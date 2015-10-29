¿¹¼úÃ¢ÀÛÈ°µ¿Áö¿ø»ç¾÷ ¼±Á¤ '°í¾ß', 5¿ù ¹«´ë·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô

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Ã¢ÀÛÁý´Ü ²ÃÀÇ ½ÅÀÛ ‘°í¾ß’(ÀÛ°¡ ¼Á¾Çö)°¡ ¼¼Á¾¹®ÈÈ¸°ü S¾¾¾îÅÍ¿¡¼ ÆîÃÄÁø´Ù.
ÀÛÇ° ‘°í¾ß’´Â ‘2020³â ¿¹¼úÃ¢ÀÛÈ°µ¿Áö¿ø»ç¾÷’¿¡ ¼±Á¤µÇ¾î ¼¼Á¾¹®ÈÈ¸°ü S¾¾¾îÅÍ¿¡¼ ÃÊ¿¬À¸·Î ¼¼»ó¿¡ ¼±º¸ÀÌ°Ô µÉ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
‘°í¾ß’¿¡ ´ëÇØ¼´Â “Æ÷°ýÀûÀ¸·Î Çö´ë »çÈ¸ÀÇ À±¸®Àû ÀÌ±âÁÖÀÇ¸¦ µµ´ö°ú ±Ô¹ü, Äè¶ô°ú À±¸®, Èñ»ý°ú »ìÀÎ, °ø¸®¿Í °³ÀÎ. ¼·Î ¾ç¸³ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¸íÁ¦¸¦ ÇÏ³ªÀÇ ½ÉÆÇ´ë À§¿¡ ¿Ã·Á´Ù ³õ°í °´°üÀûÀÎ ½Ã¼±À¸·Î ¼Á¾Çö ÀÛ°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÛÇ°¿¡ ³ì¿´´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ “ÀÎ°£ÀÇ ÀÌ±â½ÉÀÌ ¼ö¸é À§·Î µå·¯³µÀ» ¶§, ¿ì¸®´Â °ú¿¬ ¾î¶² Áú¼¸¦ ÃëÇÏ°Ô µÇ´Â °¡¿¡ ´ëÇÑ ¹°À½À» ´øÁö°íÀÚ Çß´Ù.”¶ó°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
¶ÇÇÑ, ¼ÕÇö±Ô ¿¬ÃâÀº “ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ºñÀÎ°£ÀûÀÎ ÀÎ°£ÀÌ ¼±ÅÃÀ» ÇÏ´Âµ¥ ÀÖ¾î, ÀÎ°£ÀûÀÎ °ÍÀ» ¼±ÅÃÇÏ´Â ¾ÆÀÌ·¯´ÏÇÑ ¼ºÁú¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ¾ú´Ù”¸ç, “¿¹¸¦ µé¾î, <ÀÚ½ÅÀÌ »ì±â À§ÇØ Å¸ÀÎÀÇ Èñ»ýÀ» ´ç¿¬½Ã ¿©±ä ÀÎ°£ÀÌ, ÀÚ½ÄÀ» À§ÇØ¶ó¸é ±â²¨ÀÌ ÀÚ½ÅÀ» Èñ»ýÇÏ´Â ÀÎ°£>ÀÌ¶ó´Â Á¡À» ºÎ°¢ÇØ,
°ü°´µéÀº °¢°¢ÀÇ ÀÎ¹°À» ÅëÇØ Ãæ°ÝÀûÀÎ È¥¶õÀ» Á÷Á¢ ¸¶ÁÖÇÏµµ·Ï ±¸¼ºÇÏ·Á ÇÑ´Ù. ÀÎ°£ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ °®°Ô µÇ´Â <ÀÜÈ¤ÇÔ>°ú <°í°áÇÔ>ÀÌ ²÷ÀÓ¾øÀÌ Ãæµ¹ÇÒ ¶§, ¿ì¸®´Â <±¸¿ø>ÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ Ã£¾Æ³¾ ¼ö ÀÖ´ÂÁö Áú¹®ÇØº¸°íÀÚ ÇÑ´Ù.”¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¿À´Â 5¿ù 7ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 12ÀÏ±îÁö ÆòÀÏ 8½Ã, ÁÖ¸» 5½Ã (¿ù¿äÀÏ °ø¿¬ ¾øÀ½) ¼¼Á¾¹®ÈÈ¸°ü S¾¾¾îÅÍ¿¡¼ 110ºÐÀ¸·Î ÆîÃÄÁø´Ù. (°ü¶÷µî±Þ: ¸¸ 15¼¼ ÀÌ»ó)
¼¿ïÆ¯º°½Ã¿Í ¼¿ï¹®ÈÀç´ÜÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø ¹«´ëÀÇ ¿¹¸Å´Â ¼¼Á¾¹®È Æ¼ÄÏ, ÀÎÅÍÆÄÅ© Æ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >