¿©±ÇÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº 11ÀÏ ÇÑ±¹ÅäÁöÁÖÅÃ°ø»ç(LH) Á÷¿øµéÀÇ 3±â ½Åµµ½Ã Åõ±â¿Í °ü·Ã, °øÁ÷ÀÚ Åõ±â ¹× ºÎÆÐ ¹æÁö 5¹ý ÃßÁø°ú ÇÔ²² ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú °íÀ§°øÁ÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç ÇÊ¿ä¼ºÀ» Á¦±âÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
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±×´Â ¶Ç ¡°°øÁ÷À±¸®¹ý, ÅäÁöÁÖÅÃ°ø»ç¹ý °³Á¤À» ÅëÇØ »çÀü¿¹¹æ½Ã½ºÅÛÀ» È®¸³ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°LH Àü Á÷¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î Á¤±âÀûÀ¸·Î ºÎµ¿»ê °Å·¡Á¶»ç¸¦ ÇÏ°í, LH Á÷¿øÀÌ º¸À¯ÇÑ ÅäÁö´Â ´ëÅäº¸»ó¡¤ÀÌÁÖ´ëÃ¥¡¤»ýÈ°´ëÃ¥ ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°°øÁ÷ÀÚ »çÀü ¿¹¹æ¡¤°Ë¿°ú »çÈÄ °¨½Ã¡¤Ã³¹úÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÌÇØÃæµ¹¹æÁö¹ý, ºÒ°øÁ¤ °Å·¡ÇàÀ§ ±ÝÁö µî ºÎµ¿»ê ±ÔÀ²Ã¼°èÀÇ »ç°¢Áö´ë¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ´Â ºÎµ¿»ê°Å·¡¹ýµµ Á¶¼ÓÈ÷ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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