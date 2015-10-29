3ÀÎÁ¶ ÆãÅ©¶ô °É¹êµå ÇÇ½Ì°É½º, ¡®´õ¼î¡¯ Ãâ°Ý¡¦È°¹ßÇÑ ÄÄ¹é Çàº¸

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3ÀÎÁ¶ °É¹êµå ÇÇ½Ì°É½º°¡ ‘¾Æ¸®¶ûTV ½ÉÇÃ¸® ÄÉÀÌÆË’ ¿¡ ÀÌ¾î ‘´õ¼î’ ¿¡ ¿¬ÀÌ¾î Ãâ°ÝÇÑ´Ù.
ÇÇ½Ì°É½º´Â 23ÀÏ ¹æ¼ÛµÉ SBS MTV, SBS FiL ‘´õ¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ EP ¾Ù¹ü 'Funiverse'ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘³¬½Ã¿Õ’ ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Î´Ù.
Å¸ÀÌÆ² °î '³¬½Ã¿Õ'Àº ¸®´õ ºñ¿£³ªÇÎ°Å(º¸ÄÃ, ±âÅ¸)ÀÇ ÀÚÀÛ°îÀ¸·Î °·ÄÇÑ ¶ô¾Ø·Ñ ±âÅ¸¿Í ÀÓÆÑÆ® ÀÖ´Â ºê¶ó½º »ç¿îµå°¡ ºÐÀ§±â¸¦ °íÁ¶½ÃÄÑÁÖ´Â °îÀ¸·Î
¹°°í±â ¾îÁ¾À» ³ª¿ÇÑ ±â»óÃµ¿ÜÇÑ °¡»ç, ÅåÅå Æ¢´Â ¸á·Îµð¿¡ ¾î¿ï¸®´Â ÇÇ½Ì°É½º ¸â¹öµéÀÇ »óÅ ¹ß¶öÇÑ ½ºÅ¸ÀÏ¸µ°ú È·ÁÇÑ ¹«´ë¸Å³Ê, ±×¸®°í º¸ÄÃ ºñ¿£³ªÇÎ°ÅÀÇ ¶Ù¾î³ ¶óÀÌºê¿Í ¿¡³ÊÁö ³ÑÄ¡´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¾È¹æ±ØÀåÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ ¸Å·á½ÃÅ³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌµéÀº 2019³â Ã¹ ¹øÂ° Á¤±Ô¾Ù¹üÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘ºüÁ®µç´Ù’¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ‘ÀÀ ´Ï¾ó±¼’, ±×¸®°í ÀÌ¹ø EP ¾Ù¹ü Å¸ÀÌÆ² ‘³¬½Ã¿Õ’ ±îÁö, ¼±º¸ÀÌ´Â ¸ðµç °îµéÀÌ ¶ô ÀÌ¶ó´Â Àå¸£ ¾È¿¡¼ ¿ÀÁ÷ ÇÇ½Ì°É½º ¸¸ÀÌ º¸¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â µ¶Æ¯ÇÑ »ö±òÀÌ ÀÔÇôÁø, ´©±¸µµ µû¶óÇÒ ¼ö ¾ø´Â ±×µé¸¸ÀÇ À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ´ëÁßµéÀÇ »ç¶ûÀ» µë»Ò ¹Þ°íÀÖ´Ù
ÇÇ½Ì°É½º´Â °¢Á¾ À½¾Ç¹æ¼ÛÀº ¹°·ÐÀÌ°í ´Üµ¶ÄÜ¼Æ®¸¦ ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ °ø¿¬ ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ È°¹ßÇÑ ÄÄ¹é È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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