ÀÌ¿¤ÀÌ ¸Å°ÅÁø 2È£, Ä¿¹ö '¿øÈ£(WONHO)' Ç»Ã³¸®½ºÆ½ ÄÜ¼ÁÆ®·Î Àå½Ä!

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°¡¼ö '¿øÈ£'°¡ ÀÌ¿¤ÀÌ 2È£ ¸Å°ÅÁøÀÇ Ä¿¹ö¸ðµ¨À» Àå½Ä, Ç»ÃÄ¸®½ºÆ½ ÇÑ ÀÇ»óÀ» ¼ÒÈÇÏ¸ç ÇÏÀÌÆÐ¼ÇÀ» ¿Ïº® ¼ÒÈÇØ³»´Â ¸é¸ð¸¦ »Ë³Â´Ù.
ÀÌ¹ø e.L.e 2È£ Ä¿¹ö¸¦ Àå½ÄÇÑ ¾ÆÆ¼½ºÆ® '¿øÈ£'´Â Ã¥ ¼ÓÀÇ Ã¥ ½ºÅ¸ÀÏ·Î ÀÌ¿¤ÀÌ(e.L.e)¸¸ÀÇ ÄÜÅÙÃ÷·Î Èº¸¿Í ÇÔ²² ±×¸¸ÀÇ ½ºÅä¸®°¡ 12P·Î ±âÈ¹µÇ¾î ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù.
±Û·Î¹ú ¾ÆÆ®&ÄÃÃ³ ¸Å°ÅÁø ‘ÀÌ¿¤ÀÌ’´Â Ä¿¹ö ½ºÅ¸ ¿øÈ£ ¿Ü¿¡µµ µå¸²Ä³ÃÄ, ¹®ºó&»êÇÏ, ÀçÈ¿, Ä«µå µîÀÇ ÀÎ±â ÄÉÀÌÆË ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°úÀÇ È·ÁÇÑ Èº¸¿Í ±×µé¸¸ÀÇ ½ºÅä¸®¸¦ °ø°³Çß´Ù.
2È£ Ä¿¹ö¸ðµ¨À» Àå½ÄÇÑ '¿øÈ£'´Â ½ºÆåÆ®·³ÀÌ ³ÐÀº ¼Ö·Î °¡¼ö·Î¼ ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, Èº¸ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ¿ì¼ö¿¡ Âù ½Åºñ·Î¿î ´«ºûºÎÅÍ °·ÄÇÑ ´À³¦±îÁö º¸¿©ÁÖ´Â ÇÁ·Î´Ù¿î ¸ð½ÀÀ¸·Î ½ºÅÜµéÀÇ Åº¼ºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÑ '¿øÈ£'´Â ¼ø¼ö¹Ì°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ºÐÀ§±â¸¦ ³»»ÕÀ¸¸ç Æ¯º°ÇÑ ÄÜÅÙÃ÷·Î ´ã°åÀ¸¸ç, ÈÄ¹ÝºÎ ÀÛ¾÷À¸·Î È¯»óÀûÀÎ ±×·¡ÇÈÀÌ ÀÔÇôÁ® ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ´À³¦ÀÇ °á°ú¹°·Î Èº¸°¡ ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿¤ÀÌ 2È£ÀÇ Èº¸ ¼Ó¿¡ ´ã±ä '¿øÈ£'ÀÇ °ø°³µÈ ¸ð½ÀÀº Ç¥Áö¿Í »ç¹µ ´Ù¸£°Ô ÆÄ°ÝÀûÀÎ ½ºÅ¸ÀÏ¸µÀ» °¨Çà ±×¸¸ÀÇ °ÀÎÇÏ¸é¼ µ¶º¸ÀûÀÎ ‘Ã»·® ¼½½Ã’ Ä«¸®½º¸¶¸¦ »Ë³Â´Ù.
ÇÑÆí ¿øÈ£´Â ¹Ì´Ï 1Áý PART.2 ‘Love Synonym #2 : Right for Us(·¯ºê ½Ã³ë´Ô #2 : ¶óÀÌÆ® Æ÷ ¾î½º)’ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘Lose(·çÁî)’ ·Î 2¿ù ¸» ¼Ö·Î À½¹ÝÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ¹æ¼Û µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ¸·Î È°¹ßÇÏ°Ô È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.
¿øÈ£ÀÇ ÀÌ¿¤ÀÌ ¾ÆÆ® ¿µ»ó ¹× ÀÎÅÍºä ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷ µîÀº ‘ÀÌ¿¤ÀÌ’ ¸Å°ÅÁø 2È£ÀÇ Èº¸ Ãâ½Ã¿¡ ¸ÂÃç À¯Æ©ºê Ã¤³Î¿¡¼ ¼±°ø°³·Î ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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