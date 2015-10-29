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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.3.4 ¸ñ 15:35
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ÀÌ¿¤ÀÌ ¸Å°ÅÁø 2È£, Ä¿¹ö '¿øÈ£(WONHO)' Ç»Ã³¸®½ºÆ½ ÄÜ¼ÁÆ®·Î Àå½Ä!
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.03.04  
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±Û·Î¹ú ¾ÆÆ®&ÄÃÃ³ ¸Å°ÅÁø ‘ÀÌ¿¤ÀÌ’´Â Ä¿¹ö ½ºÅ¸ ¿øÈ£ ¿Ü¿¡µµ µå¸²Ä³ÃÄ, ¹®ºó&»êÇÏ, ÀçÈ¿, Ä«µå µîÀÇ ÀÎ±â ÄÉÀÌÆË ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°úÀÇ È­·ÁÇÑ È­º¸¿Í ±×µé¸¸ÀÇ ½ºÅä¸®¸¦ °ø°³Çß´Ù. 

2È£ Ä¿¹ö¸ðµ¨À» Àå½ÄÇÑ '¿øÈ£'´Â ½ºÆåÆ®·³ÀÌ ³ÐÀº ¼Ö·Î °¡¼ö·Î¼­ ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, È­º¸ ÃÔ¿µÀå¿¡¼­ ¿ì¼ö¿¡ Âù ½Åºñ·Î¿î ´«ºûºÎÅÍ °­·ÄÇÑ ´À³¦±îÁö º¸¿©ÁÖ´Â ÇÁ·Î´Ù¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î ½ºÅÜµéÀÇ Åº¼ºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. 

ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÑ '¿øÈ£'´Â ¼ø¼ö¹Ì°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ºÐÀ§±â¸¦ ³»»ÕÀ¸¸ç Æ¯º°ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷·Î ´ã°åÀ¸¸ç, ÈÄ¹ÝºÎ ÀÛ¾÷À¸·Î È¯»óÀûÀÎ ±×·¡ÇÈÀÌ ÀÔÇôÁ® ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ´À³¦ÀÇ °á°ú¹°·Î È­º¸°¡ ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÌ¿¤ÀÌ 2È£ÀÇ È­º¸ ¼Ó¿¡ ´ã±ä '¿øÈ£'ÀÇ °ø°³µÈ ¸ð½ÀÀº Ç¥Áö¿Í »ç¹µ ´Ù¸£°Ô ÆÄ°ÝÀûÀÎ ½ºÅ¸ÀÏ¸µÀ» °¨Çà ±×¸¸ÀÇ °­ÀÎÇÏ¸é¼­ µ¶º¸ÀûÀÎ ‘Ã»·® ¼½½Ã’ Ä«¸®½º¸¶¸¦ »Ë³Â´Ù.

ÇÑÆí ¿øÈ£´Â ¹Ì´Ï 1Áý PART.2 ‘Love Synonym #2 : Right for Us(·¯ºê ½Ã³ë´Ô #2 : ¶óÀÌÆ® Æ÷ ¾î½º)’ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘Lose(·çÁî)’ ·Î 2¿ù ¸» ¼Ö·Î À½¹ÝÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ¹æ¼Û µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ¸·Î È°¹ßÇÏ°Ô È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.

¿øÈ£ÀÇ ÀÌ¿¤ÀÌ ¾ÆÆ® ¿µ»ó ¹× ÀÎÅÍºä ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷ µîÀº ‘ÀÌ¿¤ÀÌ’ ¸Å°ÅÁø 2È£ÀÇ È­º¸ Ãâ½Ã¿¡ ¸ÂÃç À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼­ ¼±°ø°³·Î ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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