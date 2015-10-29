°æ±â³²ºÎ ¾çÆò, ¿©ÁÖ Àü¿øÁÖÅÃ ¾îµð°¡ ÁÁÀ»±î?

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Áö³ 5¿ù 1ÀÏ ±¹Åä±³ÅëºÎ¿Í ÇÏ³²½Ã¿¡ µû¸£¸é ¼¿ï ¼ÛÆÄ ¹æÀÌµ¿¿¡¼ ÇÏ³² ~ ±¤ÁÖ ~ ¾çÆòÀ» ÀÕ´Â ¼¿ï(¼ÛÆÄ) ¾çÆò°£ °í¼Óµµ·Î°¡ ±âÈ¹ÀçÁ¤ºÎ ¿¹ºñÅ¸´ç¼ºÁ¶»ç¸¦ Åë°úÇÏ°í, »ç¾÷ÃßÁøÀÌ È®Á¤‰ç´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ °³¹ßÈ£Àç ¼Ó¿¡ °æ±âµµ ¾çÆò±ºÀº ¼Á¾¸é, ¾ç¼ö¸®, ±¹¼ö¸® ¾çµ¿ µî Àü¿øÁÖÅÃµéÀÌ Áö¾îÁö°í ÀÖ´Â Çü±¹ÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ½Ã±¹¿¡ ÃÖ±Ù ¾çÆò, ¿©ÁÖ Å¸¿îÇÏ¿ì½º Àü¹®À¸·Î ´ë´ÜÁö¸¦ Á¶¼ºÁßÀÎ ‘¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾’ÀÌ ¾çÆò ³²´Ü °æ°è¿¡ Á¢ÇØÀÖ´Â ¿©ÁÖ½Ã ÀÌÆ÷¸®¿¡ 26¼¼´ë Àü¼¼´ë°¡ ¿ÀÇÂ ÇÏ¿´´Ù.
MBC ±¸ÇØÁà È¨Áî 91È¸¿¡ Æ¯Áý¹æ¿µµÈ ¾çÆò Å¸¿îÇÏ¿ì½º ‘¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾’ÀÇ ÀÌ¹ø ¿©ÁÖ ÀÌÆ÷ ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’Àº ºÏÀ¯·´Ç³ ÀÎÅ×¸®¾î¿¡ ÃÖ½Å Æ®·»µå¸¦ ¹Ý¿µÇÑ °í°´¸ÂÃãÇü ¼³°è±îÁö µµÀÔÇØ °¡Á·¼ö•µ¿¼±•Á÷¾÷±º¿¡ ¸ÀÃá 'DIY'Çü ÁÖÅÃ ½Ã°øÀÌ °¡´ÉÇÑµ¥´Ù°¡, ÀüÃ¼ ¼¼´ë°¡ Á¤³²Çâ Æ¯±Þ ³²ÇÑ° Á¶¸Á±ÇÀ» °®Ãß°í ÀÖ°í, ÀÎ±Ù ¾à33°³ÀÇ °ñÇÁÀå±îÁö ÀÎÁ¢ÇØ ÀÖ¾î¼ ÃÖ±Ù ÄÚ·Î³ª19 ½Ã´ë¿¡ ¾Ë¸ÂÀº ÁÖ°ÅÁö·Î Á¶¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó´Â°Ô °ü°èÀÚÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.
MBC ±¸ÇØÁà È¨Áî 91È¸¿¡ ¼Ò°³µÈ ¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾Àº À¯·´¸¶À»À» ¿¬»óÄÉÇÏ´Â µðÀÚÀÎ°ú °í±Þ»ç¾çÀ¸·Î ¾çÆò Å¸¿îÇÏ¿ì½º ´ë´ÜÁö¸¦ Á¶¼ºÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ°í½ÃÃ»·ü 8.8%·Î ³ô¾Ò´ø ±×³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ‘ÀüÁöÀû Ã¢¹®½ÃÁ¡’ÀÌ¶ó´Â Áý ÀÌ¸§À¸·Î ¼Ò°³µÇ¾ú´Ù. ¹æ¿µµÈ ±× ¸ðµ¨ ±×´ë·Î ÀÌ¹ø ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’¿¡ ¿©ÁÖ ÀÌÆ÷ ´ÜÁö¿¡ ½Ã°ø, Àû¿ëµÈ´Ù°í °ü°èÀÚ´Â ¹àÇû´Ù.
½ÇÁ¦·Î ¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾Àº ÃÖ°í±Þ 3Áß ·ÎÀÌÆä¾î Ã¢È£·Î ´Ü¿ÀÌ ¿ì¼öÇÏ°í, Æ¿Æ®±â´É±îÁö Ã·°¡ÇÑ À¯·´½ºÅ¸ÀÏ °í°¡ÀÇ Ã¢È£¸¦ ½Ã°øÇÏ¿´´Ù, ¼öµµ±Ç¿¡¼ Ãâ.Åð±ÙÀÌ °¡´ÉÇÑ ¾çÆò, ¿©ÁÖ¿¡ ºÏÀ¯·´Ç³À¸·Î Ä«Æä°°Àº Å¸¿îÇÏ¿ì½º¸¦ Á¶¼ºÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¾çÆòÀº ÀÌ¹Ì ÀÔÁÖ¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿© ±× ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù.
‘¸ù»ß¿¡¶ß¸ÞÁ¾’ÀÇ ÀÌ¹ø ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’Àº ÇÏ³² ¹Ì»ç¿ª ÀÎ±Ù¿¡ ½ÇÁ¦ ¸ð½À ±×´ë·ÎÀÇ ÁÖ¹æ, ÈÀå½Ç, ¹Ù´Ú, Ã¢È£ ¹× µµ±â±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô È®ÀÎÇØº¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º °â ºÐ¾çÈ«º¸°üÀ» ¿î¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Àü¹®»ó´ãÁ÷¿øÀÌ »ó½Ã¶óµµ °í°´¸ÂÃãÇüÀ¸·Î °¡°Ý, ¼³°è, ºÐ¾ç ¹× ÀÔÁÖ¿©°Ç±îÁö »ó´ãÀ» »ó¼¼È÷ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’ °ü°èÀÚ´Â ‘3~4¾ï¿ø´ë¿¡ ºÏÀ¯·´Ç³ °í±Þ»ç¾çÀÇ Æ¯±Þ Àü¿øÁÖÅÃÀ» ÁÖÅÃ+´ëÁö±îÁö ¸ðµÎ Àå¸¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸ÀÌ¸ç, ³×ÀÌ¹ö ¹× À¯Åõºê¿¡ ‘¿ç·ÎÇÏ¿ì½º ÇìºìÇÏÀÓ’À» °Ë»öÇÏ¸é ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù’°í ¼³¸íÇß´Ù.
[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr]
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