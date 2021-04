전국뉴스보도자료 기아 ‘더 뉴 K3’내·외장 디자인 공개, '페이스 리프트' ‘18년 출시 이후 3년만에 새롭게 선보이는 상품성 개선 모델 승인 2021.04.14 15:13:42 ▲ 기아는 새로운 모습으로 돌아온 K3의 상품성 개선 모델 ‘더 뉴 K3(The new K3)’의 내∙외장 디자인을 14일(수)최초로 공개했다 세련되고 스포티한 이미지로 구현한 미래지향적인 외관 완성

10.25인치 유보내비게이션∙클러스터 탑재로 하이테크한 실내 분위기 연출

최첨단 안전·편의사양 탑재해우수한 상품성 확보 기아는 새로운 모습으로 돌아온 K3의 상품성 개선 모델 ‘더 뉴 K3(The new K3)’의 내∙외장 디자인을 14일(수)최초로 공개했다. 더 뉴 K3는 2018년 2월 K3 출시 이후 3년만에 새롭게 선보이는 모델로 미래지향적이고 스포티한 디자인과 최신 안전 및 편의사양을 탑재해 일상에 새로운 영감을 주는 국내 대표 준중형 세단으로 거듭났다. 더 뉴 K3의 전면은 슬림한 전조등과 연결된 라디에이터 그릴을 적용해 넓어 보이는 이미지를 연출했으며,그릴에서 전조등으로 이어지는 역동적인 느낌의 크롬 가니쉬를 통해 입체감을 살렸다. 후면은 가로 지향적인 디자인에 입체감을더해 안정적이면서도 스포티한 감성을살렸으며,속도감을 형상화한 디자인을후미등에도 적용해 전면부와 통일감을 줬다. 새로운 외장 컬러로 추가된 미네랄 블루는 강렬한 파도에서 영감을받은 대범한 컬러로 역동적인 느낌을 표현했다. 더 뉴 K3의 내장 디자인은 10.25인치 대화면 유보(UVO)내비게이션과 10.25인치 클러스터를 탑재해 운전자의 시인성을 높이는 동시에 하이테크한 이미지를 구현했다. ▲ 신규 내장 컬러로 고급 차량에서 주로 사용되는 높은 채도의 오렌지 브라운 컬러를 추가해 고급스러우면서도젊은이미지를 연출했다. 신규 내장 컬러로 고급 차량에서 주로 사용되는 높은 채도의 오렌지 브라운 컬러를 추가해 고급스러우면서도젊은이미지를 연출했다. 기아는 고객 만족을 위해 더 뉴 K3에첨단 운전자 보조시스템을 비롯해 다양한 편의사양을 대거 탑재했다. 기아 관계자는 “이번에 공개한 더 뉴 K3는 스포티하면서 세련된 이미지를 강조해 디자인 완성도를 높이고고객들이 선호하는 최신 안전 및 편의사양을 대거 적용했다”며“더 뉴 K3가 고객들의 일상에 새로운 영감을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다. 한편,기아는 이날 2014년 인기리에 방영됐던 드라마 미생을 현시대 직장인의 삶에 맞게 재해석한 ‘미생 2021(Presented by The new K3)’프리런칭영상을 공개하며 이달 출시 예정인더 뉴 K3에 대한 기대감을 높였다. 기아는 새로운 모습으로 돌아온 K3의 상품성 개선 모델 ‘더 뉴 K3(The new K3)’의 내∙외장 디자인을 14일(수)최초로 공개했다. 기아자동차 제공 배정환 기자 디지털뉴스부 (karion79@ksilbo.co.kr)

