°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2021.5.7 ±Ý 19:38
Àü±¹´º½º°Ç¼³/ºÎµ¿»ê
°æ±â³²ºÎ ¾çÆò, ¿©ÁÖ Àü¿øÁÖÅÃ ¾îµð°¡ ÁÁÀ»±î?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2021.05.07  09:43:39
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

Áö³­ 5¿ù 1ÀÏ ±¹Åä±³ÅëºÎ¿Í ÇÏ³²½Ã¿¡ µû¸£¸é ¼­¿ï ¼ÛÆÄ ¹æÀÌµ¿¿¡¼­ ÇÏ³² ~ ±¤ÁÖ ~ ¾çÆòÀ» ÀÕ´Â ¼­¿ï(¼ÛÆÄ) ¾çÆò°£ °í¼Óµµ·Î°¡ ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ ¿¹ºñÅ¸´ç¼ºÁ¶»ç¸¦ Åë°úÇÏ°í, »ç¾÷ÃßÁøÀÌ È®Á¤‰ç´Ù°í ¹àÇû´Ù.
 
ÀÌ·¯ÇÑ °³¹ßÈ£Àç ¼Ó¿¡ °æ±âµµ ¾çÆò±ºÀº ¼­Á¾¸é, ¾ç¼ö¸®, ±¹¼ö¸® ¾çµ¿ µî Àü¿øÁÖÅÃµéÀÌ Áö¾îÁö°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ½Ã±¹¿¡ ÃÖ±Ù ¾çÆò, ¿©ÁÖ Å¸¿îÇÏ¿ì½º Àü¹®À¸·Î ´ë´ÜÁö¸¦ Á¶¼ºÁßÀÎ ‘¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾’ÀÌ ¾çÆò ³²´Ü °æ°è¿¡ Á¢ÇØÀÖ´Â ¿©ÁÖ½Ã ÀÌÆ÷¸®¿¡ 26¼¼´ë Àü¼¼´ë°¡ ¿ÀÇÂ ÇÏ¿´´Ù.
 
MBC ±¸ÇØÁà È¨Áî 91È¸¿¡ Æ¯Áý¹æ¿µµÈ ¾çÆò Å¸¿îÇÏ¿ì½º ‘¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾’ÀÇ ÀÌ¹ø ¿©ÁÖ ÀÌÆ÷ ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’Àº ºÏÀ¯·´Ç³ ÀÎÅ×¸®¾î¿¡ ÃÖ½Å Æ®·»µå¸¦ ¹Ý¿µÇÑ °í°´¸ÂÃãÇü ¼³°è±îÁö µµÀÔÇØ °¡Á·¼ö•µ¿¼±•Á÷¾÷±º¿¡ ¸ÀÃá 'DIY'Çü ÁÖÅÃ ½Ã°øÀÌ °¡´ÉÇÑµ¥´Ù°¡, ÀüÃ¼ ¼¼´ë°¡ Á¤³²Çâ Æ¯±Þ ³²ÇÑ°­ Á¶¸Á±ÇÀ» °®Ãß°í ÀÖ°í, ÀÎ±Ù ¾à33°³ÀÇ °ñÇÁÀå±îÁö ÀÎÁ¢ÇØ ÀÖ¾î¼­ ÃÖ±Ù ÄÚ·Î³ª19 ½Ã´ë¿¡ ¾Ë¸ÂÀº ÁÖ°ÅÁö·Î Á¶¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó´Â°Ô °ü°èÀÚÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù. 
 
MBC ±¸ÇØÁà È¨Áî 91È¸¿¡ ¼Ò°³µÈ ¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾Àº À¯·´¸¶À»À» ¿¬»óÄÉÇÏ´Â µðÀÚÀÎ°ú °í±Þ»ç¾çÀ¸·Î ¾çÆò Å¸¿îÇÏ¿ì½º ´ë´ÜÁö¸¦ Á¶¼ºÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ°í½ÃÃ»·ü 8.8%·Î ³ô¾Ò´ø ±×³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ ‘ÀüÁöÀû Ã¢¹®½ÃÁ¡’ÀÌ¶ó´Â Áý ÀÌ¸§À¸·Î ¼Ò°³µÇ¾ú´Ù. ¹æ¿µµÈ ±× ¸ðµ¨ ±×´ë·Î ÀÌ¹ø ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’¿¡ ¿©ÁÖ ÀÌÆ÷ ´ÜÁö¿¡ ½Ã°ø, Àû¿ëµÈ´Ù°í °ü°èÀÚ´Â ¹àÇû´Ù.
 
½ÇÁ¦·Î ¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾Àº ÃÖ°í±Þ 3Áß ·ÎÀÌÆä¾î Ã¢È£·Î ´Ü¿­ÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í, Æ¿Æ®±â´É±îÁö Ã·°¡ÇÑ À¯·´½ºÅ¸ÀÏ °í°¡ÀÇ Ã¢È£¸¦ ½Ã°øÇÏ¿´´Ù, ¼öµµ±Ç¿¡¼­ Ãâ.Åð±ÙÀÌ °¡´ÉÇÑ ¾çÆò, ¿©ÁÖ¿¡ ºÏÀ¯·´Ç³À¸·Î Ä«Æä°°Àº Å¸¿îÇÏ¿ì½º¸¦ Á¶¼ºÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾çÆòÀº ÀÌ¹Ì ÀÔÁÖ¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿© ±× ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù.
 
