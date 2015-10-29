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|¡ã ±¹È¸ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤À§¿øÈ¸ ¼Ò¼ÓÀÎ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ»óÇå(ºÏ) ÀÇ¿øÀº ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ±×·¡µå È£ÅÚ¿¡¼ ¡®¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È º¸Á¸ ¹× ¼¼°è¹®ÈÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ »ç¿¬´ï ¹°°ü¸®¹æ¾È ¸¶·Ã Åä·ÐÈ¸¡¯¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
±¹È¸ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤À§¿øÈ¸ ¼Ò¼ÓÀÎ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ»óÇå(ºÏ) ÀÇ¿øÀº ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ¸ð È£ÅÚ¿¡¼ ¡®¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È º¸Á¸ ¹× ¼¼°è¹®ÈÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ »ç¿¬´ï ¹°°ü¸® ¹æ¾È ¸¶·Ã Åä·ÐÈ¸¡¯¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
ÀÌ³¯ µµÁ¾È¯ ±¹È¸¹®ÈÃ¼À°°ü±¤À§¿øÀå°ú ÇÑÁ¤¾Ö È¯°æºÎÀå°ü, ±èÇö¸ð ¹®ÈÀçÃ»Àå, ¼ÛÃ¶È£ ½ÃÀå µîÀÌ Á÷Á¢ ¶Ç´Â ´ë¸®ÀÎÀ¸·Î Âü¼®ÇØ Ãà»ç¸¦ Çß´Ù. ÀÌ¾î Åä·ÐÈ¸¿¡¼± È²Æò¿ì ÇÑ±¹¹®ÈÀ¯»êÁ¤Ã¥¿¬±¸¼ÒÀåÀÌ ÁÂÀåÀ¸·Î ³ª¼ ±èµ¿Áø È¯°æºÎ ¼öÀÚ¿ø Á¤Ã¥±¹Àå, ¹ÚÃ¢±Ù °¡Åç¸¯ °üµ¿´ë ±³¼ö, ÀÌ»óÂù ¿ï»ê½Ã½Ã ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤±¹Àå, ±è¼±¿í K-WATWR ¿ï»ê±ÇÁö»çÀå µîÀÌ ¿¶í Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.
¡Þ±èµ¿Áø È¯°æºÎ ¼öÀÚ¿ø Á¤Ã¥±¹Àå= ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È ¹ß°ß 50ÁÖ³â, º¯°îÁ¡ÀÌ ²À ÀÖ¾î¾ß ÇÒ ÇØ´Ù. Á¤ºÎ Â÷¿ø¿¡¼ ¿ì¼± µîÀç¸ñ·ÏÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù. »ç¿¬´ïÀÌ Áö¾îÁö°í ¾Ï°¢È º¸Á¸´ëÃ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ½´·Î Á¦±âµÆ´Âµ¥, È«¼ö, ¹° °ø±Þ ¹®Á¦·Î ¹®ÈÀç º¸Á¸ ¹®Á¦°¡ Ãæµ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ç¿¬´ï ¹°°ü¸®¸¦ ¼ö¹® ¼³Ä¡·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸é º¸Á¸ ¹®Á¦°¡ »ó´ç ºÎºÐ ÇØ°áµÉ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ø°¨´ë°¡ Çü¼ºµÆ´Ù. ´ã¼ö·®ÀÌ Àû¾îÁö¸é °ø±Þ·®ÀÌ ºÎÁ·ÇÔÀ» °¨¾È, Àå±âÀûÀ¸·Î ºÎ»ê, °æ³², ´ë±¸, ¿ï»êÀ» ¾Æ¿ì¸£´Â ÅëÇÕ ¹°°ü¸® ¹æ¾ÈÀ» ÃßÁøÁßÀÌ´Ù. ÀÌ À¯¿ªÀÇ »ó¼ö¿ø ¹®Á¦¸¦ ´ï°£ ¿¬°è¸¦ ÅëÇØ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. °¡¹³, ¿°ÇØ, ¼öÁú, ¹®ÈÀç ¹®Á¦ µî Ãæµ¹»çÇ×ÀÌ ¸¹´Ù. Á¤ºÎÀÇ ¸ð¹ü»ç·Ê·Î »ç¿¬´ï ¹°°ü¸® ¹æ¾ÈÀ» ÅëÇÑ ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È º¸Á¸´ëÃ¥À» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ÇÏ°Ú´Ù.
¡ÞÈ²Æò¿ì ÇÑ±¹¹®ÈÀ¯»êÁ¤Ã¥¿¬±¸¼ÒÀå(ÁÂÀå)= Ã¥ÀÓÀÖ´Â Á¤ºÎºÎÃ³ÀÇ ¼º°ø»ç·Ê°¡ µÇ°í ½Í´Ù°í ¾ð±ÞÇÑ °ÍÀº ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È ÇØ°áÀÇÁöÀÇ Ç¥ÇöÀÌ´Ù. °í¹«ÀûÀÌ°í È¿°úÀûÀÎ, ½Ã¹Î»çÈ¸ÀÇ ÀÇ°ß±îÁö µè°Ú´Ù°í ÇÑ ºÎºÐÀº ¹¬Àº Ã¼ÁõÀÌ ³»·Á°¡´Â ±âºÐÀÌ´Ù.
