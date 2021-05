À§Å°¹ÌÅ° ÃÖÀ¯Á¤, ¡®Æ®·»µå ·¹ÄÚµå¡¯ ½ÃÁð3 ÅëÇØ ÀÏ»ó ¼Ó ºäÆ¼ ²ÜÆÁ °ø°³

연예/시사 위키미키 최유정, ‘트렌드 레코드’ 시즌3 통해 일상 속 뷰티 꿀팁 공개 승인 2021.05.07 그룹 위키미키 최유정이 5월 7일 SBS Plus ‘트렌드 레코드’ 시즌3에 출연해 즐거운 일상 속 트렌드와 함께 그녀만의 뷰티 노하우를 선보일 것으로 예고돼 관심이 모으고 있다. 최유정은 무대 위에서 넘치는 끼로 팬들의 마음을 사로잡는 것은 물론 연기와 예능 등 각종 분야에서 두각을 드러내며 '만능돌'로서 활발한 행보를 이어가고 있다. 특히 귀여움 한도 초과, 천생 아이돌 위키미키 유정이는 평소 SNS를 활용해 자신의 취미와 깨알 같은 정보들을 대중들과 공유해 왔다. 7일 방송에서는 귀엽고 청순한 얼굴에 그렇지 못한 춤실력으로 유명한 유정이가 드디어 트렌드레코드에서 춤추는 모습이 공개된다. 더불어 잠 못 드는 요즘, 유정이가 숙면을 취하기 위해 애용하는 귀여운 아이템 ‘플루비오파일 수면인형 닥터도지’와 함께 최유정의 뷰티템인 ‘치카이치코 누드판타지 화이트닝 크림’을 활용한 그녀만의 뷰티 꿀팁을 선보인다. 한편 ‘트렌드 레코드’는 트렌드 핫 아이콘인 배우 이유비, 걸스데이 유라, 위키미키 최유정 등의 출연 소식만으로도 방송 전부터 큰 화제를 모으고 있다. 셀럽들의 트렌드&뷰티 라이프를 1인칭 셀프 카메라에 담아 방송을 통해 그동안 어디서도 보여주지 않았던 뷰티 노하우부터 생활 꿀팁까지 스타들의 리얼 라이프 in 트렌드를 아낌없이 공개할 예정이다. 위키미키 최유정의 솔직 담백한 뷰티 라이프는 5월 7일 금요일 밤 10시 20분 SBS Plus ‘트렌드 레코드’를 통해 공개될 예정이다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr] < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

