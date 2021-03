½ÅÀÎ º¸ÀÌ±×·ì 'W.A.O (À§¾Æ´õ¿ø)', 10´ë Áß½ÉÀÇ 7ÀÎÁ¶ ÄÉÀÌÆË ±×·ì Åº»ý

연예/시사기획사보도자료 신인 보이그룹 'W.A.O (위아더원)', 10대 중심의 7인조 케이팝 그룹 탄생 승인 2021.03.04 ▲ 사진제공: 킹탑엔터테인먼트 3월 말 앨범 발매를 앞둔 7인조 보이그룹 위아더원(W.A.O)가 데뷔를 앞두고 있다. ‘필립/리더, 구원, 리오, 형석, 동화, 노아, 창현’으로 구성된 7인조 ‘위아더원(We Are the One)은 킹탑 엔터테인먼트 소속으로 평균 연령 19세로 구성되었다. 소속사 측에서는 “이번 데뷔 앨범에 실릴 곡들은 프로듀서 윤영복(Black Edition, BULL$EYE)의 심혈을 기울인 곡으로 불꽃처럼 살아가는 청춘들의 이야기를 kpop에 녹인 작품이다.”라고 언급했다. 아울러 “앨범의 타이틀곡 'On The Fire'는 뭄바톤 리듬 위에 강렬한 신스가 결합된 팝 댄스곡으로 연인에 대한 사랑을 축복에 비유한 노래다.”라고 상세히 피력했다. 또한 “동반 수록곡인 ‘페어플레이’ 또한 불스아이 윤영복 프로듀서 작품으로 3월 말 음원 공개 시 음반에 실린 두곡의 뮤비도 같이 공개할 계획이다.”라고 밝혔다. 프로모션을 위해 음원 공개 전 그룹 ‘W.A.O’의 탄생 스토리를 공개하며 온/오프라인 화보까지 준비하는 소속사는 3월 15일 티저 영상 오픈을 계획하고 있다. 끝으로 킹탑 엔터 측에서는 “10대가 포함된 7명의 신인류 KPOP 그룹 W.A.O(위아더원)은 ‘우리는 하나, 전 세계를 의 음악으로 하나를 만들겠다.’는 의지로 준비 그룹이다.”며 “3월 말부터 진행되는 활동 계획은 공식 채널을 통해 발표하겠다.”라고 갈무리했다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

