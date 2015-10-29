Á¤ºÎ´Â ±¹³» ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) ¹é½Å Á¢Á¾ÀÌ º»°ÝÈµÊ¿¡ µû¶ó ÀÌ»ó¹ÝÀÀÀ» È£¼ÒÇÏ´Â »ç¶÷µéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¡®¹é½Å ÈÞ°¡¡¯¸¦ µµÀÔÇÏ±â·Î Çß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Á¤ºÎ´Â ÀÌ³¯ Áß¾ÓÀç³¾ÈÀü´ëÃ¥º»ºÎ(Áß´ëº») È¸ÀÇ¸¦ ¿¾î ¹é½Å ÈÞ°¡ È°¼ºÈ ¹æ¾ÈÀ» È®Á¤Çß´Ù.
Áß´ëº»¿¡ µû¸£¸é ³»´Þ 1ÀÏºÎÅÍ Á¢Á¾ ÈÄ ÀÌ»ó¹ÝÀÀÀÌ ³ªÅ¸³ Á¢Á¾ÀÚ´Â ÀÇ»ç ¼Ò°ß¼ ¾øÀÌµµ ½ÅÃ»¸¸À¸·Î ÈÞ°¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
Åë»ó Á¢Á¾À» ¹ÞÀº ÈÄ 10~12½Ã°£ ÀÌ³»¿¡ ÀÌ»ó¹ÝÀÀÀÌ ³ªÅ¸³ª´Â Á¡À» °í·ÁÇØ Á¢Á¾ ´ÙÀ½ ³¯ ÇÏ·ç ÈÞ°¡¸¦ ¾²°í, ÀÌ»ó¹ÝÀÀÀÌ ÀÖÀ» ¶§´Â Ãß°¡·Î 1ÀÏÀ» ´õ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ÀÏ¹ÝÀûÀÎ Á¢Á¾ ÈÄ ÀÌ»ó¹ÝÀÀÀÌ 2ÀÏ ÀÌ³»¿¡ È£ÀüµÇ¸ç, ¸¸¾à 48½Ã°£ ÀÌ»ó Áö¼ÓµÉ °æ¿ì¿¡´Â ÀÇ·á±â°ü¿¡ ¹æ¹®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¿øÄ¢¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.
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Æ¯È÷ Á¤ºÎ´Â ¹é½Å ÈÞ°¡´Â ³»´Þ Ã¹Â° ÁÖºÎÅÍ Á¢Á¾ÀÌ ½ÃÀÛµÇ´Â »çÈ¸º¹Áö½Ã¼³ Á¾»çÀÚ¡¤º¸°Ç±³»ç, ¶Ç 6¿ù Á¢Á¾À» ¾ÕµÐ °æÂû¡¤¼Ò¹æ¡¤±ºÀÎ µî »çÈ¸ÇÊ¼öÀÎ·Â°ú ¹Î°£ ºÎ¹®¿¡±îÁö Æø³Ð°Ô Àû¿ëµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
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