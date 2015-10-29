°¡¼öÀÌÀÚ ÀÛ°î°¡ÀÎ 'ºí·¢°ü', ½Å±Ô ½Ì±Û¾Ù¹ü °øÇã(ÍöúÈ | ¡®Hollow¡¯) ¹ßÇ¥

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°¡¼öÀÌÀÚ ÀÛ°î°¡ÀÎ ºí·¢°ü (º»¸í ¿À¹ÎÁØ) ÀÌ »õ·Î¿î ½Ì±Û ¾Ù¹ü °øÇã(ÍöúÈ | ‘Hollow’) ·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
2020³â »ó¹Ý±â¿¡ Ã¹ ½Ì±Û ¾Ù¹ü ‘SILHOUETT’À¸·Î µ¥ºßÇÑ ºí·¢°üÀº Ç³ºÎÇÑ À½¾ÇÀû ½ºÆåÆ®·³À¸·Î ¸¹Àº ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé¿¡°Ô ÀÎ±â¸¦ ²ø¾úÀ¸¸ç ´ëÁßÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ‘SILHOUETT’ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘Blue Water’´Â ¸á·Ð µî ÇÑ±¹ÀÇ ´ëÇ¥ À½¿ø»çÀÌÆ®µéÀº ¹°·ÐÀÌ¸ç Youtube Music µîÀÇ ÇØ¿Ü À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼µµ Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø¸ç ¼Ò¿ï°èÀÇ À½¿ø °ÀÚ·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
ºí·¢°üÀÇ À½¾ÇÀº ÀçÁî, ¼Ò¿ï, ¹ß¶óµå¿Í R&B °¡ ÁÖ¸¦ ÀÌ·ç¸ç, ±×´Â ÀÛ°î, ÀÛ»ç, ÇÁ·Îµà½Ì ¹× Àü¹ÝÀûÀÎ À½¹Ý Á¦ÀÛ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´Ù¾çÇÑ Àç´ÉÀ» °®Ãá ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, ±×´Â ±âÅ¸¿Í µå·³ µî ´Ù¾çÇÑ ¾Ç±âµéÀ» ¼öÁØ±ÞÀ¸·Î ¿¬ÁÖÇØ °îµéÀÇ Ä÷¸®Æ¼¸¦ ³ôÀÎ´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ±×´Â ÀÚ½ÅÀÇ À½¾ÇÀ¸·Î ¸¹Àº ÀÌµé¿¡°Ô À§·Î¸¦ ÁØ´Ù´Â ½Å³äÀ¸·Î À½¾ÇÀ» ¸¸µé°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×ÀÇ 2¹øÂ° ½Ì±Û ¾Ù¹üÀÎ Å¸ÀÌÆ²°î ‘°øÇã(ÍöúÈ | ‘Hollow’)’´Â ÀÜÀÜÇÏ°í ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ´À³¦ÀÇ ÇÇ¾Æ³ë¿Í Á¡Á¡ °íÁ¶µÇ´Â µå·³°ú º£ÀÌ½ºÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ±â½ÂÀü°áÀ» º¸¿©ÁÖ´Â °îÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÏ·º±âÅ¸ÀÇ ¿¬ÁÖ¸¦ °î¿¡ Àß ³ì¾Æ³» ÀçÁî½º·´°í ¼Ò¿ïÀûÀÎ °îÀÇ ´À³¦À» Àß »ì·Á³Â´Ù. ±×ÀÇ °îÀº ÃÑ Ã¤³Î Á¶È¸¼ö 50¸¸ÀÌ ³Ñ´Â ±×ÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î(BKC Production)¿¡ ¾÷·ÎµåµÇ±âµµ ÇÏ¿´À¸¸ç Àü ¾Ù¹üº¸´Ù ´õ¿í °·ÂÇØÁø ¸Å·ÂÀ¸·Î ±â·Ï °æ½Å¿¡ ³ª¼±´Ù.
±×´Â ´Ã À½¾ÇÀû ÇÑ°è¸¦ ¹þ¾î³ª ´õ¿í´õ ½Å¼±ÇÑ À½¾ÇÀ¸·Î ÆÒµéÀ» ¸¸³ª°í ½Í´Ù°í °Á¶ÇßÀ¸¸ç ÀÌ¹ø ½Ì±Û ¾Ù¹ü°ú ¿Ã¿©¸§¿¡ °ø°³µÉ Ã¹ Á¤±Ô¾Ù¹üµµ ¸¹Àº °ü½É°ú »ç¶ûÀ» ºÎÅ¹ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. °ÆÁ¤ ¾ø´Â µûµíÇÑ ¿©¸§À» ±â´Ù¸®¸ç ¶Ç ´Ù½Ã °¨µ¿°ú Èñ¸ÁÀ» ÁÙ ±×ÀÇ ¹ß°ÉÀ½À» ±â´ëÇØ º»´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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