‘¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾’ÀÇ ÀÌ¹ø ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’Àº ÇÏ³² ¹Ì»ç¿ª ÀÎ±Ù¿¡ ½ÇÁ¦ ¸ð½À ±×´ë·ÎÀÇ ÁÖ¹æ, È­Àå½Ç, ¹Ù´Ú, Ã¢È£ ¹× µµ±â±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô È®ÀÎÇØº¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º °â ºÐ¾çÈ«º¸°üÀ» ¿î¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Àü¹®»ó´ãÁ÷¿øÀÌ »ó½Ã¶óµµ °í°´¸ÂÃãÇüÀ¸·Î °¡°Ý, ¼³°è, ºÐ¾ç ¹× ÀÔÁÖ¿©°Ç±îÁö »ó´ãÀ» »ó¼¼È÷ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
 
‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’ °ü°èÀÚ´Â ‘3~4¾ï¿ø´ë¿¡ ºÏÀ¯·´Ç³ °í±Þ»ç¾çÀÇ Æ¯±Þ Àü¿øÁÖÅÃÀ» ÁÖÅÃ+´ëÁö±îÁö ¸ðµÎ Àå¸¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸ÀÌ¸ç, ³×ÀÌ¹ö ¹× À¯Åõºê¿¡ ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’À» °Ë»öÇÏ¸é ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù’°í ¼³¸íÇß´Ù.

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr] 

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
5¿ù Áß °¡´öµµ ½Å°øÇ× »çÀüÅ¸´ç¼º Á¶»ç Âø¼ö¿¹Á¤! ´ë¹æ°Ç¼³ ¡®ºÎ»ê¸íÁö ´ë¹æµð¿¥½ÃÆ¼¡¯ °ü½É ÁýÁß
2
1000¼¼´ë ±Ô¸ð ¾ÆÆÄÆ® ¡®ÇÔ¾È ³²¸í´õ¶ó¿ì¡¯ »ó¹Ý±â ÀÏ¹Ý ºÐ¾ç ¿¹Á¤
3
¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ¡°¿ï»ê ºÎÀ¯½ÄÇØ»óÇ³·Â Á¤ºÎ°¡ ¾ÕÀå¡±
4
°æ³² ¾ç»ê »óºÏ ³»¼®Ãµ ÀÏ¿ø Æí¹ý ³ó¸·À¸·Î ¸ö»ì
5
¿ï»êÀº °¡°Ý±Þµî ¿©ÆÄ ¿ÜÁöÀÎ °Å·¡ ´ëÆø ÁÙ¾î
6
Çö´ëÁß°ø¾÷, ¹Ù´å¹°¼­ ¼ö¼Ò »ý»ê ±×¸°¼ö¼Ò ÇÃ·£Æ® °³¹ßÇÑ´Ù
7
Áö»ó ÃâÀÔ±ÝÁö ºÏ±¸ ¾ÆÆÄÆ®¿£ ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ¹è´Þ °ÅºÎ
8
¡°¿Áµ¿ ±ººÎ´ë ¹Î°£°³¹ß °í·Á ¾ÈÇØ, Àº¿ù¸¶À» Áö±¸´ÜÀ§°èÈ¹ º¯°æ ºÒ°¡¡±
9
°æ±âµµ ±¤ÁÖ ¡®¿ÀÆ÷¹®Çü¾ç¿ì³»¾È¾Ö¡¯ ÀÜ¿©¼¼´ë ºÐ¾çÁß, Áï½ÃÀÔÁÖ°¡´É ´ë´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ®
10
¿ï»ê ¿ïÁÖ±º ¡®ÇÑ±¹Çü ÀÌÄÉ¾Æ¡¯ ¼ö¸éÀ§·Î ¶ç¿î´Ù
ÀÓ¿µÀç °³ÀÎÀü ¡®¼¼°è ¸ñÆÇÈ­î÷¡¯ ÃâÇ°ÀÛ ¼±°ø°³
¼º³²ÈÆ ´ÙÅ¥ »çÁøÀü ¡®ºÎÀ¯ÇÏ´Â ½½ÇÄÀÇ ½Ã¡¯
¡®Ãµ¾ÆÆ® ±×¸²-À±½½ÀÇ Çâ±â¸¦ ´ã´Ù¡¯ Àü½ÃÈ¸ °³ÃÖ
¼­¾çÈ­°¡ ³²»ó¿î °³ÀÎÀü, »ç½Ç°°Àº Çã±¸¡¦ÇÏÀÌÆÛ¸®¾ó¸®Áò ¡®ºí·ç¹®...
¡°Àü±¹¹«¿ë°æ¿¬´ëÈ¸, ¾ÈÀü ÃÖ¿ì¼± ÄÚ·Î³ª ´õ ½ÉÇØÁö¸é ¿¬±âµµ °¨...
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr