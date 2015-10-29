·ÎºóÄÉÀÌÀÌ¿£Æ¼, ¹è¿ì Á¾È£, ÇÑÀç¾Æ Àü¼Ó°è¾à Ã¼°á, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® »ç¾÷ Àü°³

¹è¿ì Á¾È£, ÇÑÀç¾Æ°¡ ·ÎºóÄÉÀÌ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(ÀÌÇÏ ·ÎºóÄÉÀÌÀÌ¿£Æ¼)¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. ·ÎºóÄÉÀÌÀÌ¿£Æ¼´Â 22ÀÏ ”ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·Â°ú ¶Ù¾î³ ÀáÀç·ÂÀ» Áö´Ñ µÎ ¹è¿ì¿Í ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÇ¾î ¿µ±¤ÀÌ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î ¼Ò¼Ó ¹è¿ìµéÀÌ °¡Áø ¿ª·®À» ¸¾²¯ ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀüÆøÀûÀ¸·Î Áö¿ø ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
·ÎºóÄÉÀÌÀÌ¿£Æ¼¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ¹è¿ì Á¾È£´Â 2019³â ÀÌ¿µ¾ÖÀÇ ½ºÅ©¸° º¹±ÍÀÛÀÎ ‘³ª¸¦ Ã£¾ÆÁà’(±è½Â¿ì °¨µ¶)¿¡¼ ¾Ç¿ª ³ÒÄ¡ ¿ªÇÒ·Î ÀÌ¿µ¾Ö¿Í È£Èí, ±ØÀÇ ±äÀå°¨À» ¹è°¡½ÃÅ°¸ç °ü°´µéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ¿µÈ ‘ºÒ¾î¶ó °ËÇ³¾Æ’, µå¶ó¸¶ ‘¾ÏÇà¾î»ç’ µî ¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ½ºÅ©¸°°ú ¾È¹æÀ» ³Ñ³ªµé¸ç È°¾à ÁßÀÌ¸ç, ¹è¿ì ÇÑÀç¾Æ´Â ‘¿ÀÄÉÀÌ ±¤ÀÚ¸Å’, ‘±â¹æµµ·É’ µî¿¡¼ Á¸Àç°¨À» ³ªÅ¸³»¸ç È°¾àÇß´Ù.
ÇÑÆí ·ÎºóÄÉÀÌÀÌ¿£Æ¼´Â "Ãß°¡ÀûÀ¸·Î °¡´É¼º ÀÖ´Â ½ÅÀÎ ¿¬±âÀÚ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ±âÁ¸ ½Ç·ÂÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ ¿µÀÔÀ» ÅëÇØ Ã¼°èÀûÀÎ ¸Þ´ÏÁö¸ÕÆ® »ç¾÷À» Àü°³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ´Ù¾çÇÑ À¯Åë»ç¾÷°ú ÄÜÅÙÃ÷ »ç¾÷À» ÅëÇØ Á¾ÇÕ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®»ç·Î ¼ºÀåÇØ ³ª°¥ °Í"ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
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