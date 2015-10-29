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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.4.29 ¸ñ 06:03
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¿ï»ê½Ã, 2021³â Á¤ºÎÇÕµ¿Æò°¡¼­ 1À§, 3³â ¿¬¼Ó ¡®ÃÖ¿ì¼ö¡¯ ÀÚ¸® ÁöÄÑÁ¤·®Æò°¡ ´Þ¼º·ü 88%
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½ÂÀÎ 2021.04.28  21:16:03
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Á¤ºÎÇÕµ¿Æò°¡´Â 21°³ Áß¾ÓºÎÃ³¿Í ¹Î°£ Àü¹®°¡ 99¸íÀÌ ÇÔ²² Âü¿©ÇØ 17°³ ½Ã¡¤µµ°¡ ¼öÇàÇÑ ±¹°¡À§ÀÓ»ç¹«, ±¹°íº¸Á¶»ç¾÷, Á¤ºÎ ½ÃÃ¥ µî ÃßÁø ¼º°ú¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â Á¤ºÎ Â÷¿øÀÇ À¯ÀÏÇÑ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ Á¾ÇÕÆò°¡´Ù.

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Á¤·®Æò°¡´Â ½Ã¡¤µµº° ¸ñÇ¥Ä¡¸¦ ºÎ¿©ÇÑ µÚ ´Þ¼º ¿©ºÎ¸¦ Æò°¡ÇÏ°í, Á¤¼ºÆò°¡´Â ÁöÇ¥º° ¿ì¼ö»ç·Ê 2°ÇÀ» ¼±Á¤ÇÑ´Ù. ¿ï»êÀº Á¤·®Æò°¡ 75°³ ÁöÇ¥ Áß 66°³(88%)¿¡¼­ ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇß´Ù.

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´ëÇ¥Àû ¿ì¼ö»ç·Ê·Î´Â ¡âÁ¦4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ´ëÀÀ-½Ã¹ÎÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í Æí¸®ÇÑ 5G µðÁöÅÐ ¼±µµµµ½Ã ¿ï»ê ¡âÀÚÀ²Àû ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ­¸¦ ÅëÇÑ Áö¿ªÅõÀÚ-´Ù¸£°Ô º¸´Â ÈûÀÌ ¸¸µç ¾ÈÀüÇÏ°í Çàº¹ÇÑ »ê¾÷´ÜÁö ¸£³×»ó½º°¡ ÀÖ´Ù. ¶Ç ¡âÀúÃâ»ê ´ëÃ¥-ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ°í, Áö¿øÀº ´Ã¸®°í, Çàº¹ÇÑ ¾ÆÀÌ¼¼»ó ¸¸µé±â ¡âÁö¿ªÅë°è È°¿ë-¹æ»ç´É ¹æÀç Åë°è¸¦ µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º(DB)È­ÇØ ÃÖÀû ´ëÇÇ·Î¿Í °ÅÁ¡À» Ã£´Ù ¡â½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) ´ëÀÀ-¿ï»ê, ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª ±Øº¹À» À§ÇØ ÃÑ·Â ´ëÀÀ µîÀÌ´Ù.

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½Ã´Â ÀÌ¹ø Æò°¡ °á°ú·Î Çà¾ÈºÎ¿¡¼­ ÀçÁ¤ ÀÎ¼¾Æ¼ºê(Æ¯º°±³ºÎ¼¼)¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

¼ÛÃ¶È£ ½ÃÀåÀº ¡°½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª·Î ¾î·Á¿î ¿©°Ç¿¡¼­ ÀÌ·ï³½ ÀÌ¹ø ¼º°ú´Â ½Ã¿Í 5°³ ±¸¡¤±ºÀÌ ¼ÒÅëÇÏ°í, ½Ã¹Î Áß½É ÇàÁ¤À» ÆîÄ£ °á°ú¡±¶ó¸ç ¡°½Ã¹ÎÀÌ °ø°¨ÇÏ°í ¸¸Á·ÇÏ´Â ÇàÁ¤¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ ¿ª·®À» ÁýÁßÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ cchoi@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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