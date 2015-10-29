½ÅÀÎ º¸ÀÌ±×·ì 'W.A.O (À§¾Æ´õ¿ø)', 10´ë Áß½ÉÀÇ 7ÀÎÁ¶ ÄÉÀÌÆË ±×·ì Åº»ý

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø: Å·Å¾¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
3¿ù ¸» ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ ¾ÕµÐ 7ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì À§¾Æ´õ¿ø(W.A.O)°¡ µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
‘ÇÊ¸³/¸®´õ, ±¸¿ø, ¸®¿À, Çü¼®, µ¿È, ³ë¾Æ, Ã¢Çö’À¸·Î ±¸¼ºµÈ 7ÀÎÁ¶ ‘À§¾Æ´õ¿ø(We Are the One)Àº Å·Å¾ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¼Ò¼ÓÀ¸·Î Æò±Õ ¿¬·É 19¼¼·Î ±¸¼ºµÇ¾ú´Ù.
¼Ò¼Ó»ç Ãø¿¡¼´Â “ÀÌ¹ø µ¥ºß ¾Ù¹ü¿¡ ½Ç¸± °îµéÀº ÇÁ·Îµà¼ À±¿µº¹(Black Edition, BULL$EYE)ÀÇ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÎ °îÀ¸·Î ºÒ²ÉÃ³·³ »ì¾Æ°¡´Â Ã»ÃáµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ kpop¿¡ ³ìÀÎ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.”¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ “¾Ù¹üÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î 'On The Fire'´Â ¹³¹ÙÅæ ¸®µë À§¿¡ °·ÄÇÑ ½Å½º°¡ °áÇÕµÈ ÆË ´í½º°îÀ¸·Î ¿¬ÀÎ¿¡ ´ëÇÑ »ç¶ûÀ» Ãàº¹¿¡ ºñÀ¯ÇÑ ³ë·¡´Ù.”¶ó°í »ó¼¼È÷ ÇÇ·ÂÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “µ¿¹Ý ¼ö·Ï°îÀÎ ‘Æä¾îÇÃ·¹ÀÌ’ ¶ÇÇÑ ºÒ½º¾ÆÀÌ À±¿µº¹ ÇÁ·Îµà¼ ÀÛÇ°À¸·Î 3¿ù ¸» À½¿ø °ø°³ ½Ã À½¹Ý¿¡ ½Ç¸° µÎ°îÀÇ ¹Âºñµµ °°ÀÌ °ø°³ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» À§ÇØ À½¿ø °ø°³ Àü ±×·ì ‘W.A.O’ÀÇ Åº»ý ½ºÅä¸®¸¦ °ø°³ÇÏ¸ç ¿Â/¿ÀÇÁ¶óÀÎ Èº¸±îÁö ÁØºñÇÏ´Â ¼Ò¼Ó»ç´Â 3¿ù 15ÀÏ Æ¼Àú ¿µ»ó ¿ÀÇÂÀ» °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³¡À¸·Î Å·Å¾ ¿£ÅÍ Ãø¿¡¼´Â “10´ë°¡ Æ÷ÇÔµÈ 7¸íÀÇ ½ÅÀÎ·ù KPOP ±×·ì W.A.O(À§¾Æ´õ¿ø)Àº ‘¿ì¸®´Â ÇÏ³ª, Àü ¼¼°è¸¦ ÀÇ À½¾ÇÀ¸·Î ÇÏ³ª¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù.’´Â ÀÇÁö·Î ÁØºñ ±×·ìÀÌ´Ù.”¸ç “3¿ù ¸»ºÎÅÍ ÁøÇàµÇ´Â È°µ¿ °èÈ¹Àº °ø½Ä Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ¹ßÇ¥ÇÏ°Ú´Ù.”¶ó°í °¥¹«¸®Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >