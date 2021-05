사회울산양산 고용안정 선제대응 2025년까지 6500여개 일자리 창출 노동부·울산시·북구·울주군

3개 과제·7개 세부사업 추진 승인 2021.05.03 21:04:48 ▲ 3일 울산경제진흥원에서 열린 고용안정 선제대응 일자리 지원사업 협약식에서 송철호 울산시장과 이재갑 노동부장관, 이동권 북구청장, 이선호 울주군수, 이윤철 울산상의회장 등이 기념촬영하고 있다. 김동수기자 dskim@ksilbo.co.kr 울산시가 친환경 전기자동차 등 미래차로의 전환에 따른 자동차부품산업 고용 위기에 선제적으로 대응하기 위해 ‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업’을 추진한다.



고용노동부와 울산시, 북구, 울주군은 3일 울산경제진흥원 대회의실에서 ‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업 업무협약’을 체결했다. 고용 위기가 우려되는 지역이 산업·경제정책과 연계한 ‘중장기 일자리사업’을 지역 주도로 계획하고 추진하면 중앙정부가 지원해주는 사업이다.



고용노동부는 올해 1월 전국 9개 시도의 사업계획을 제출받아 2월 대면심사를 통해 울산, 부산, 광주, 충남 등 4개 지역을 우선협약 대상으로 선정했다. 이후 울산시는 2개월 동안 고용노동부와 한국고용정보원의 강도 높은 컨설팅을 거쳐 4월26일 최종 협약대상으로 선정됐다.



울산시·북구·울주군은 컨소시엄을 구성해 2025년까지 5년간 ‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업’을 추진한다. 사업비는 총 412억원, 최대 6500여 개의 일자리 창출을 목표로 하고 있다.



올해 시는 컨소시엄 지자체인 북구·울주군과 함께 국비 66억원 등 총 82억5000만원을 투입해 1215개의 일자리를 만들어낼 계획이다.



이를 위해 시는 △일자리 플랫폼 퀄리티 업(Quality Up) △내연차 일자리 밸류 업(Value Up) △미래차 일자리 점프 업(Jump Up) 등 3개 프로젝트, 7개 세부사업을 추진한다.



‘일자리 플랫폼 퀄리티 업’(Quality Up) 프로젝트에서는 자동차부품산업의 안정적 고용 생태계 조성을 위해 자동차부품산업 고용안정지원센터 구축과 고용안정 거버넌스 운영, 자동차부품산업 퇴직자 고용서비스 사업을 시행한다.



‘내연차 일자리 밸류 업’(Value Up) 프로젝트에서는 자동차부품산업 환경변화에 대응할 수 있도록 자동차부품산업 근로환경 개선 사업과 퇴직자 단기 전직 지원 훈련 사업을 추진한다. 내연기관 자동차부품기업의 기술경쟁력 확보를 위한 자동차부품산업 고도화도 지원한다.



‘미래차 일자리 점프 업’(Jump Up) 프로젝트에서는 제조혁신 품질검사 자동화, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명 혁신기술을 운용할 수 있는 전문인력 양성 사업을 추진한다.



또한 기존 내연기관 부품기업과 창업기업의 협업, 글로벌 기술경쟁력 강화를 통해 미래차 자동차부품산업으로의 원만한 전환을 지원한다.



