사회울산양산 한적십자사 울산시지사 심리적 응급처치(Psychological First Aid) 과정 개최 승인 2021.05.03 00:36:14 ▲ 대한적십자사 울산시지사는 지난달 30일 울산적십자 대강당에서 정서적 지원을 위한 심리적 응급처치(Psychological First Aid) 과정을 개최했다. 대한적십자사 울산시지사는 지난달 30일 울산적십자 대강당에서 정서적 지원을 위한 심리적 응급처치(Psychological First Aid) 과정을 개최했다. 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보(www.ksilbo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보(www.ksilbo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)