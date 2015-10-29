¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå Àç»ê 23¾ï9335¸¸¿ø

Áö³´ë Ã»¿Í´ë Âü¸ðÁøµéÀÇ ´ÙÁÖÅÃ ¹®Á¦°¡ »çÈ¸Àû ÀÌ½´µµ ºÎ°¢µÇ¸é¼ 1°¡±¸ 2ÁÖÅÃ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀåÀÌ ÁÖÅÃ ÇÑÃ¤¸¦ ±Þ¸ÅÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¼Û ½ÃÀåÀÇ Àç»êÀº 23¾ï9335¸¸¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ 3689¸¸¿øÀÌ ÁÙ¾ú´Ù. ¿ï»ê °øÁ÷ÀÚ Áß 3À§ÀÇ ÀÚ»ê°¡·Î, 1À§ ¾È¼öÀÏ ½ÃÀÇ¿ø°ú 2À§ Á¶¿ø°æ ½Ã °æÁ¦ºÎ½ÃÀåÀÇ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.
Á¤ºÎ°øÁ÷ÀÚÀ±¸®À§¿øÈ¸°¡ 25ÀÏ °üº¸¿¡ °ø°³ÇÑ ¡®2021³â Á¤±â Àç»êº¯µ¿ ½Å°í»çÇ×¡¯¿¡ µû¸£¸é ¼Û ½ÃÀåÀº º»ÀÎ°ú ¹è¿ìÀÚ Àç»êÀ¸·Î 23¾ï9335¸¸¿øÀ» ½Å°íÇß´Ù. º»ÀÎ°ú ¹è¿ìÀÚ ¿¹±ÝÀ» ÇÕÃÄ 13¾ï4962¸¸¿ø, ¹è¿ìÀÚ ¼ÒÀ¯ ¾ÆÆÄÆ®°¡ 4¾ï7000¸¸¿ø, º»ÀÎ°ú ¹è¿ìÀÚ ÅäÁö 4¾ï1999¸¸¿ø µîÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù.
¹è¿ìÀÚ ÅäÁö Áß¿¡´Â ÃÖ±Ù ¡®ÁöºÐ ÂÉ°³±â¡¯ ¹æ½Ä ¸ÅÀÔ »ç½ÇÀÌ µå·¯³ª ³í¶õÀÌ µÈ °æ±âµµ ¿ëÀÎÀÇ ÀÓ¾ß(393§³)µµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖ´Ù. ÇØ´ç ÀÓ¾ßÀÇ ÅäÁö °¡¾×Àº °ø½ÃÁö°¡ »ó½ÂºÐÀÌ ¹Ý¿µµÅ 75¸¸¿øÀÌ ¿À¸¥ 1002¸¸¿øÀ¸·Î ½Å°íµÆ´Ù.
ÀüÃ¼ Àç»ê¾×Àº ¹è¿ìÀÚ ¼ÒÀ¯ ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ ¸Åµµ µî ¿µÇâÀ¸·Î Áö³ÇØ ½Å°í¾×(24¾ï323¸¸¿ø)º¸´Ù 3689¸¸¿ø°¡·® ÁÙ¾ú´Ù. ¼Û ½ÃÀåÀº Áö³ÇØ ´ÙÁÖÅÃÀÚ·Î ºÐ·ùµÆ´Ù. ¹è¿ìÀÚ ¸íÀÇ·Î °æºÏ ¿µÃµ½Ã ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ(¿¬¸éÀû 496.8§³)°ú ¿ï»ê Áß±¸ ¸¶Á¦½ºÅ¸¿ö(¸éÀû 133.51§³) µî 2Ã¤¸¦ º¸À¯Çß¾ú´Ù.
