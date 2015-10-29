¿ï»ê ¹æ¾îÁø¡¤³ó¼Ò¡¤Áß¿ï»ê ³óÇù, ¡®2020³â »óÈ£±ÝÀ¶´ë»óÆò°¡¡¯ ¼ö»ó

³óÇùÁß¾ÓÈ¸ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ(º»ºÎÀå ÃÖÁ¤ÈÆ)´Â ¡®2020³â »óÈ£±ÝÀ¶´ë»óÆò°¡¡¯¿¡¼ ¹æ¾îÁø³óÇù(Á¶ÇÕÀå ¼Áø°ï), ³ó¼Ò³óÇù(Á¶ÇÕÀå Á¤¼º¶ô), Áß¿ï»ê³óÇù(Á¶ÇÕÀå Àå½ÂÈ¯) µî °ü³» 3°³ ³óÇùÀÌ ¼ö»óÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù°í 18ÀÏ ¹àÇû´Ù.
»óÈ£±ÝÀ¶´ë»óÆò°¡´Â Àü±¹ ³ó¡¤ÃàÇùÀÇ ±ÝÀ¶»ç¾÷ °æÀï·Â Çâ»óÀ» À§ÇØ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â ¼ö»óÁ¦µµ´Ù. Àç¹«°ü¸®, °æ¿µ°ü¸®, °í°´°ü¸® µî ½Å¿ë»ç¾÷ Àü¹ÝÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇØ ¿ì¼ö ³ó¡¤ÃàÇùÀ» ¼±Á¤, ½Ã»óÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÃÖÁ¤ÈÆ º»ºÎÀåÀº ¡°Á¶ÇÕ¿ø¡¤°í°´µéÀÌ ³óÇùÀ» ¹Ï°í ¼º¿øÇØÁÖ½Å ´öºÐ¿¡ ¸Å³â »óÈ£±ÝÀ¶´ë»óÆò°¡ µî °¢Á¾ ½Ã»ó¿¡¼ °ü³» ¸¹Àº ³ó¡¤ÃàÇùµéÀÌ ¼ö»óÀÇ ¿µ±¤À» ¾È°í ÀÖ´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ °í°´ÀÇ ¼º¿ø¿¡ º¸´äÇÏ°íÀÚ ³ó¾÷ÀÎ ½ÇÀÍ ÁõÁø°ú Áö¿ª»çÈ¸ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¼®ÇöÁÖ±âÀÚ hyunju021@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸(www.ksilbo.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö >