ÁÖ½Ä½ÃÀå 12¿ù30ÀÏ ¡®ÈÞÀå¡¯¡¦2017³â 1¿ù2ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã ¡®°³Àå¡¯

¿ÃÇØÀÇ ¸¶Áö¸· ³¯À» ÇÏ·ç ¾ÕµÎ°í ÁÖ½Ä½ÃÀåÀº 30ÀÏ ÈÞÀåÇÑ´Ù. °³ÀåÀÏÀº ¿À´Â 2017³â 1¿ù 2ÀÏ·Î °³Àå ½Ã°£Àº 1½Ã°£ ´ÊÃá´Ù.
ÇÑ±¹°Å·¡¼Ò´Â 2016³â ¿¬¸» ½ÃÀå¿î¿µ ÀÏÁ¤ ¹× 2017³â ¿¬ÃÊ °³ÀåÀÏ(1¿ù2ÀÏ)ÀÇ ¸Å¸Å°Å·¡½Ã°£ º¯°æ ³»¿ªÀ» 30ÀÏ ¹àÇû´Ù.
°Å·¡¼Ò°¡ ¹àÈù 2016³â ¿¬¸» ½ÃÀå¿î¿µ ÀÏÁ¤¿¡ µû¸£¸é 12¿ù °á»ê¹ýÀÎ ¹è´ç¶ôÀÏÀº 12¿ù 28ÀÏ·Î 27ÀÏ±îÁö ÁÖ½Ä ¸Å¼ö½Ã, 12¿ù °á»ê »óÀå¹ýÀÎÀÇ ¹è´ç ¼ö·ÉÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÃÖÁ¾ ¸Å¸Å°Å·¡ÀÏÀÎ ¿¬¸» ÆóÀåÀÏÀº 12¿ù 29ÀÏ, ¿¬¸» ÈÞÀåÀÏÀº 12¿ù 30ÀÏÀÌ´Ù. ÀÌ³¯Àº °áÁ¦ÀÏ¿¡¼µµ Á¦¿ÜµÈ´Ù. ´Ù¸¸, Àå¿ÜÆÄ»ý»óÇ°ÀÇ Áß¾ÓÃ»»ê¼Ò(CCP) Ã»»êÀº ¿¬¸» ÈÞÀåÀÏ ¾øÀÌ Á¤»ó¿î¿µµÈ´Ù.
2017³â ¿¬ÃÊ °³ÀåÀÏÀÎ 1¿ù 2ÀÏÀº Áõ½Ã °³Àå½Ä¿¡ µû¶ó ¸Å¸Å°Å·¡½Ã°£ÀÌ ÀÓ½Ã º¯°æµÈ´Ù. À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå, ÄÚ½º´Ú½ÃÀå ¹× ÄÚ³Ø½º½ÃÀåÀÇ Á¤±ÔÀåÀº °³Àå½Ã°¢ÀÌ 1½Ã°£ ¿¬±âµÈ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍÀÌ°í, Á¾·á½Ã°¢Àº ÇöÇà ½Ã°¢ÀÎ ¿ÀÈÄ 3½Ã 30ºÐÀ¸·Î µ¿ÀÏÇÏ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Àå°³½Ã Àü ½Ã°£¿Ü½ÃÀåµµ 1½Ã°£ ¿¬±âµÇ¸ç, ÀåÁ¾·áÈÄ ½Ã°£¿Ü ½ÃÀåÀº ÇöÇà°ú µ¿ÀÏÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ºÆÀ
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