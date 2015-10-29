¹ß¶óµå ±×·ì 'Áö³ë(´õÈ÷µç)', ½Ì±Û ¡®Yesterday ´Ù¸¥ ÇÏ·ç¿´´Ù°í ¸»ÇØÁØ´Ù¸é¡¯ ¹ßÇ¥

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¹ß¶óµå ±×·ì ‘´õÈ÷µç’ÀÇ ¸®´õ Áö³ë°¡ µðÁöÅÐ ½Ì±Û ‘Yesterday ´Ù¸¥ ÇÏ·ç¿´´Ù°í ¸»ÇØÁØ´Ù¸é’À» ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.
Áö³ 2019³â Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘THEHIDDEN 1733’À» ¹ßÇ¥ÇÏ°í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÏ´Ù ¸â¹ö ¼ºÇöÀÇ ±ºÀÔ´ë·Î Àá½Ã ÈÞ½Ä±â¸¦ °®´ø Áß, ±×µ¿¾È ¹Ì¹ß¸Å°îÀ¸·Î °£Á÷ÇÏ°í ÀÖ´ø ÀÌ¹ø ½Ì±ÛÀ» ¸®´õ Áö³ëÀÇ ¾ÖÀÜÇÑ ¸ñ¼Ò¸®·Î ¹ßÇ¥ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
‘Yesterday ´Ù¸¥ ÇÏ·ç¿´´Ù°í ¸»ÇØÁØ´Ù¸é’Àº °Ü¿ïÀÇ ³¡ÀÚ¶ôÀ» ¾µ¾µÇÏ°Ô ±×·ÁÁÖ´Â ÇÇ¾Æ³ë¿Í º½ÀÇ µû½ºÇÑ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â ½ºÆ®¸µ ¼±À²ÀÇ »ç¿îµå ¾È¿¡¼ Áö³ëÀÇ °¨¹Ì·Î¿î ¸ñ¼Ò¸®°¡ µè´Â ÀÌµéÀÇ °¡½¿À» ¾Æ·ÃÇÏ°Ô ÇØÁÖ´Â ¸íÇ° ¹ß¶óµå °îÀÌ´Ù.
´Ù°¡¿À´Â 5¿ù ½Å°î ¹ßÇ¥ Àü, ¿À·§µ¿¾È Áö³ëÀÇ ³ë·¡¸¦ ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Â ÆÒµé¿¡°Ô ÀüÁÖ°îÃ³·³ µé·ÁÁÖ´Â ‘Yesterday ´Ù¸¥ ÇÏ·ç¿´´Ù°í ¸»ÇØÁØ´Ù¸é’Àº ¸á·Ð, Áö´Ï, ¹÷½º µî ¸ðµç À½¿ø ÇÃ·§Æû¿¡¼ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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