¿ï»ê½Ã°¡ ¡®2021³â Á¤ºÎÇÕµ¿Æò°¡¡¯¿¡¼ Æ¯¡¤±¤¿ª½Ã ÃÖ¿ì¼ö(1À§)¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. ¹Î¼± 7±â Ãâ¹ü ÀÌÈÄ 3³â ¿¬¼Ó Á¤ºÎÇÕµ¿Æò°¡¿¡¼ ÃÖ¿ì¼ö ÀÚ¸®¸¦ À¯ÁöÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
½Ã´Â ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ°¡ ½ÃÇàÇÑ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ ÇÕµ¿Æò°¡¿¡¼ Á¤·®Æò°¡ ´Þ¼º·ü 88%, Á¤¼ºÆò°¡ ¿ì¼ö»ç·Ê 9°Ç ¼±Á¤ µîÀ¸·Î 8°³ Æ¯¡¤±¤¿ª½Ã Áß Á¾ÇÕ 1À§¸¦ ´Þ¼ºÇß´Ù°í 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Á¤ºÎÇÕµ¿Æò°¡´Â 21°³ Áß¾ÓºÎÃ³¿Í ¹Î°£ Àü¹®°¡ 99¸íÀÌ ÇÔ²² Âü¿©ÇØ 17°³ ½Ã¡¤µµ°¡ ¼öÇàÇÑ ±¹°¡À§ÀÓ»ç¹«, ±¹°íº¸Á¶»ç¾÷, Á¤ºÎ ½ÃÃ¥ µî ÃßÁø ¼º°ú¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â Á¤ºÎ Â÷¿øÀÇ À¯ÀÏÇÑ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ Á¾ÇÕÆò°¡´Ù.
Æò°¡´Â 2020³â ½ÇÀûÀ» ´ë»óÀ¸·Î 5´ë ±¹Á¤ ¸ñÇ¥, 100°³ ÁöÇ¥(Á¤·® 75°³, Á¤¼º 25°³)¿¡ ´ëÇØ ÀÌ·ïÁ³´Ù.
Á¤·®Æò°¡´Â ½Ã¡¤µµº° ¸ñÇ¥Ä¡¸¦ ºÎ¿©ÇÑ µÚ ´Þ¼º ¿©ºÎ¸¦ Æò°¡ÇÏ°í, Á¤¼ºÆò°¡´Â ÁöÇ¥º° ¿ì¼ö»ç·Ê 2°ÇÀ» ¼±Á¤ÇÑ´Ù. ¿ï»êÀº Á¤·®Æò°¡ 75°³ ÁöÇ¥ Áß 66°³(88%)¿¡¼ ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇß´Ù.
ÀÌ´Â Æ¯¡¤±¤¿ª½Ã Æò±Õ(83%)À» Å©°Ô ¿ôµµ´Â ¼ºÀûÀÌ´Ù.
Á¤¼ºÆò°¡¿¡¼´Â 25°³ ÁöÇ¥ Áß Á¦4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ´ëÀÀ µî ¿ì¼ö»ç·Ê 8°Ç, ±¹¹ÎÆò°¡´ÜÀÌ °áÁ¤ÇÏ´Â ±¹¹Î °ø°¨ ¿ì¼ö»ç·Ê 1°ÇÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.
´ëÇ¥Àû ¿ì¼ö»ç·Ê·Î´Â ¡âÁ¦4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ´ëÀÀ-½Ã¹ÎÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í Æí¸®ÇÑ 5G µðÁöÅÐ ¼±µµµµ½Ã ¿ï»ê ¡âÀÚÀ²Àû ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ¸¦ ÅëÇÑ Áö¿ªÅõÀÚ-´Ù¸£°Ô º¸´Â ÈûÀÌ ¸¸µç ¾ÈÀüÇÏ°í Çàº¹ÇÑ »ê¾÷´ÜÁö ¸£³×»ó½º°¡ ÀÖ´Ù. ¶Ç ¡âÀúÃâ»ê ´ëÃ¥-ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ°í, Áö¿øÀº ´Ã¸®°í, Çàº¹ÇÑ ¾ÆÀÌ¼¼»ó ¸¸µé±â ¡âÁö¿ªÅë°è È°¿ë-¹æ»ç´É ¹æÀç Åë°è¸¦ µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º(DB)ÈÇØ ÃÖÀû ´ëÇÇ·Î¿Í °ÅÁ¡À» Ã£´Ù ¡â½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) ´ëÀÀ-¿ï»ê, ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª ±Øº¹À» À§ÇØ ÃÑ·Â ´ëÀÀ µîÀÌ´Ù.
½Ã´Â ±×µ¿¾È ÇàÁ¤ºÎ½ÃÀå ÁÖÀç ÇÕµ¿Æò°¡ ÃßÁø»óÈ² º¸°íÈ¸, ÁöÇ¥º° ½ÇÀû ÁýÁß °ü¸®, ¿ª·® °È ±³À°, Àü¹®°¡ ÄÁ¼³ÆÃ µîÀ» ½ÃÇàÇØ Á¤ºÎÇÕµ¿Æò°¡ ½ÇÀû Çâ»óÀ» À§ÇØ Áö¼ÓÇØ¼ ³ë·ÂÇÑ ³¡¿¡ ÃÖ¿ì¼ö ¼±Á¤ÀÌ¶ó´Â ¼º°ú¸¦ ÀÌ·ï³Â´Ù°í ÀÚÆòÇß´Ù.
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¼ÛÃ¶È£ ½ÃÀåÀº ¡°½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª·Î ¾î·Á¿î ¿©°Ç¿¡¼ ÀÌ·ï³½ ÀÌ¹ø ¼º°ú´Â ½Ã¿Í 5°³ ±¸¡¤±ºÀÌ ¼ÒÅëÇÏ°í, ½Ã¹Î Áß½É ÇàÁ¤À» ÆîÄ£ °á°ú¡±¶ó¸ç ¡°½Ã¹ÎÀÌ °ø°¨ÇÏ°í ¸¸Á·ÇÏ´Â ÇàÁ¤¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ ¿ª·®À» ÁýÁßÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ cchoi@ksilbo.co.kr
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