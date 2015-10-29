¡®ÆÝµù ÃÊ°ú ´Þ¼º¡¯ Å×ÀÌÅ©¿ø Á¤±Ô¾Ù¹ü ¡®»ó¾÷¿¹¼ú¡¯, ¿À´Ã 7ÀÏ ºÎÅÍ ¿¹¾à ÆÇ¸Å ½ÃÀÛ

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Å×ÀÌÅ©¿øÀÇ 2Áý Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘»ó¾÷¿¹¼ú’ÀÌ ¿À´Ã(7ÀÏ)ºÎÅÍ 27ÀÏ±îÁö ¸ðµç ¿Â¶óÀÎ À½¹Ý ÆÇ¸Å »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¿¹¾à ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
±×ÀÇ »õ ¾Ù¹ü ‘»ó¾÷¿¹¼ú’Àº 2016³â 1Áý ‘³ì»öÀÌ³ä’ ÀÌÈÄ 5³â ¸¸ÀÇ Á¤±Ô¾Ù¹üÀ¸·Î ‘»ç¶û’À» ÁßÁ¡À¸·Î Áö±Ý²¯ °Þ¾ú´ø ±â¾ïµéÀ» Á¤±³ÇÑ ¼»çÀû ±¸Á¶·Î Ç®¾î³»¾î ½Ã°£ÀÇ Èå¸§¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁö´Â ³»¸éÀÇ °¡Ä¡°ü°ú °¨Á¤À» ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ½ºÅ¸ÀÏ·Î ¸ðÀÚ¶÷ ¾øÀÌ ´ã¾Æ³Â´Ù°í ÇÑ´Ù.
¾Ù¹üÀÇ ¼ö·Ï°îÀº ‘°³È’, ‘´ç»ê’, ‘È«´ë’, ‘ÀÌ¼ö’, ‘°³²’, ‘³ì»öÀÌ³ä’, µî ÃÑ 15Æ®·¢ÀÌ´Ù. ÇÑÆí, ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº Áö³´Þ±îÁö Å©¶ó¿ìµå ÆÝµùÀÌ ÁøÇàµÇ¾ú´Âµ¥ 1,900¸íÀÌ ³Ñ°Ô Âü¿©ÇØ ¸ñÇ¥ ±Ý¾×À» ÃÊ°ú ´Þ¼ºÇÏ¸é¼ ¸®½º³ÊµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ´Â ÃÖ±Ù ¼î¹Ì´õ¸Ó´Ï9°ú µù°í Å³¸µ¹ú½º µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ½Ç·ÂÀ» È®ÀÎÇÑ Å×ÀÌÅ©¿ø¿¡ ´ëÇÑ ÆÒµéÀÇ ±â´ë°¨ÀÌ Àß ³ªÅ¸³ °ÍÀÌ¶ó°í Ç®ÀÌÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ ±â¼¼°¡ ¿¹¾à ÆÇ¸Å±îÁö ÀÌ¾îÁ® 2018³â ¿¹¾àÆÇ¸Å ÇÑ ½Ã°£ ¸¸¿¡ ¿ÏÆÇÀ» ±â·ÏÇÑ ‘³ì»öÀÌ³ä °¨µ¶ÆÇ’ ¶§Ã³·³ È£¼ºÀûÀ» °ÅµÑÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
Å×ÀÌÅ©¿øÀÇ 2Áý Á¤±Ô¾Ù¹ü ‘»ó¾÷¿¹¼ú’ÀÇ Á¤½Ä ¹ß¸Å´Â 27ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
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