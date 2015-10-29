°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.2.25 ¸ñ 16:21
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
'ÆÄ½ºÅÚ°É½º' ¹Ì½ºÆ®·Ô2 ÀÎ±â¿¡ °¨»çÇØ¿ä, '¼Õ´Ô¿Â´Ù' µî À½¿ø ¹ßÇ¥
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.02.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

'¹Ì½ºÆ®·Ô2'¿¡¼­ ¾ç²¿Ä¡ ÆÛÆ÷¸Õ½º¿¡ '¼Õ´Ô¿Â´Ù'·Î ÀÚ¿µ¾÷ÀÚµé¿¡°Ô ÈûÀ» ½Ç¾îÁØ ÆÄ½ºÅÚ°É½º°¡ 25ÀÏ(¸ñ) ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎÅÍ °¢Á¾ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡ '¼Õ´Ô¿Â´Ù'¿Í '¿·Áý´©³ª'¸¦ °ø°³ÇÑ´Ù.
 
ÆÄ½ºÅÚ°É½º°¡ ¹Ì½ºÆ®·Ô2¿¡¼­ º¸¿©ÁØ ¾ç²¿Ä¡ ÆÛÆ÷¸Õ½º´Â ÀåÀ±Á¤ µî ÆÐ³Î¿¡°Ô ¿ôÀ½À» ½Ç¾îÁÖ¾úÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÄÚ·Î³ª 19·Î ½ÇÀÇ¿¡ ºüÁ®ÀÖ´ø ÀÚ¿µ¾÷ÀÚµé¿¡°Ôµµ ÈûÀ» ½Ç¾îÁà, À¯Æ©ºê Á¶È¸¼ö 500¸¸À» ³Ñ¾î¼­´Â µî Å« È£ÀÀÀ» ¾ò¾ú´Ù.
 
ÀÌ¹ø ÆÄ½ºÅÚ°É½ºÀÇ ¾Ù¹ü¿¡´Â ¹Ì½ºÆ®·Ô2 Å¾7¿¡ ¿À¸¥ ±è´ÙÇö ¾çÀÇ ¾ð´Ï·Î ¸À°¥½º·± º¸ÀÌ½º¸¦ Áö´Ñ Ã»ÇÐµ¿ ±¹¾ÇÀÚ¸Å ±èµµÇö ¾çÀÌ °°ÀÌ Âü¿©ÇØ 6ÀÎÁ¶·Î È°µ¿ÇÏ´Â Ã¹ ¾Ù¹üÀÌ´Ù.
 
±è¼ö¹Î, °­Èñºó, Á¤¼ÒÀÌ, ÇÑ´Ù¿î, ±èµµÇö, ±èº¸ºó µî 6¸íÀÇ Ã»¼Ò³âÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ÆÄ½ºÅÚ°É½º´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡¼­ ÆÄ½ºÅÚ°É½º¸¸ÀÇ ¹àÀº ¿¡³ÊÁö¿Í »ö±òÀ» ´ãÀº EDM Remix ¹öÀüÀ¸·Î »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÙ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr] 

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¼­¹ü¼ö¡¤ÀÌÃ¤ÀÍ, ½ÃÀå¼±°Å Ãâ¸¶ ¿¹°í
2
°æ³² ¾ç»ê Ãµ¿¬¹°¾ÈÀüÁö¿ø¼¾ÅÍ °Ç¸³ ³­Ç×¡¦ºÎ»ê´ë Ãø ºÎÁö ¹«»ó´ë¿© ³­»ö Ç¥¸íÀ¸·Î
3
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÀÎÇÁ¶ó °®Ãá ¹«Á¦ÇÑ Àü¸Å°¡´É ¡®ÆòÃÌ°³¼ºÇÏÀÌºä¡¯ ¾ÆÆÄÆ® ÀÜ¿©¼¼´ë ¸¶°¨ÀÓ¹Ú
4
¡®ºñ´ë¸é¹«·á±³À°¡¯ ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦¡¤µ¶ÇÐ»ç °ü½ÉÀÚÀÇ Ãë¾÷¿ª·® µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ ½ºÅÍµð
5
2020³â ¿ï»ê°øÇ× ÀÌ¿ë°´ 50¸¸¸í´ë ¡®Ãß¶ô¡¯
6
¼Ò¹æÂ÷ ¸øµé¾î¿À´Â Á¼Àº °ñ¸ñ±æ È­ Å°¿ö
7
¡®¼º¼ö ´õÈú ¼¾Æ®·²ÆÄÅ©ºä¡¯ ÀþÀº ÀÌµéÀÇ ÇÖÇÃ·¹ÀÌ½º·Î ÀÎ±â, ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ¼±Âø¼ø ºÐ¾ç
8
¿ï»êÆú¸®ÅØ´ëÇÐ Á¹¾÷»ý ¾çÁØ¿µ¾¾, 6°³ ±¹°¡ÀÚ°ÝÁõÀ¸·Î Ãë¾÷ÇÑÆÄ ¶Õ¾î
9
¡®¹«·á±³À°¡¯ ÃÊµî¿µ¾îÈ¸È­¡¤Å°ÁîÄ«Æä¡¤À°¾Æ¼¾ÅÍ °ü½ÉÀÚ Ãë¾÷¼º°øÆÐÅ°Áö¾øÀÌ ½É¸®»ó´ã»ç/Áöµµ»çÀÚ°ÝÁõ
10
±¹¹ÎÀÇÈû Â÷±â ¿ï»ê½ÃÀå ¼±°Å ¡®6ÀÚ±¸µµ¡¯·Î ±Þº¯
±èÃ¢¿­ È­¹é ¡®¹°¹æ¿ï¡¯, 10¾ï4Ãµ¸¸¿ø¿¡ ³«Âû
Çö´ë¿¹¼ú°ü ¡®Çö´ëñì ½ÅÃáÀ½¾ÇÈ¸¡¯ 26ÀÏ À¯Æ©ºê Áß°è
102³âÀü ¾ð¾çÀå ¿ï¸° ¸¸¼¼ ÇÔ¼º, ¹ÂÁöÄÃ·Î µÇ»ì¸°´Ù
¿ïÁÖ»ê¾Ç¿µÈ­Á¦ °æÀïºÎ¹® ÈÄº¸ÀÛ 40Æí ¼±Á¤
¹®È­½°ÅÍ ¸ùµ¹, 3¿ù ÀÎ¿Á°æ ¡®º½¸¶Áß Ãµ¾ÆÆ®¡¯î÷

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr