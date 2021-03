전국뉴스기업 리하스 올스텐 대용량 에어프라이어 'KHD-18L' 16리터 55% 할인 및 예약판매 중 승인 2021.03.04 15:06:45 ▲ 리하스 에어프라이어KHD-18L 리코타화이트 소형 생활가전 전문 브랜드 ‘리하스’에서 올스텐 대용량 오븐 에어프라이어 신제품 ‘KHD-18L’ 제품을 출시하며 예약판매 진행 중에 있다. 리하스 10 in 1 로티세리 올스텐 오븐 에어프라이어'KHD-18L' 은 10가지 기능을 하나로 합친 신개념 제품으로 인기리에 판매 중인 KHD-16L에 이어 KHD-18L을 출시함과 동시에 사은품 증정 및 다양한 할인 이벤트를 진행하고 있어 호의적인 소비자 반응을 얻고 있다.



이번 예약판매를 통해 구매할 경우 제품은 3월 15일(월) 이후 순차적으로 발송되며 55% 할인된 금액에 구매할 수 있다. 리하스 에어프라이어 신제품 KHD-18L은 오븐, 에어프라이어, 전자레인지 등 기능과 전기 그릴, 토스트기 기능을 지원하여 다양한 요리를 시도할 수 있는 이점을 가지고 있다.



또한 로티세리 기능을 통해 360도 회전하는 등 다양한 조리방법을 시도할 수 있으며 16L의 넉넉한 대용량으로 다양한 요리를 걱정 없이 할 수 있다. 이 밖에도 밝은 내부 조명을 적용해 음식의 상태를 확인할 수 있으며 이중 도어로 안전성까지 확보하는 등 14가지 자동 조리 메뉴가 설정되어 있어 안정성과 편리함을 갖추었다.

▲ 리하스 에어프라이어KHD-18L 사용 모습 리하스 10 in 1 로티세리 올스텐 오븐 에어프라이어 KHD-18L은 올스텐 제품으로 304스테인리스 재질의 조리도구와 430재질의 내부 스테인리스로 위생적이다. 색상은 리코타 화이트, 캐비어 블랙, 올리브 그린 총 3가지의 감성적인 컬러로 제작되었으며 대형 터치스크린과 조그 다이얼 컨트롤러를 탑재했다.



제품 구매 시 스테인리스 그물망, 기름받이, 로티세리(회전봉), 회전구이 통, 로티세리 이동용 집게 5가지 구성품을 기본으로 증정하는 등 다양한 사은품 혜택을 누릴 수 있으며 47가지의 레시피가 담긴 레시피북과 에어프라이어 전용 5.5L 실리콘 조리용기를 제공하며, 구매 후 포토상품평을 남기면 체중계까지 증정하고 있다.



한편, 리하스 10 in 1 로티세리 올스텐 오븐 에어프라이어 KHD-18L의 출시 기념 예약판매 할인은 오는 21년 3월 31일(수)까지만 진행된다.



리하스에서 실시하는 KHD-18L 예약판매 혜택 및 자세한 정보는 리하스 스마트스토어, CJ오쇼핑, 위메프, 롯데홈쇼핑 등에서 확인 가능하다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr] < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)