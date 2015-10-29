°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.4.21 ¼ö 21:38
»çÈ¸¿ï»ê¾ç»ê
¡°»ç¿¬´ï ¼ö¹® ¼³Ä¡ °ø°¨´ë¡¦Å¸´ç¼º Á¶»ç ¼­µÑ·¯¾ß¡±¡á ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ º¸Á¸¡¤¼¼°è¹®È­À¯»ê µîÀç À§ÇÑ »ç¿¬´ï ¹°°ü¸®¹æ¾È ¸¶·Ã Åä·ÐÈ¸
¾Ï°¢È­ º¸Á¸-¹°°ü¸® ÇØ¹ý ¸¶·Ã
Á¤ºÎ Â÷¿ø ÇØ°áÀÇÁö¿¡ ±àÁ¤Àû
ºÎ»ê¡¤´ë±¸¡¤°æºÏ±îÁö ¾Æ¿ì¸£´Â
³«µ¿°­ ÅëÇÕ ¹°°ü¸® ´ëÃ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.04.21  21:38:29
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
 
 
¡ã ±¹È¸ ¹®È­Ã¼À°°ü±¤À§¿øÈ¸ ¼Ò¼ÓÀÎ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ»óÇå(ºÏ) ÀÇ¿øÀº ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ±×·¡µå È£ÅÚ¿¡¼­ ¡®¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ º¸Á¸ ¹× ¼¼°è¹®È­À¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ »ç¿¬´ï ¹°°ü¸®¹æ¾È ¸¶·Ã Åä·ÐÈ¸¡¯¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
±¹È¸ ¹®È­Ã¼À°°ü±¤À§¿øÈ¸ ¼Ò¼ÓÀÎ ¹ÎÁÖ´ç ÀÌ»óÇå(ºÏ) ÀÇ¿øÀº ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ¸ð È£ÅÚ¿¡¼­ ¡®¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ º¸Á¸ ¹× ¼¼°è¹®È­À¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ »ç¿¬´ï ¹°°ü¸® ¹æ¾È ¸¶·Ã Åä·ÐÈ¸¡¯¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.

ÀÌ³¯ µµÁ¾È¯ ±¹È¸¹®È­Ã¼À°°ü±¤À§¿øÀå°ú ÇÑÁ¤¾Ö È¯°æºÎÀå°ü, ±èÇö¸ð ¹®È­ÀçÃ»Àå, ¼ÛÃ¶È£ ½ÃÀå µîÀÌ Á÷Á¢ ¶Ç´Â ´ë¸®ÀÎÀ¸·Î Âü¼®ÇØ Ãà»ç¸¦ Çß´Ù. ÀÌ¾î Åä·ÐÈ¸¿¡¼± È²Æò¿ì ÇÑ±¹¹®È­À¯»êÁ¤Ã¥¿¬±¸¼ÒÀåÀÌ ÁÂÀåÀ¸·Î ³ª¼­ ±èµ¿Áø È¯°æºÎ ¼öÀÚ¿ø Á¤Ã¥±¹Àå, ¹ÚÃ¢±Ù °¡Åç¸¯ °üµ¿´ë ±³¼ö, ÀÌ»óÂù ¿ï»ê½Ã½Ã ¹®È­Ã¼À°°ü±¤±¹Àå, ±è¼±¿í K-WATWR ¿ï»ê±ÇÁö»çÀå µîÀÌ ¿­¶í Åä·ÐÀ» ¹ú¿´´Ù.

¡Þ±èµ¿Áø È¯°æºÎ ¼öÀÚ¿ø Á¤Ã¥±¹Àå= ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ ¹ß°ß 50ÁÖ³â, º¯°îÁ¡ÀÌ ²À ÀÖ¾î¾ß ÇÒ ÇØ´Ù. Á¤ºÎ Â÷¿ø¿¡¼­ ¿ì¼± µîÀç¸ñ·ÏÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù. »ç¿¬´ïÀÌ Áö¾îÁö°í ¾Ï°¢È­ º¸Á¸´ëÃ¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ½´·Î Á¦±âµÆ´Âµ¥, È«¼ö, ¹° °ø±Þ ¹®Á¦·Î ¹®È­Àç º¸Á¸ ¹®Á¦°¡ Ãæµ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ç¿¬´ï ¹°°ü¸®¸¦ ¼ö¹® ¼³Ä¡·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸é º¸Á¸ ¹®Á¦°¡ »ó´ç ºÎºÐ ÇØ°áµÉ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ø°¨´ë°¡ Çü¼ºµÆ´Ù. ´ã¼ö·®ÀÌ Àû¾îÁö¸é °ø±Þ·®ÀÌ ºÎÁ·ÇÔÀ» °¨¾È, Àå±âÀûÀ¸·Î ºÎ»ê, °æ³², ´ë±¸, ¿ï»êÀ» ¾Æ¿ì¸£´Â ÅëÇÕ ¹°°ü¸® ¹æ¾ÈÀ» ÃßÁøÁßÀÌ´Ù. ÀÌ À¯¿ªÀÇ »ó¼ö¿ø ¹®Á¦¸¦ ´ï°£ ¿¬°è¸¦ ÅëÇØ ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. °¡¹³, ¿°ÇØ, ¼öÁú, ¹®È­Àç ¹®Á¦ µî Ãæµ¹»çÇ×ÀÌ ¸¹´Ù. Á¤ºÎÀÇ ¸ð¹ü»ç·Ê·Î »ç¿¬´ï ¹°°ü¸® ¹æ¾ÈÀ» ÅëÇÑ ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ º¸Á¸´ëÃ¥À» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ÇÏ°Ú´Ù.



¡ÞÈ²Æò¿ì ÇÑ±¹¹®È­À¯»êÁ¤Ã¥¿¬±¸¼ÒÀå(ÁÂÀå)= Ã¥ÀÓÀÖ´Â Á¤ºÎºÎÃ³ÀÇ ¼º°ø»ç·Ê°¡ µÇ°í ½Í´Ù°í ¾ð±ÞÇÑ °ÍÀº ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ ÇØ°áÀÇÁöÀÇ Ç¥ÇöÀÌ´Ù. °í¹«ÀûÀÌ°í È¿°úÀûÀÎ, ½Ã¹Î»çÈ¸ÀÇ ÀÇ°ß±îÁö µè°Ú´Ù°í ÇÑ ºÎºÐÀº ¹¬Àº Ã¼ÁõÀÌ ³»·Á°¡´Â ±âºÐÀÌ´Ù.



¡Þ¹ÚÃ¢±Ù °¡Åç¸¯ °üµ¿´ë ±³¼ö= ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­¸¦ »ì¸®±â À§ÇØ¼­ ¿øÄ¢Àº »ç¿¬´ï Ã¶°Å´Ù. ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î ÁöÁ¤µÇ±â À§ÇØ¼­´Â ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­´Â »ç¿¬´ï ¾È¿¡ ÀÖ°í, ¼ö¹®À» ¼³Ä¡ÇÏ´õ¶óµµ ¼¼°èÀ¯»ê¿¡ ´ëÇÑ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ½Ã°¢À» °¡Áú ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­´Â ÀÚ¿¬ÀÌ´Ù. ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î´Â »ç¿¬´ïÀ» Ã¶°ÅÇÏ´Â °ÍÀÌ Á¤´äÀÌ´Ù. ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ ÁöÁ¡¿¡¼­´Â ÀÚ¿¬½º·¯¿î ÇÏÃµÀÇ »óÅÂ°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ·Á¸é Á¤¹ÐÇÑ ¼ö¹® ºÐ¼®ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. »ç¿¬´ï ¼ö¹®¼³Ä¡ Å¸´ç¼ºÁ¶»ç ¿ë¿ªÀ» ÁøÇàÇÏ¸é¼­ ÀÌ·¯ÇÑ ºÎºÐÀ» °í·ÁÇØ ÃÖ´ëÇÑ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÇ ÀÇ°ßÀ» µé¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¼¼°è¹®È­À¯»êÀ¸·Î ÁöÁ¤µÇ´Âµ¥ Àå¾Ö¿äÀÎÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ±âº»°èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ Å¸´ç¼º Á¶»ç°¡ µÅ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÏÁ¤»ó ³»³â¿¡ ½Ç½Ã¼³°èÀÎµ¥ ´Ê´Â °Í °°´Ù. Á¶±Ý ´õ ¼­µÑ·¯ ÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù.

¡ÞÀÌ»óÂù ¿ï»ê½Ã ¹®È­Ã¼À°°ü±¤±¹Àå= µîÀç ¸ñ·Ï°ú °ü·ÃÇØ¼­ »ç¿¬´ï ¼ö¹®¼³Ä¡, Ä¡¼ö¹®Á¦, ±¹°¡¿¹»êÈ®º¸ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ßÀ» ³ª´©°í ÀÖ´Ù. 10³â¸¸¿¡ ½ÅÃ»¼­¸¦ ´Ù½Ã Á¦Ãâ, µîÀç¸ñ·Ï¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¹Ý±¸´ë °è°îÀÇ ¾Ï°¢È­, ¸é´ÜÀ§ÀÇ ºÎºÐÀ» ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î µî·ÏÇß±â ¶§¹®¿¡ ´ë°î¸® ¾Ï°¢È­ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÃµÀü¸® °¢¼®µµ ÁØºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù. º¸Á¸ ´ëÃ¥Àº ¹®È­ÀçÃ», È¯°æºÎ, ¼öÀÚ¿ø°ø»ç¿Í °°ÀÌ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹°¹®Á¦´Â Á¤ºÎÂ÷¿øÀÇ ³«µ¿°­ÅëÇÕ¹°°ü¸® ¹æ¾È¿¡¼­ ´ëÃ¥ÀÌ È®Á¤µÆ±â ¶§¹®¿¡ Àü¹®°¡, ½Ã¹ÎµéÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.



