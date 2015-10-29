ÆãÅ©¶ô °É¹êµå 'ÇÇ½Ì°É½º', #¿ì¸®ÀÇ ¹«´ë¸¦ ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä Æä½ºÆ¼¹ß Âü°¡

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ÆãÅ©¶ô °É¹êµå ÇÇ½Ì°É½º(ºñ¿£³ªÇÎ°Å, À¯À¯)°¡ 1³â ³Ñ°Ô ÀÌ¾îÁö´Â ÄÚ·Î³ª 19 »çÅÂ·Î ÀÎÇØ »ç¶óÁ®°¡´Â ÀÎµð ¶óÀÌºê °ø¿¬ÀåÀ» ÁöÅ°±â À§ÇÑ Ä·ÆäÀÎ¿¡ Âü¿©ÇÑ´Ù.
EP ¾Ù¹ü ‘Funiverse’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í Å¸ÀÌÆ² ‘³¬½Ã¿Õ’À¸·Î È°¹ßÇÑ ¹æ¼Û È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÇ½Ì°É½º´Â ¿À´Â 3¿ù 8 ~ 1£´ÀÏ µ¿¾È ÆîÃÄÁö´Â ¿Â¶óÀÎ °ø¿¬ Æä½ºÆ¼¹ú #¿ì¸®ÀÇ¹«´ë¸¦ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä ¹«´ë¿¡ ¼±´Ù.
2013³â EP ‘²¨Á®Â¥Á® »ÑÀ×»ÑÀ×’À» ¹ßÇ¥ÇÑ ÈÄ 2019³â Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘Fishing Queen’, ±×¸®°í 2020³â EP ‘Funiverse’ ±îÁö 1ÀåÀÇ Á¤±Ô¾Ù¹ü°ú 2ÀåÀÇ EP ¾Ù¹ü, ±×¸®°í 8°³ÀÇ ½Ì±ÛÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç È«´ë ÀÎµð¾ÀÀÇ µ¶º¸ÀûÀÎ °É¹êµå·Î ÀÚ¸®ÀâÀº ÇÇ½Ì°É½º ¿ª½Ã Áö³ 1³â µ¿¾È ÄÚ·Î³ª 19·Î ÀÎÇÑ Á÷Á¢ÀûÀÎ Å¸°ÝÀ» ÀÔÀ¸¸ç È°µ¿¿¡ Á¦¾àÀÌ °É·ÈÀ¸³ª, EP ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥ ÈÄ 2021³â ¿Ã ÇØºÎÅÍ ÄÚ·Î³ª 19 ¹æ¿ª¼öÄ¢À» ÁØ¼öÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ À½¾Ç ¹æ¼Û Ãâ¿¬°ú 3¿ù 6ÀÏ EP ¹ß¸Å ±â³ä ´Üµ¶ÄÜ¼Æ®(ÇÁ¸®ÁòÈ¦)¸¦ °³ÃÖÇÏ´Â µî È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
7ÀÏ µ¿¾È ¾à 70¿© °³ ÆÀÀÌ Âü°¡ÇÏ´Â º» °ø¿¬¿¡´Â 3¿ù 11ÀÏ °ø¿¬À» ÇÏ´Â ÇÇ½Ì°É½º¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© °¶·°½Ã ÀÍ½ºÇÁ·¹½º, ³ëºê·¹ÀÎ, À°Áß¿Ï¹êµå, Àáºñ³ªÀÌ, Å©¶óÀ×³Ó, ÇØ¸®ºò¹öÆ°, ÀÜ³ªºñ, ³»±Í¿¡µµÃ»ÀåÄ¡, ½ºÆ®¸´°ÇÁî, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ´ÙÀÌ³ª¹Íµà¿À µîÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù.
Æä½ºÆ¼¹ú ±â°£¿¡´Â È«´ë¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¶óÀÌºê °ø¿¬ÀåÀÎ ·Ñ¸µÈ¦, ÇÁ¸®ÁòÈ¦, ¿þ½ºÆ®ºê¸´Áö, ¶óµð¿À°¡°¡, µå¸²È¦ µî ÃÑ 5°³ÀÇ ÀÎµð ¶óÀÌºê °ø¿¬Àå¿¡¼ ÄÜ¼Æ®°¡ ¿¸°´Ù.
#¿ì¸®ÀÇ¹«´ë¸¦ÁöÄÑÁÖ¼¼¿ä Æä½ºÆ¼¹ß¿¡ Âü°¡ÇÏ´Â ÇÇ½Ì°É½º ¸â¹öµéÀº ‘º» °ø¿¬À¸·Î ÀÎÇØ °í»ç Á÷Àü¿¡ Ã³ÇÑ ÀÎµð ¶óÀÌºê °ø¿¬Àå°ú °ø¿¬ ¹®È¿¡ Á¶±ÝÀÌ¶óµµ ÈûÀÌ µÇ¾úÀ¸¸é ÇÏ°í, ÇÏ·ç»¡¸® ÄÚ·Î³ª 19 »óÈ²ÀÌ Á¾½ÄµÇ¾î ¿¹ÀüÃ³·³ È°±âÂ÷°í ½Å³ª°Ô ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²² ¶Ù¾î³î ¼ö ÀÖ´Â °ø¿¬ ¹®È°¡ È¸º¹µÇ±â¸¦ ±â¿øÇÑ´Ù’ °í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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