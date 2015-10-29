°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.3.18 ¸ñ 21:29
°æÁ¦Á¾ÇÕ
¡°¹Ì±¹-Áß±¹ °æÀï ¼Ó ¾ÈÀü¡¤¹ø¿µÀÇ ±¹ÀÍ ¿ì¼±À»¡±¿ï»ê»óÀÇ, 169Â÷ ¿ï»ê°æÁ¦Æ÷·³
¡®¹ÙÀÌµç Á¤ºÎ Ãâ¹üÈÄ ¹ÌÁß°ü°è¡¯
ÁÖÁ¦·Î ÃÖº´ÀÏ ±³¼ö Æ¯°­ ÆîÃÄ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.03.18  21:23:02
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
 
 
¡ã ¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò´Â 18ÀÏ ¿ï»ê·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼­ Á¦169Â÷ ¿ï»ê°æÁ¦Æ÷·³À» °³ÃÖÇß´Ù. ÀÌ³¯ ÃÖº´ÀÏ ÀÌÈ­¿©´ë ±¹Á¦´ëÇÐ¿ø ±³¼ö´Â ¡®¹ÙÀÌµç Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ ¹ÌÁß °ü°è¿Í Àü¸Á¡¯ ÁÖÁ¦·Î °­ÀÇ¸¦ Çß´Ù.
¡°³¡³ªÁö ¾ÊÀº ¹Ì¡¤Áß Àü·«°æÀï ¼Ó ¡®´©±¸ ÆíÀÎ°¡¡¯ ¼±ÅÃÀ» °­¿ä¹Þ´Â ´ëÇÑ¹Î±¹, Áß±¹Àº Æ÷±â ¸øÇÒ ½ÃÀåÀÌÁö¸¸ °æÁ¦¿Í ¾Èº¸, ÀÚÀ¯¿Í ÀÎ±ÇÀ» ¾çº¸ÇÒ ¼ö ¾ø´Â °¡Ä¡·Î »ï¾Æ ¾ÈÀü°ú ¹ø¿µÀÇ ±¹ÀÍÀ» ¼±ÅÃÇØ¾ß¸¸ ÇÕ´Ï´Ù.¡±

¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò(È¸Àå ÀÌÀ±Ã¶)°¡ 18ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã ¿ï»ê·Ôµ¥È£ÅÚ¿¡¼­ °³ÃÖÇÑ Á¦169Â÷ ¿ï»ê°æÁ¦Æ÷·³¿¡¼­ °­»ç·Î ³ª¼± ÃÖº´ÀÏ ÀÌÈ­¿©´ë ±¹Á¦´ëÇÐ¿ø ±³¼ö(ÇÑ±¹°íµî±³À°Àç´Ü »ç¹«ÃÑÀå)¿¡´Â ¡®¹ÙÀÌµç Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÀÌÈÄ ¹ÌÁß °ü°è¿Í Àü¸Á¡¯ ÁÖÁ¦°­ÀÇ¿¡¼­ ÀÌ°°ÀÌ °­Á¶Çß´Ù.

ÃÖ ±³¼ö´Â ¡°°ú°Å µµ³Îµå Æ®·³ÇÁÀÇ °ü¼¼ÀüÀïÀ¸·Î ½ÃÀÛµÈ ¹Ì¡¤Áß ¹«¿ªÀüÀïÀÌ Áß±¹ ÀÚº»ÀÇ ¹Ì±¹ ±â¾÷ ÀÎ¼ö °ßÁ¦, È­¿þÀÌ ¶§¸®±â, ¹Ì±¹ ³» Áß±¹ À¯ÇÐ»ý ±ÔÁ¦ µî ±â¼ú¡¤ÀÎ·Â ºÐ¾ß·Î ¹øÁö¸ç ¹Ì¡¤Áß Àü·«°æÀïÀÌ °¡¼ÓÈ­µÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼­, ¹ÙÀÌµç Á¤ºÎ°¡ Ãâ¹üÇÏ¸é ¹Ì¡¤Áß °ü°è´Â ´ë°á¿¡¼­ Çù·ÂÀ¸·Î ÀüÈ¯µÉ °ÍÀÌ¶ó´Â ±â´ë°¡ ÀÖ¾ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯³ª ¡°µ¿¸Í°ú °¡Ä¡¸¦ Áß½ÃÇÏ´Â ¹ÙÀÌµçÀº Æ®·³ÇÁ°¡ ¹«½ÃÇß´ø ÀÎ±Ç ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÏ¸ç Áß±¹À» ¾Ð¹ÚÇÏ°í µ¿¸Í±¹µé°ú ¿¬°èÇØ ¹Ý(Úã)Áß±¹ Àü¼±À» Çü¼ºÇÏ·Á°í ÇÏ´Â µî »óÈ²Àº Á¤¹Ý´ë·Î Àü°³µÇ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×´Â, ¡°¹Ì¡¤Áß °æÀïÀº ´Ü±âÀûÀ¸·Î´Â µ¿¾Æ½Ã¾Æ ÆÐ±ÇÀ», ±Ã±ØÀûÀ¸·Î´Â ¼¼°è ÆÐ±ÇÀ» ´ÙÅõ´Â 21¼¼±â ¼¼°è»çÀÇ Çâ¹æÀ» °áÁ¤Áþ´Â ´ë°Ýµ¹¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áß±¹ÀÇ ÀÏ´ëÀÏ·Î(ìéÓáìéÖØ)¸¦ °Ü³ÉÇÑ ÀÎµµ¡¤ÅÂÆò¾çÀü·«ÀÇ Áö¼Ó, Áß±¹À» ¹èÁ¦ÇÑ ¹ÝµµÃ¼¡¤¹èÅÍ¸® ÇÙ½É °ø±Þ¸Á ±¸Ãà °ËÅä ¸í·É µîÀº ¹ÙÀÌµç Á¤ºÎ¿¡¼­µµ ¹ÌÁß Àü·« °æÀïÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖÀ½À» ¿©½ÇÈ÷ º¸¿©ÁÖ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´õÇØ ¡°2001³â ¹Ì±¹ÀÌ Áß±¹ÀÇ WTO °¡ÀÔÀ» ½ÂÀÎÇÏ¸ç ½ÃÀÛÇÑ Áß±¹ Æ÷¿ëÁ¤Ã¥ÀÌ ½ÇÆÐ·Î µå·¯³ª¸é¼­ ¹Ì±¹ÀÇ ÇÙ½É °áÁ¤±ÇÀÚµéÀº Áß±¹¿¡ ´ëÇØ ¿ÏÀüÈ÷ »ý°¢À» ¹Ù²å´Ù¡±¸ç, ¡°ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ³» ¹ÝÁß±¹ Á¤¼­°¡ 73%¿¡ À°¹ÚÇÏ¸é¼­ ÀÏÀÚ¸® ÇØ°á »Ó ¾Æ´Ï¶ó »ê¾÷±â¼ú ºÎÈïÀ» ±â´ëÇÏ´Â ¹Ì±¹ ³» ¿©·ÐÀ» ÀÇ½ÄÇÑ´Ù¸é ´«¿¡ ¶ç´Â ¹ÌÁß°ü°è °³¼±À» ±â´ëÇÏ±â´Â ¾î·Á¿ï °Í¡±ÀÌ¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ ±âÁ¶°¡ À¯ÁöµÈ´Ù¸é ¾ÕÀ¸·Î ±â¼ú »ýÅÂ°è, Àü¼¼°è º§·ùÃ¼ÀÎÀº 2°³·Î ÂÉ°³Áú °¡´É¼ºÀÌ Å©¸ç, ÀÌ´Â ÇÙ½ÉÀû ±â¼úºÐ¾ß, Æ¯È÷ ¾Èº¸¿Í °ü·ÃµÈ ±â¼úºÐ¾ß¿¡¼­ µðÄ¿ÇÃ¸µÀÌ ÀÏ¾î³¯ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù´Â°Ô ±×ÀÇ ÆÇ´ÜÀÌ´Ù.

ÃÖ ±³¼ö´Â ¡°°á±¹ ¹Ì¡¤Áß Àü·« °æÀïÀÇ °¡¼ÓÈ­´Â ±×µ¿¾È ¾Èº¸´Â ¹Ì±¹, °æÁ¦´Â Áß±¹¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏ´Â ÀÌ¸¥¹Ù ¾È¹Ì°æÁß(äÌÚ¸Ìèñé) Àü·«À» ÃëÇØ ¿Â ¿ì¸®³ª¶ó ¿Ü±³Á¤Ã¥µµ ½ÃÇè´ë¿¡ ¿À¸£°Ô µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸é¼­ ¡°³ÃÃ¶ÇÑ Çö½Ä ÀÎ½Ä°ú ÇÔ²² ³ô¾ÆÁø ¹«¿ªÀåº®¿¡ ´ëÇÑ ±¹³»±â¾÷ÀÇ ´ëÀÀÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

±èÃ¢½Ä±âÀÚ goodgo@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸(www.ksilbo.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ºÎ»ê¡¤¿ï»ê¡¤°æ³² ±¤¿ªµµ½ÃÃ¶µµ ±¹ÅäºÎ Á¦4Â÷ ±¤¿ª±³Åë½ÃÇà°èÈ¹ ¿ì¼± ¹Ý¿µ À¯·Â
2
¿ï»ê Çõ½Åµµ½Ã ½ÃÁð2 ÀÔÁöÃ£±â ½ÃÀÛ
3
ÀÏ»ê Ç³µ¿ ´ëÀå¾ÆÆÄÆ® ¡®´õ µ¥ÀÌ¿£ºä ÀÏ»ê¡¯, 2Â÷ Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý¡¦Âø°ø Àü ¸¶Áö¸·À¸·Î ½Ã¼¼ Â÷ÀÍ ´©¸± ±âÈ¸
4
¿ï»ê µ¿±¸ ´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ÇØ»ó Ãß¶ô»ç
5
[µ¥½ºÅ©Ä®·³]ºÎµ¿»ê°ª ±Þµî, ¡®¼¼±ÝÆøÅº¡¯ Ãæ°Ý ¿À³ª
6
¹«ÀÎ ½ºÅÍµðÄ«Æä Ã¢¾÷ ¡®ÇÏ¿ì½ºÅÍµð¡¯ °æ³² °ÅÁ¦¾ÆÁÖÁ¡ ½Å±Ô°³¼³ È®Á¤
7
Çö´ëÀÚµ¿Â÷Á÷¾÷Àü¹®ÇÐ±³ ´ëÀüÀÚµ¿Â÷Á¤ºñÇÐ¿ø, ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ»ê¾÷±â»ç 3¿ù ±¹ºñ °³°­¹Ý ¸ðÁý
8
ºñ±ÔÁ¦Áö¿ª ±º»ê ÇÑ¼ºÇÊÇÏ¿ì½º Áï½Ã ÀÔÁÖ ¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç ÀüÈ¯
9
´õ¼¥ ¹ÝÆ÷¸®¹öÆÄÅ©, È¸»çº¸À¯ºÐ ¸¶Áö¸· Æ¯º°ºÐ¾ç ÁøÇà¡¦Ã»¾àÅëÀåÙí
10
¿ï»ê ¿ïÁÖ±ºÀÇÈ¸, ¿¾ ¾ð¾çÅÍ¹Ì³Î ºÎÁö ¸ÅÀÔ ÃË±¸
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®2021³âµµ ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü¡¯, À¯ÀçÈñ¡¤ÀÌº´...
¿ï»ê½Ã¸³ÇÕÃ¢´Ü, »õº½¸ÂÀÌ Èú¸µ¡¤Èñ¸ÁÀÇ ÄÜ¼­Æ®
ÇÑ±¹¹Ì¼úÇùÈ¸ ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÁöÈ¸, 2021³â Ã¹ ±âÈ¹Àü ¡®¿Â 202...
´ººñÀü¾ÆÆ®¼¾ÅÍ 2021±âÈ¹Àü ¡®Åæ ¾Ø ¸Å³Ê¡¯
¿õÃÌ¸é ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ÀÛÀº°¶·¯¸® ¹® ¿­¾î
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr