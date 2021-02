전국뉴스기업 세상에 단 하나뿐인 프랑스 직구 와인 ‘소파소굿’ 출시 승인 2021.02.23 11:40:49 ▲ 사진제공: 소파소굿(So Far So Good) 코로나19 장기화로 몸과 마음이 지쳐가는 시기이지만 사랑하는 사람과 특별한 시간을 보내고 싶다는 마음은 이전과 다르지 않을 것이다. 전 세계 단 700병 한정 제품으로 출시된 소파소굿(So Far So Good) 와인은 라벨에 손글씨로 이름을 새길 수 있어 세상에 단 하나뿐인 특별함을 지닌 제품으로 소중한 사람과의 스페셜한 시간을 만들고 싶을 때 유용하다. 런칭 직후 많은 셀러브리티와 인플루언서들의 ‘최애 와인’으로 입소문 나며 좋은 반응을 얻고 있는 소파소굿(So Far So Good) 와인은 프랑스 남부 현지에 위치한 고급 와이너리 도멘 존느(Domaine Jones)에서 생산된다. 현지에서 생산된 고 퀄리티의 제품을 합리적인 가격에 온라인 홈페이지를 통해 ‘직구’로 구매 가능하여 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 점이 장점이며, 부드러움고 따뜻하며 리치하면서도 적당한 바디감을 지녀 스테이크, 치즈, 타르트 뿐만 아니라 한국 음식과도 페어링하기도 좋다. 품질뿐만 아니라 세계적인 일러스트레이터 아방(ABANG)과의 협업으로 탄생한 감각적이면서도 위트있는 일러스트와 패키징 디자인까지 완성도 높은 제품이다. 소파소굿(So Far So Good) 와인의 창립자 잭리(Jack Lee)는 런던을 베이스로 활동하는 패션 포토그래퍼이자 A2Z 패션 매거진의 편집장으로 특유의 트렌디한 감각을 지녔다. ▲ 사진제공: 소파소굿(So Far So Good) 그는 “사랑하는 사람과의 소중한 시간을 특별하게 간직할 방법을 고민하다 직접 스페셜한 와인을 만들게 되었습니다. 요즘 같이 코로나로 인해 여행이 어려운 많은 사람들이 집에서도 고퀄리티의 프랑스 현지 와인을 즐기며 특별한 시간을 보내길 바라며, 이번에 출시한 한정판 레드와인이 소진되면 다음 번에는 화이트 와인을 생산하고 싶은 소망이 있습니다.” 라고 전했다. 소파소굿(So Far So Good) 와인은 온라인 공식 홈페이지를 통해 구매 가능하다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr] < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

