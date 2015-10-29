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¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò(È¸Àå ÀÌÀ±Ã¶)°¡ 18ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã ¿ï»ê·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼ °³ÃÖÇÑ Á¦169Â÷ ¿ï»ê°æÁ¦Æ÷·³¿¡¼ °»ç·Î ³ª¼± ÃÖº´ÀÏ ÀÌÈ¿©´ë ±¹Á¦´ëÇÐ¿ø ±³¼ö(ÇÑ±¹°íµî±³À°Àç´Ü »ç¹«ÃÑÀå)¿¡´Â ¡®¹ÙÀÌµç Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ ¹ÌÁß °ü°è¿Í Àü¸Á¡¯ ÁÖÁ¦°ÀÇ¿¡¼ ÀÌ°°ÀÌ °Á¶Çß´Ù.
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±×´Â, ¡°¹Ì¡¤Áß °æÀïÀº ´Ü±âÀûÀ¸·Î´Â µ¿¾Æ½Ã¾Æ ÆÐ±ÇÀ», ±Ã±ØÀûÀ¸·Î´Â ¼¼°è ÆÐ±ÇÀ» ´ÙÅõ´Â 21¼¼±â ¼¼°è»çÀÇ Çâ¹æÀ» °áÁ¤Áþ´Â ´ë°Ýµ¹¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áß±¹ÀÇ ÀÏ´ëÀÏ·Î(ìéÓáìéÖØ)¸¦ °Ü³ÉÇÑ ÀÎµµ¡¤ÅÂÆò¾çÀü·«ÀÇ Áö¼Ó, Áß±¹À» ¹èÁ¦ÇÑ ¹ÝµµÃ¼¡¤¹èÅÍ¸® ÇÙ½É °ø±Þ¸Á ±¸Ãà °ËÅä ¸í·É µîÀº ¹ÙÀÌµç Á¤ºÎ¿¡¼µµ ¹ÌÁß Àü·« °æÀïÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖÀ½À» ¿©½ÇÈ÷ º¸¿©ÁÖ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´õÇØ ¡°2001³â ¹Ì±¹ÀÌ Áß±¹ÀÇ WTO °¡ÀÔÀ» ½ÂÀÎÇÏ¸ç ½ÃÀÛÇÑ Áß±¹ Æ÷¿ëÁ¤Ã¥ÀÌ ½ÇÆÐ·Î µå·¯³ª¸é¼ ¹Ì±¹ÀÇ ÇÙ½É °áÁ¤±ÇÀÚµéÀº Áß±¹¿¡ ´ëÇØ ¿ÏÀüÈ÷ »ý°¢À» ¹Ù²å´Ù¡±¸ç, ¡°ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ³» ¹ÝÁß±¹ Á¤¼°¡ 73%¿¡ À°¹ÚÇÏ¸é¼ ÀÏÀÚ¸® ÇØ°á »Ó ¾Æ´Ï¶ó »ê¾÷±â¼ú ºÎÈïÀ» ±â´ëÇÏ´Â ¹Ì±¹ ³» ¿©·ÐÀ» ÀÇ½ÄÇÑ´Ù¸é ´«¿¡ ¶ç´Â ¹ÌÁß°ü°è °³¼±À» ±â´ëÇÏ±â´Â ¾î·Á¿ï °Í¡±ÀÌ¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù.
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ÃÖ ±³¼ö´Â ¡°°á±¹ ¹Ì¡¤Áß Àü·« °æÀïÀÇ °¡¼ÓÈ´Â ±×µ¿¾È ¾Èº¸´Â ¹Ì±¹, °æÁ¦´Â Áß±¹¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ´Â ÀÌ¸¥¹Ù ¾È¹Ì°æÁß(äÌÚ¸Ìèñé) Àü·«À» ÃëÇØ ¿Â ¿ì¸®³ª¶ó ¿Ü±³Á¤Ã¥µµ ½ÃÇè´ë¿¡ ¿À¸£°Ô µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸é¼ ¡°³ÃÃ¶ÇÑ Çö½Ä ÀÎ½Ä°ú ÇÔ²² ³ô¾ÆÁø ¹«¿ªÀåº®¿¡ ´ëÇÑ ±¹³»±â¾÷ÀÇ ´ëÀÀÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
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