ºÎµ¿»ê Åõ±â¿ë ´ÙÁÖÅÃ ¹®Á¦°¡ Ã»¿Í´ë Âü¸ðÁøµéÀ» Áß½ÉÀ¸·Î È®»êµÆ°í, ¼Û ½ÃÀåÀÇ ´ÙÁÖÅÃµµ Áö¿ª»çÈ¸¿¡¼ ºÒ°ÅÁ³´Ù. ¼Û ½ÃÀåÀº ³í¶õÀ» Â÷´ÜÇÏ±â À§ÇØ Á¦°ªÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÏ°í ¿µÃµÀÇ ´Ù°¡±¸ÁÖÅÃÀ» ±Þ¸ÅÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù. ¼Û ½ÃÀåÀº ±¤¿ª´ÜÃ¼Àå 15¸í(17°³ ½Ã¡¤µµ Áß ¼¿ï¡¤ºÎ»ê Á¦¿Ü) Áß¿¡¼´Â Àç»ê½Å°í¾× 5À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌÃáÈñ ¼¼Á¾½ÃÀåÀÌ 32¾ï5511¸¸¿øÀ¸·Î 1À§, ÀÌÀç¸í °æ±âÁö»ç°¡ 28¾ï6437¸¸¿øÀ¸·Î 2À§, ¹Ú³²Ãá ÀÎÃµ½ÃÀåÀÌ 26¾ï7788¸¸¿øÀ¸·Î 3À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
¿ï»ê ±âÃÊ´ÜÃ¼Àå 4¸í(³²±¸Ã»Àå Á¦¿Ü) Áß¿¡´Â ¹ÚÅÂ¿Ï Áß±¸Ã»ÀåÀÌ 22¾ï2661¸¸¿øÀ» ½Å°íÇØ Àç»êÀÌ °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. ÀÌ¾î ÀÌ¼±È£ ¿ïÁÖ±º¼ö 8¾ï4832¸¸¿ø, ÀÌµ¿±Ç ºÏ±¸Ã»Àå 8¾ï4575¸¸¿ø, Á¤Ãµ¼® 3929¸¸¿ø ¼øÀÌ´Ù.
½ÃÀÇ¿ø 22¸í Áß¿¡´Â ¾È¼öÀÏ ÀÇ¿øÀÌ 31¾ï8683¸¸¿øÀ» ½Å°í, ¿ï»ê Àç»ê°ø°³ ´ë»óÀÚ Áß Àç»êÀÌ °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. ÀÌ¾î ¼ÕÁ¾ÇÐ ÀÇ¿ø 21¾ï3898¸¸¿ø, Ãµ±â¿Á ÀÇ¿ø 15¾ï8940¸¸¿ø, ÀÌ½Ã¿ì ÀÇ¿ø 14¾ï8017¸¸¿ø µîÀÌ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.
ÀåÀ±È£ ÀÇ¿ø(-3317¸¸¿ø)°ú ±è¼º·Ï ÀÇ¿ø(-364¸¸¿ø) µî 2¸íÀº ¸¶ÀÌ³Ê½º Àç»êÀ» ½Å°íÇß´Ù.
³ë¿ÁÈñ ¿ï»ê±³À°°¨Àº 12¾ï4716¸¸¿øÀ» ½Å°íÇØ 17¸í ½Ã¡¤µµ ±³À°°¨ Áß¿¡ ³×¹øÂ°·Î Àç»êÀÌ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ³ë ±³À°°¨Àº Ã¤±Ç ¹ß»ý°ú ¿¹±Ý Áõ°¡ µîÀ¸·Î Áö³ÇØ ½Å°í¾×(11¾ï1971¸¸¿ø)º¸´Ù 1¾ï2745¸¸¿øÀÇ Àç»êÀÌ ´Ã¾ú´Ù. Á¶¿ø°æ ½Ã °æÁ¦ºÎ½ÃÀåÀº 25¾ï5647¸¸¿øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
2021³â °øÁ÷ÀÚ Á¤±â Àç»ê º¯µ¿»çÇ× °ø°³´ë»óÀÚ Áß ½ÃÀå, ºÎ½ÃÀå, ½ÃÀÇ¿ø, ±¸Ã»Àå¡¤±º¼ö, ±³À°°¨ µî 30¸í¿¡ ´ëÇØ¼´Â Á¤ºÎ°øÁ÷À±¸®À§¿øÈ¸°¡ Àç»êÀ» ½É»çÇÑ´Ù. À§¿øÈ¸´Â Àç»ê½É»ç °á°ú, °ÅÁþ ¶Ç´Â Áß°ú½Ç·Î Àß¸ø ½Å°íÇß°Å³ª, Á÷¹«»ó ¾Ë°Ô µÈ ºñ¹ÐÀ» ÀÌ¿ëÇØ Àç»êÀ» Áõ½ÄÇÑ °æ¿ì¿¡´Â °øÁ÷ÀÚÀ±¸®¹ý¿¡ µû¶ó °æ°í ¹× ½ÃÁ¤Á¶Ä¡, °úÅÂ·á ºÎ°ú, Â¡°èÀÇ°á ¿äÃ» µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ´ÜÇàÇÑ´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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