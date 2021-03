▲ 자료사진

이사장이 재단 소유 부동산

자녀들 주주 법인에 헐값 매각

계약금 없이 소유권 이전 논란



이사장, 임원 맡을수 없음에도

3년간 급여 등 31억여원 챙겨

장례식장 운영권 관련 의혹도



이사장 “불용자산 손실 누적

이사회 요청으로 법인 설립

매입과정 절차상 문제없어”



울산의 한 의료재단이 100억원대 횡령·배임 사건에 휩싸여 경찰이 수사에 나섰다. 용도변경 등 특혜 시비의 우려로 25년간 흉물(삼신시장)로 방치되다가 우여곡절 끝에 의료재단이 사들여 조성한 유명 웨딩컨벤션도 연루돼 수사 결과에 따라 큰 파장이 예상된다.



울산경찰청 반부패경제범죄수사대는 A 의료재단의 횡령·배임 사건 고발장이 접수돼 수사에 착수했다고 15일 밝혔다. 경찰은 최근 고발인 조사를 했고, 피고발인인 의료재단 이사장 B씨 등을 소환해 조사할 예정이다. 고발인은 의료재단 부원장과 등기이사 등 재단 내부자들이다.



본보가 확보한 고발장에 따르면 사건의 쟁점은 이사장 B씨가 재단소유의 부동산을 자신과 자신의 아들들이 주주로 구성된 C법인에 헐값으로 매각, 의료재단에 거액의 손실을 입혔는지 여부다.



이 부동산은 옛 삼신시장 건물(1988년 도시계획시설상 시장 용도로 지정)로 1994년 착공해 사업시행자의 경영악화로 골조만 세운뒤 1997년 12월 공사가 중단됐다. 20여년 넘게 방치된 건물을 A 의료재단이 병원 건립을 위해 지난 2015년 7월 134억5800만원에 사들인다. 그러나 병원 용도로의 도시계획변경 난항과 주민 반발 등으로 병원 건립은 무산됐다. 이에 A 의료재단은 건물을 매각했다. 매각 대상 업체는 2019년 5월 설립한 C 법인이다. C 법인의 지분은 이사장 B씨 40%, 아들 2명 60%로 구성됐다. 매각 대금은 135억2200만원이었다.



이에 고발인은 “A 의료재단은 앞서 다른 업체에 건물을 250억원에 매각하기로 했는데 B씨가 C 법인에 매각하면서 A 의료재단에 115억원 상당의 손실이 발생했다”고 주장했다.



C 법인에 매각하는 과정도 의혹을 제기했다. 계약금이 전혀 없었다는 설명이다. 당시 계약서에는 매매대금을 계약금 없이 소유권 이전 후 건물공사를 진행, 준공검사를 득하고 90일 이내에 지급한다는 내용이 담겼다.



고발인은 “돈을 전혀 들이지 않고 건물을 인수한 C 법인은 은행으로부터 66억원을 대출받아 외관공사를 진행했다. 이후 건물의 감정가는 400억원대로 치솟았고, C 법인은 최근 추가 대출을 받아 매각대금을 한번에 완납해 계약금조차 내지 않고 거액의 부동산을 소유해 막대한 이익을 챙겼다”고 주장했다. 현재 이 건물에는 웨딩컨벤션업체가 들어와 운영 중이다.



이외 고발인은 B씨가 이전 징역형의 집행유예 선고로 재단 규정상 임원을 맡을 수 없음에도 이사장직을 맡아 3년간 14억4000만원의 급여와 이사회 결의나 정관 규정없이 퇴직 중간정산금 17억원을 받는 등 총 31억여원을 받아 챙기고, 장례식장 운영권을 임대하면서 시설금 및 권리금과 운영수익금 등 명목으로 A 의료재단의 수입 12억1000만원을 횡령한 의혹도 제기했다.



경찰 관계자는 “현재 조사를 진행중으로 확인해줄 수 있는 사항은 없다. 다만, 금액대가 크고 사안이 중대한 만큼 신속한 수사를 진행할 것”이라고 말했다.



B씨는 본보와의 인터뷰에서 “당시 재단에서 병원을 짓지 못하는 건물이 불용자산으로 잡혀 은행이자, 재산세 등 손실이 누적되고 있었다. 누군가는 책임을 져야했기에 이사회의 요청으로 C 법인을 설립해 맡게 됐다”며 “매입과정에서 감정평가기관과 금융기관 등 4군데에서 감정을 받고, 울산시의 자문도 구하는 등 절차상 문제없이 공정하게 진행됐다”고 주장했다.



이어 “집행유예 선고를 받은 것은 사실이다. 이에 사임서를 제출했지만 당시 재단의 경영상황이 안좋아 이사장으로 나서는 이가 없었다. 결국 이사회에서 사임서가 통과되지 않아 계속 이사장직을 맡게 된 것”이라며 “조사를 통해 해당 의혹들을 소명할 자신이 있으며, 고발인들에 대한 법적인 조치를 취할 것”이라고 덧붙였다. 이우사기자

경상일보, KSILBO

저작권자 © 경상일보(www.ksilbo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지 >