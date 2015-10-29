°É±×·ì Á¦·Î½Ä½º ½Åµð, ¿µÈ­ 'ÀÌ¹ø¿£ ÀßµÇ°ÚÁö' OST Âü¿©

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ÀÌ¹ø¿£ ÀßµÇ°ÚÁö' OST Æ®·¢ÀÎ '±â´Ù¸®´Â ¸¶À½' (ÀÛ»ç,ÀÛ°î - ½ÅÁßÇö) Àº 80³â´ë °¡¼ö ±èÁ¤¹ÌÀÇ °îÀ¸·Î »çÀÌÅ°µ¨¸¯ Àå¸£ÀÇ °îÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ¿µÈ¿¡¼ °ð µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÐ 'Á¦·Î½Ä½º' ÀÇ ¸ÞÀÎº¸ÄÃÀÎ ½Åµð°¡ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ »ö±ò·Î ¸®¸ÞÀÌÅ©Çß´Ù. ½Åµð´Â Áö³ 2¿ù KBSµå¶ó¸¶ '´©°¡¹¹·¡µµ' OST¿¡µµ Âü¿©ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ»öÀûÀÎ °ÍÀº ¿¹°íÆíÀÇ Å¬¸³À» ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÇüÅÂ·Î Á¦ÀÛÇÏ¸ç ½Åµð°¡ Á÷Á¢ Ãâ¿¬, ¿Ï¼ºÇß´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÇÑÆí 'ÀÌ¹ø¿£ ÀßµÇ°ÚÁö’´Â Æú¸®½¬, ÅäÁ¾´ß, ¿À°ñ°è µî ´ßÀÌ¶ó¸é ÀÚ½Å ÀÖ´Â ¼Ò»ó°øÀÎ Ä¡Å²Áý »çÀå ½ÂÈÆÀÌ °ÅºÎÇÒ ¼ö ¾ø´Â ½Ã³ª¸®¿À¸¦ ¹ß°ßÇÏ°í ¿µÈ Á¦ÀÛ¿¡ ¶Ù¾îµé¸ç ¹ú¾îÁö´Â ÁÂÃæ¿ìµ¹ ÈÞ¸Õ ÄÚ¹Ìµð ¿µÈ´Ù.
¿µÈ 'ÀÌ¹ø¿£ ÀßµÇ°ÚÁö'´Â 5¿ù °³ºÀ, °ü°´°ú ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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