¡Þ¹ÚÃ¢±Ù °¡Åç¸¯ °üµ¿´ë ±³¼ö= ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È¸¦ »ì¸®±â À§ÇØ¼ ¿øÄ¢Àº »ç¿¬´ï Ã¶°Å´Ù. ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î ÁöÁ¤µÇ±â À§ÇØ¼´Â ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È´Â »ç¿¬´ï ¾È¿¡ ÀÖ°í, ¼ö¹®À» ¼³Ä¡ÇÏ´õ¶óµµ ¼¼°èÀ¯»ê¿¡ ´ëÇÑ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ½Ã°¢À» °¡Áú ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È´Â ÀÚ¿¬ÀÌ´Ù. ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î´Â »ç¿¬´ïÀ» Ã¶°ÅÇÏ´Â °ÍÀÌ Á¤´äÀÌ´Ù. ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È ÁöÁ¡¿¡¼´Â ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÇÏÃµÀÇ »óÅÂ°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ·Á¸é Á¤¹ÐÇÑ ¼ö¹® ºÐ¼®ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. »ç¿¬´ï ¼ö¹®¼³Ä¡ Å¸´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ªÀ» ÁøÇàÇÏ¸é¼ ÀÌ·¯ÇÑ ºÎºÐÀ» °í·ÁÇØ ÃÖ´ëÇÑ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÇ ÀÇ°ßÀ» µé¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¼¼°è¹®ÈÀ¯»êÀ¸·Î ÁöÁ¤µÇ´Âµ¥ Àå¾Ö¿äÀÎÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ±âº»°èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ Å¸´ç¼º Á¶»ç°¡ µÅ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÏÁ¤»ó ³»³â¿¡ ½Ç½Ã¼³°èÀÎµ¥ ´Ê´Â °Í °°´Ù. Á¶±Ý ´õ ¼µÑ·¯ ÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù.
¡ÞÀÌ»óÂù ¿ï»ê½Ã ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤±¹Àå= µîÀç ¸ñ·Ï°ú °ü·ÃÇØ¼ »ç¿¬´ï ¼ö¹®¼³Ä¡, Ä¡¼ö¹®Á¦, ±¹°¡¿¹»êÈ®º¸ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ßÀ» ³ª´©°í ÀÖ´Ù. 10³â¸¸¿¡ ½ÅÃ»¼¸¦ ´Ù½Ã Á¦Ãâ, µîÀç¸ñ·Ï¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¹Ý±¸´ë °è°îÀÇ ¾Ï°¢È, ¸é´ÜÀ§ÀÇ ºÎºÐÀ» ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î µî·ÏÇß±â ¶§¹®¿¡ ´ë°î¸® ¾Ï°¢È »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÃµÀü¸® °¢¼®µµ ÁØºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù. º¸Á¸ ´ëÃ¥Àº ¹®ÈÀçÃ», È¯°æºÎ, ¼öÀÚ¿ø°ø»ç¿Í °°ÀÌ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹°¹®Á¦´Â Á¤ºÎÂ÷¿øÀÇ ³«µ¿°ÅëÇÕ¹°°ü¸® ¹æ¾È¿¡¼ ´ëÃ¥ÀÌ È®Á¤µÆ±â ¶§¹®¿¡ Àü¹®°¡, ½Ã¹ÎµéÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
¡Þ±è¼±¿í K-WATWR ¿ï»ê±ÇÁö»çÀå= ¿ï»ê½ÃÀÇ ¸¼Àº¹° °ø±Þ ¼±Á¦Á¶°ÇÀÌ º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ç¿¬´ï ¼ö¹®¼³Ä¡¿Í °ü·Ã, ÀûÁ¤ ±Ô¸ð °ËÅä°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. 47m±îÁö ±¼ÂøÇØ 200³â °¿ì ºóµµ À¯ÀÔÀ» °ËÅäÇßÁö¸¸, ÀÚ¿¬ÇÏÃµÀ¸·Î ÀÎÇØ Ä§¼ö¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹®ÈÀçÃ»¿¡¼´Â 52m·Î ±¼Âø, ¼ö¹® 1°³¸¦ ´Ù´Â °ÍÀ» Á¦½ÃÇß´Âµ¥ ¿¬Æò±Õ 9ÀÏÀÇ Ä§¼ö°¡ ¿¹»óµÇ¸ç ÇÏ·ù È«¼öÇÇÇØ´Â ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ¹®ÈÀçÃ»Àº ÇÏ·ç ÀÌÆ² Á¤µµÀÇ Ä§¼ö´Â Å« ¹®Á¦°¡ ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ¸ç ¿ï»ê½Ã´Â ¹®ÈÀçÃ»°ú °°Àº ÀÔÀåÀÌ´Ù.
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