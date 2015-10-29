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±èµ¿¼ö±âÀÚ dskim@ksilbo.co.kr
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÌ³«¿¬ ´ëÇ¥°¡ 4¡¤7 ¿ï»ê ³²±¸Ã»Àå Àç¼±°Å Áö¿øÂ÷ ¿ï»êÀ» Ã£¾Æ ¡®¿¹Å¸ ¸éÁ¦¸¦ ÅëÇÑ ¿ï»ê °ø°øÀÇ·á¿ø ÃÖ´Ü ½ÃÀÏ ³» À¯Ä¡¡¯¸¦ ¾à¼ÓÇß´Ù.
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ÀÌ ´ëÇ¥´Â 2ÀÏ ¹ÎÁÖ´ç ¿ï»ê½Ã´ç¿¡¼ ¿¸° ¡®4¡¤7 ¿ï»ê Àçº¸±È¼±°Å ÇÊ½Â °áÀÇ ¹× ¿øÆÀ ¼¾à½Ä¡¯¿¡ Âü¼®ÇØ ¡°¿ï»êÀÇ ÀÇ·á½Ã¼³ ºÎÁ· ¹®Á¦°¡ ¾ÆÁ÷µµ ÇØ°áµÇÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿ï»ê¿¡ °ø°øÀÇ·á¿øÀ» ¹Ýµå½Ã À¯Ä¡ÇÏ°í, ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼ ¿¹Å¸ ¸éÁ¦µµ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
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ÀÌ ´ëÇ¥´Â Áö³´Þ 26ÀÏºÎÅÍ Áö³ 1ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö ÁøÇàµÈ ±Ç¸®´ç¿ø¡¤ÀÏ¹Ý½Ã¹Î ¿©·ÐÁ¶»ç¸¦ ÅëÇØ ³²±¸Ã»Àå Àç¼±°Å °øÃµÀÚ·Î °áÁ¤µÈ ±è¼®°â Àü ³²±¸Ã»Àå ±ÇÇÑ´ëÇàÀ» ºñ·ÔÇØ °æ¼±¿¡ ÀÓÇß´ø ÀÌ¹Ì¿µ ½ÃÀÇ¿ø, ¹Ú¿µ¿í ½Ã´ç È«º¸¼ÒÅëÀ§¿øÀå¿¡°Ô ¹ÎÁÖ´ç ½Â¸®¸¦ À§ÇÑ ¿øÆÀÀ» °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è Àü ±ÇÇÑ´ëÇà°ú ÀÌ ½ÃÀÇ¿ø, ¹Ú È«º¸¼ÒÅëÀ§¿øÀåÀº ¿øÆÀ °øµ¿¼±¾ð¹®¿¡ ¼¾àÇß´Ù. ÀÌµéÀº °øµ¿¼±¾ð¹®¿¡¼ °æ¼± °á°ú¿¡ ½Âº¹ÇÏ°í ÇÏ³ª·Î ¹¶ÃÄ º»¼± ½Â¸®¸¦ À§ÇØ Çå½ÅÇÏ°Ú´Ù°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
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ÀÌ³«¿¬ ´ëÇ¥´Â ¡°¿ï»ê ³²±¸Ã»Àå ÈÄº¸ °æ¼±¿¡¼ °øÃµÀÚ·Î »ÌÈù ±è¼®°â µ¿Áö°¡ ¿ï»ê°ø°øÀÇ·á¿ø µî ¿ï»ê Çö¾ÈÀ» Ç®¾î³ª°¥ ÀûÀÓÀÚ¶ó°í ¹Ï´Â´Ù¡±¸ç ¡°½ÂºÎ¸¦ ¶°³ª¼ ¼¼ ºÐÀÌ ÇÔ²² ¹ÎÁÖ´çÀÇ ½Â¸®¸¦ À§ÇØ ÇÑ¸¶À½À¸·Î ¶Ù¾î´Þ¶ó¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
ÀÌ»óÇå ½Ã´çÀ§¿øÀåµµ ¡°¿øÆÀ ¼¾àÀ» °è±â·Î ±è¼®°â °øÃµÀÚ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¼¼ ºÐÀÇ °æÀï·ÂÀÌ ¹¶Ä¡¸é ½Â¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
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