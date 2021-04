사회울산양산 울산공동모금회, 이손요양병원에 착한일터 현판·코로나 키트 전달 승인 2021.04.27 21:19:14 ▲ 울산사회복지공동모금회는 27일 이손요양병원에 더 베스트(The best) 착한현판과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 키트를 전달했다. 울산사회복지공동모금회는 27일 이손요양병원에 더 베스트(The best) 착한현판과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 키트를 전달했다.



더 베스트 착한일터는 매달 기부자가 약정한 후원금이 급여에서 자동 공제되는 정기적 나눔 참여 방법이다. 일반 착한일터 기준과 달리 더 베스트 착한일터가 되려면 전체 직원의 50% 이상 참여해야 하며 착한일터로 3년 이상 기부활동이 꾸준히 이어져야한다.



이손요양병원은 지난 2018년 울산모금회 착한가게 500호점으로 가입해 2021년까지 약 4년간 꾸준히 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 모았다. 정세홍기자 aqwe0812@ksilbo.co.kr 울산사회복지공동모금회는 27일 이손요양병원에 더 베스트(The best) 착한현판과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 키트를 전달했다.더 베스트 착한일터는 매달 기부자가 약정한 후원금이 급여에서 자동 공제되는 정기적 나눔 참여 방법이다. 일반 착한일터 기준과 달리 더 베스트 착한일터가 되려면 전체 직원의 50% 이상 참여해야 하며 착한일터로 3년 이상 기부활동이 꾸준히 이어져야한다.이손요양병원은 지난 2018년 울산모금회 착한가게 500호점으로 가입해 2021년까지 약 4년간 꾸준히 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 모았다. 정세홍기자 aqwe0812@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보(www.ksilbo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보(www.ksilbo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지 > Tweet

