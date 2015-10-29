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°¡¼ö °â ¹è¿ì ¼Û¹Î°æÀÌ ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±âÀå¿¡¼ °ü°´À» ¸¸³´Ù. ¼Û¹Î°æÀº 3¿ù 19ÀÏ ¿ÀÈÄ ÀÎÃµ »ï»êÃ¼À°°ü¿¡¼ ¿¸®´Â ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿Í ¼¿ï »ï¼º ½ã´õ½º ÀÇ ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¿¡ ½ÃÅõÀÚ·Î Âü¼®ÇÑ´Ù. ÀÌ³¯ ¼Û¹Î°æÀº °æ±â Àü ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µåÀÇ ½Â¸®¸¦ ±â¿øÇÏ´Â ½ÃÅõ¿Í ¾Ö±¹°¡ Á¦Ã¢À» ÁøÇàÇÏ¸ç, ÇÏÇÁÅ¸ÀÓ¿¡´Â ¹Ì´ÏÄÜ¼Æ®·Î ¶Ç ´Ù¸¥ º¼°Å¸®µµ ¼±»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ Ã»¾ÆÇÑ À½»ö°ú Æø¹ßÀûÀÎ °íÀ½À¸·Î »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Â ¼Û¹Î°æÀÌ ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±âÀåÀ¸·Î ¹«´ë¸¦ ¿Å°Ü ¾î¶² ¸Å·ÂÀ» ¼±º¸ÀÏÁö ³ó±¸ÆÒµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ º¸ÄÃ ±×·ì ´õ ¾¾¾ß Ãâ½Å ¼Û¹Î°æÀº ³ë·¡ºÎÅÍ ¿¬±â±îÁö ´Ù¹æ¸é¿¡¼ÀÇ È°¾àÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ¸¸´É ¸ÖÆ¼Å×ÀÌ³Ê·Î¼ ´ëÁßÀÇ Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç. MBC ¼¹ÙÀÌ¹ú Æ®·ÎÆ® ¿¹´É 'Æ®·ÎÆ®ÀÇ ¹ÎÁ·'¿¡ Ãâ¿¬ÇØ Æ¯À¯ÀÇ °¨¼º º¸ÀÌ½º·Î ¾ÖÀýÇÑ ¹ß¶óµå Æ®·ÎÆ®¸¦ ¼ÒÈ, Àü ±¹¹ÎÀÇ ½É±ÝÀ» ¿ï·È´ø ¼Û¹Î°æÀº CF´Â ¹°·Ð °¢Á¾ ºê·£µå ±¤°í±îÁö ¼··ÆÇÏ¸ç ¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³ÊÀÇ Á¤¼®±îÁö ÀÚ¶ûÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¿¡ ½ÃÅõÀÚ·Î Âü¼®ÇÏ´Â ¼Û¹Î°æÀº ¿µÈ (¾ÆÈ© ½º´Ô)OST ‘²Éºñ’·Î °ø°¨Àº ¹°·Ð, ¼¶¼¼ÇÑ °¨Á¤, Çö½ÇÀûÀÎ °¡»ç µîÀ¸·Î Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç ¾ÕÀ¸·Îµµ ¼Û¹Î°æÀº ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ²ÙÁØÈ÷ È°¾àÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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