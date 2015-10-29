¡®È²±ÝÁ¤¿ø¡¯ Á¤½Ã¾Æ¿Í ¡®½´µ¹¡¯ ¼­¿ì, ¡®ÄÃÃ³·¼¡¯ »õ·Î¿î ºê·£µå ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.3.14 ÀÏ 08:25
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½ÂÀÎ 2021.03.14  
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ÄÃÃ³·¼ ºê·£µå´Â ´ÙÀÌÁ¦½ºÆ¼ºê Çï½º, Çï½º ¾Ø À£´Ï½º, Çï½Ã ¸ÞÅ¸º¼¸®Áò, ÀÌ¹ÃµðÆæ½º, Å°Áî Ãò¾îºí, Å°Áî ÆÐÅ¶ µî ´Ù¾çÇÑ Á¦Ç°±ºÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 4³â ¿¬¼Ó ÇÁ·Î¹ÙÀÌ¿ÀÆ½½º ¼¼°è ÆÇ¸Å 1À§(DB6 Database, 2019³â ÇÁ·Î¹ÙÀÌ¿ÀÆ½½º ºÎ¹®)¸¦ ±â·ÏÇÑ ÄÃÃ³·¼Àº ¾ÆÀÌºÎÅÍ ¾î¸¥±îÁö ¿Â °¡Á·ÀÌ ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖ´Â À¯»ê±ÕÀ» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ºê·£µå·Î ³ôÀº ÀÎÁöµµ¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í ÀÖ´Ù.

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[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr] 

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