¡Þ±è¼±¿í K-WATWR ¿ï»ê±ÇÁö»çÀå= ¿ï»ê½ÃÀÇ ¸¼Àº¹° °ø±Þ ¼±Á¦Á¶°ÇÀÌ º¯È­ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ç¿¬´ï ¼ö¹®¼³Ä¡¿Í °ü·Ã, ÀûÁ¤ ±Ô¸ð °ËÅä°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. 47m±îÁö ±¼ÂøÇØ 200³â °­¿ì ºóµµ À¯ÀÔÀ» °ËÅäÇßÁö¸¸, ÀÚ¿¬ÇÏÃµÀ¸·Î ÀÎÇØ Ä§¼ö¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹®È­ÀçÃ»¿¡¼­´Â 52m·Î ±¼Âø, ¼ö¹® 1°³¸¦ ´Ù´Â °ÍÀ» Á¦½ÃÇß´Âµ¥ ¿¬Æò±Õ 9ÀÏÀÇ Ä§¼ö°¡ ¿¹»óµÇ¸ç ÇÏ·ù È«¼öÇÇÇØ´Â ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ¹®È­ÀçÃ»Àº ÇÏ·ç ÀÌÆ² Á¤µµÀÇ Ä§¼ö´Â Å« ¹®Á¦°¡ ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ¸ç ¿ï»ê½Ã´Â ¹®È­ÀçÃ»°ú °°Àº ÀÔÀåÀÌ´Ù.

±èµÎ¼ö±âÀÚ dusoo@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸(www.ksilbo.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¿ï»ê½Ã´ç, 4¿ù 3ÀÏ Á¦2±â Á¤Ä¡ÁöµµÀÚ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °­ÁÂ °³¼³
2
°æ³² ¾ç»ê, Æò»êµ¿ Á¦1°ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼º ÃßÁø
3
¿ï»ê ¿ïÁÖ±º, ¼ö³²Áö±¸ ½Ç³»Á¾ÇÕ³îÀÌÅÍ Á¶¼º ¹éÁöÈ­
4
±¹¸³Ã»¼Ò³â¹Ì·¡»ê¾÷Ã¼Çè¼¾ÅÍ ¡®½Ã¸³¡¯À¸·Î Ãà¼Ò À§±â, Á¤ºÎ º¯½É¿¡ ¿ï»ê½Ã ³­°¨
5
¿ï»ê ºÏ±¸ µ¿ÃµÁ¦¹æµµ·Î »ç¾÷Áö ºÒ¹ý°æÀÛ ±Ø¼º
6
¿ï»ê°æÂûÃ», ¿ï»ê½ÃÃ» ¾Ð¼ö¼ö»ö µé¾î°¡
7
±¹¹ÎÀÇÈû Â÷±â ¿ø³»»ç·ÉÅ¾ °æ¼± ¡®±è±âÇö vs ±Ç¼ºµ¿¡¯ 2°­ Ã¼Á¦·Î
8
ÇÑ±¹¼®À¯°ø»ç ¡®¿ÏÀüÀÚº»Àá½Ä¡¯¡¦ÀÌÀÚ¸¸ Ò´ 4Ãµ¾ï¿ø ÀÌ»ó
9
¿ëÀÎÅ¸¿îÇÏ¿ì½º ¡®Á×Àü Å×¶ó376¡¯ ¿¡³ÊÁö Àý°¨Çü Å¸¿îÇÏ¿ì½º ºÐ¾ç
10
ÄÉÀÌ½ºÅ¸¶óÀÌºê, ÆÄÆ®³Ê ¹«ºñºí·Ï°ú NFT ºÐ¾ß ±Û·Î¹ú Çù¾÷ ÇÕÀÇ
ÁÁÀº»ç¶÷µéÈ¸ ¡®±×¸²¿¡ ¿­Á¤ ´ã¾Æ¡¯ È¸¿øÀü ¸¶·Ã
¿ï»ê »çÁø°¡ ¸ðÀÓ ¡®±ÂÆ÷ÅäÅ¬·´¡¯ 2³â¸¸¿¡ È¸¿øÀü
¾ç¿µ³² Ã¹ »çÁø°³ÀÎÀü ¡®¾ö¸¶ÀÇ ²É±×¸²¡¯
ÇÐ±³Æø·Â ¿¹¹æ Ã£¾Æ°¡´Â Ã»¼Ò³â±³À°±Ø ¸±·¹ÀÌ °ø¿¬
¹Ý±¸´ë¡¤ÃµÀü¸® ¹ÙÀ§±×¸² ³ªÀüÄ¥±â·Î ¼¼°èÀ¯»ê ¿µÃàÃÑ¸² Åëµµ»ç¼­ ...
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr