ÄÚ·Î³ª 19·Î ÀÎÇØ °è¼Ó ¹Ì·ïÁ³´ø EP ¹ß¸Å ±â³ä ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®(2021³â 3¿ù 6ÀÏ Åä¿äÀÏ)¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â µî È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇßÀ¸¸ç ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß È°µ¿À» ÇÏ¸ç ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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